إيلاف من لندن: كانت قدرة المملكة المتحدة على السخرية من نفسها - والإنصات لمن يختلفون معها - في يوم من الأيام مصدر فخر وطني. من السخرية في البرامج التلفزيونية، إلى صراخ هايد بارك والمكالمات الإذاعية الحادة، كانت ديمقراطية البلاد صاخبة ووقحة بشكل رائع.

بريطانيا تختفي؟

كانت المملكة المتحدة، التي لطالما أُعجبت بتعدديتها المتقلبة، تعتبر حرية التعبير وسام شرف. تسامحت مع الوقاحة - بل اعتبرتها دليلاً على قوة الليبرالية - ورأت أن المعارضة ليست مجرد أمر مسموح به، بل ضرورية.

والآن، يتم تفكيك هذا الإرث بهدوء من خلال التشريعات والخوف، واستبداله بدولة أكثر هشاشة تسيطر على الاحتجاجات واللافتات، فضلاً عن السخرية والاستهزاء وحتى رسائل واتساب الخاصة؛ دولة تجرم باسم النظام العام الحريات التي كانت تستخدم في السابق للسخرية من الأقوياء.

لنأخذ حالة ماريان سوريل : مُعلّمة متقاعدة تبلغ من العمر 80 عامًا، اعتُقلت في كارديف لحملها لافتةً صامتةً في مسيرة سلمية مؤيدة لفلسطين. احتُجزت واحتُجزت قرابة 27 ساعة. فتشت الشرطة منزلها، وصادرت أشياءً مثل كتب وآلات إيقاع وعصا مشي. حتى أن شروط إطلاق سراحها منعتها من العودة إلى ويلز. جريمتها؟ المعارضة بهدوء.

هل أصبح الكاريكاتير إرهاباً؟

ثم جاء جون فارلي: مدرس سابق يبلغ من العمر 67 عاماً في ليدز، والذي رفع خلال وقفة احتجاجية من أجل غزة رسماً كاريكاتيرياً من مجلة "بريفيت آي" - أطول مجلة ساخرة في بريطانيا، والتي تشتهر بالسخرية من السياسيين وكشف النفاق.

كان الرسم الكاريكاتوري المذكور يسخر من خطاب الحكومة المناهض للإرهاب. وردًا على ذلك، أُلقي القبض على فارلي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، وكُبِّل بالأصفاد واستُجوب لساعات. قال: "تم تفتيشي وعوملت كمجرم - لمجرد أنني أحمل رسمًا كاريكاتوريًا ساخرًا". وعندما شرح مصدر الرسم الكاريكاتوري، بحسب روايته، بدا الضباط في حيرة من أمرهم.

وقد أعرب محرر المجلة إيان هيسلوب عن قلقه أيضًا : "إذا وصلنا إلى نقطة حيث يؤدي رفع رسم كاريكاتوري لمجلة "العين الخاصة" إلى اعتقالك بموجب قانون الإرهاب، فإننا نكون قد فقدنا الهدف حقًا".

لكن هذه الاختراقات لا تقتصر على الفضاء العام؛ بل إنها تحدث داخل المنازل البريطانية أيضاً.

في وقت سابق من هذا العام، أُلقي القبض على ماكسي ألين وروزاليند ليفين، والدا فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات في هيرتفوردشاير، أمام ابنتهما بعد تبادلهما رسائل تنتقد مدير مدرستها الجديد في مجموعة واتساب. وصل ستة ضباط إلى منزلهما، وصادروا أجهزتهما، وخضع الزوجان للاستجواب لساعات بشأن مزاعم بتبادل رسائل ضارة.

"لقد انتقلنا من كوننا آباء قلقين إلى مشتبه بهم جنائيين - من خلال محادثة خاصة".

تحقيق رسمي في نكتة!

امتدت أجواء الخوف إلى عالم الكوميديا البريطاني. قبل عامين، كشف الكوميدي جو ليسيت عن بلاغٍ للشرطة من أحد الحضور الذي استاء من إحدى نكاته. فتح رجال الشرطة تحقيقًا وطلبوا من ليسيت تقديم تفسيرٍ مكتوبٍ لهذا الروتين.

وقال لاحقًا: "إنصافًا لهم، كان فريق "فز" لطيفًا جدًا حيال الأمر، لكنهم شعروا أن من واجبهم التحقيق". وفي نهاية المطاف، لم يتم توجيه أي اتهامات، لكن القضية تسلط الضوء على كيف يمكن للسخرية الخفيفة أن تؤدي إلى التدقيق الرسمي - ولماذا قد يختار العديد من أفراد المهنة الصمت بدلاً من الاستدعاء.

يمتد نطاق الرقابة الآن ليشمل أيضًا مجال "الكراهية" الغامض. وقد وُضعت تشريعات جرائم الكراهية بهدف حماية الفئات المهمشة، إلا أنها تُطبّق بغموض مُقلق، ومن الأمثلة الشائعة قيام الشرطة عام 2020 بالتحقيق في أكثر من 120 ألف حادثة كراهية غير جنائية ، وهي عبارات لا تُعتبر جنائية، لكنها لا تزال مُسجّلة في السجلات الرسمية، مما يؤثر أحيانًا على عمليات التحقق من التوظيف مستقبلاً.

هناك تشريعات أخرى تسير على نفس المنوال من الغموض: في عام 2022، أقرّت الحكومة قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم ، الذي يمنح جهات إنفاذ القانون صلاحيات موسعة لقمع الاحتجاجات التي تُعتبر "صاخبة" أو "مُشَوِّشة". كانت تلك لحظة فاصلة، حيث أصبح حجم الاحتجاجات، وليس العنف، هو سبب الاعتقال. ويُعَدّ هذا القانون الآن بمثابة قمع للتعبير العام، وخاصةً للمهمّشين.

مراقبة المحتوى الرقمي

في غضون ذلك، يُخوّل تشريع جديد، مثل قانون السلامة على الإنترنت ، الجهات التنظيمية بمراقبة المحتوى الرقمي الذي يُعتبر "ضارًا"، وهو مصطلح مرن بشكل خطير. يُقصد بهذا القانون أن يكون درعًا للأطفال والمستخدمين الضعفاء، ولكنه عمليًا يُوسّع نطاق تدخل الدولة ليشمل السخرية والمحاكاة الساخرة والنقد السياسي المشروع. ومع تزايد الضغوط الأمريكية بعد زيارة وفد الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي ، أصبحت هذه المشكلة عابرة للأطلسي.

عندما يُصبح الكلام مجازفة، يُصبح الصمت استراتيجية، وينهار الخطاب الديمقراطي داخليًا. الأمر لا يتعلق بالقانون والنظام، بل بالخوف والسيطرة. وبينما تُصرّ الحكومة على أنها مسألة "توازن" وحماية الناس من الأذى، لا سيما في ظل مناخ سياسي متقلب، فإن التوازن يعني التناسب، ولا يوجد أي تناسب في اعتقال امرأة مُسنّة بسبب شعار أو مداهمة منزل عائلة بسبب رسالة واتساب.

هذه الأمثلة ليست استثناءات، بل هي مؤشرات على تشبث دولة بسرديتها بشدة، مما يُهدد بخنق المعارضة تمامًا.

لم يكن أيٌّ من هؤلاء الأشخاص عنيفًا، ولم يُحرِّض أيٌّ منهم على الكراهية، ولم يُشكِّل أيٌّ منهم تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة. ومع ذلك، عوملوا جميعًا كمشتبه بهم - راقبوا، واعتقلوا، واستُجوِبوا، وفي بعض الحالات، مُنعوا من التعبير عن أنفسهم مجددًا.

وماذا عن رجال الشرطة الذين يعتقلون كبار السن بالهراوات، وكأنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي؟ إنهم يزدادون انفصالًا عن التراث الثقافي الذي يدّعون حمايته.

في كل هذا، ثمة شعورٌ بأن شيئًا ما يتلاشى تدريجيًا - ليس مجرد حقوق، بل فهمٌ أعمق لمعنى أن تكون بريطانيًا. المأساة ليست مجرد فقدان الحرية، بل تلاشي ذكرى امتلاكها يومًا ما.

الأغلبية البيضاء تتذوق الشك!

بالطبع، ليس الظلم جديدًا، لكن الجديد هو من يطاله. لعقود، عانى كثير من ذوي البشرة الملونة في بريطانيا من المراقبة والشك والقمع، غالبًا دون إثارة ضجة إعلامية أو إثارة غضب. الآن، يتذوق جزء كبير من السكان ذوي الأغلبية البيضاء لأول مرة ما عرفه الآخرون منذ زمن طويل: لطالما كانت حرية التعبير في المملكة المتحدة مشروطة بهويتك، وما تقوله، ومدى قبولك لحقيقتك.

هناك سبب يدفع الكوميديين إلى ممارسة الرقابة الذاتية، والصحفيين إلى استشارة المحامين قبل إطلاق النكات، والناس يترددون قبل إرسال الميمات - في حالة سوء فهمها، أو اعتبارها مسيئة أو إخراجها عن سياقها.

نشهد تفكيكًا هادئًا لمعيار ديمقراطي: الحق في الوقاحة والنقد، بل وحتى التهور، دون تجريم. حذّرنا الأيقونة البريطانية جورج أورويل من هذا: "إذا كانت للحرية معنى، فهي الحق في إخبار الناس بما لا يريدون سماعه".

لكن هذه ليست أزمة محلية فحسب، بل تمس الجميع - حتى العابرين. كانت المملكة المتحدة تجذب الزوار في الماضي ليس فقط لكاتدرائياتها وقلاعها، بل لديمقراطيتها الصاخبة والعنيدة.

كان ركن المتحدثين في هايد بارك - رمز التعبير العام الصريح في الهواء الطلق - نقطة جذب للكثيرين. اليوم، يخيم صمتٌ غريب على المكان. قلّت الحشود. قلّ عدد المتحدثين. خفتت الروح المعنوية.

ومع ذلك، لا تزال بريطانيا تُلقي المحاضرات على الآخرين. تُسارع منظمات حقوق الإنسان اللندنية إلى تسليط الضوء على القمع في الخارج، ولكن ربما حان الوقت لتوجيه أنظارها نحو الداخل.

إن تآكل الحريات المدنية ليس مجرد أمر يحدث في الأنظمة الاستبدادية البعيدة، بل يحدث هنا - بهدوء، وبشكل قانوني، وبسرعة متزايدة.

تحذير: بريطانيا التي تخيلها الكثيرون - ذكية، متسامحة، ومنفتحة - لم تعد موجودة. في واقع اليوم، قد تجذب ملاحظة غير مبالية في حانة، أو شعار ساخر على قميص، أو نكتة غير مفهومة، طرقًا على الباب.

الروح التي جعلت هذه الجزيرة صاخبة، متعددة، وفخورة تتلألأ. ومع أن بريطانيا لم تندثر بعد، إلا أن الأمر يستحق المتابعة ويستدعي القلق.

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أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "بوليتيكو"