إيلاف من بيروت: أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة نواف سلام، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، تغيير اسم أوتوستراد حافظ الأسد الممتد من مطار بيروت حتى منطقة سليم سلام (مدخل العاصمة اللبنانية)، ليحمل اسم الفنان والموسيقي اللبناني الراحل زياد الرحباني، تقديرًا لإسهاماته الفنية والثقافية في لبنان والعالم العربي.

ورحل زياد الرحباني صباح السبت 26 يوليو (تموز) 2025، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة مع مشكلات صحية مزمنة. وأفادت مصادر مقربة بأنه فضّل خلال الأشهر الأخيرة البقاء في منزله بعيدًا عن الأضواء، رافضًا الخضوع لعمليات جراحية أو خطط علاجية طويلة الأمد.