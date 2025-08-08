إيلاف من نيويورك: يقول الأطباء في الصين إنهم في حيرة من أمرهم بشأن حالة امرأة شابة تعاني من نشوة جنسية لا يمكن السيطرة عليها عدة مرات في اليوم - مما يترك الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا في حالة دائمة من الإثارة.

وكتب جينج يان ودافانج أويانج من مستشفى جامعة بكين في دراسة عن الحالة الغريبة المنشورة في تقارير حالات AME: "تتميز أعراض الإثارة الجنسية بتجارب هزة الجماع المتكررة والعفوية".

وكتب الأطباء: "تصف هذه الحالة امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا تعاني من أعراض الإثارة التناسلية المستمرة منذ ما يقرب من 5 سنوات".

ووفقاً لتقرير "نيويورك بوست" فقد عانت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا لمدة 5 سنوات من هذا الأمر المثير في أستراليا - دون أي تحفيز أو مثير جنسي يدفعها للنشوة، مما دفع الخبراء إلى استنتاج أنها تعاني من اضطراب الإثارة التناسلية المستمر (PGAD).

المتعة المستمرة هي الألم

ورغم أن هذا الألم قد يبدو وكأنه ساعات من المرح، فإن المتعة المستمرة يمكن أن تكون مؤلمة للغاية، مما يسبب توتراً كبيرًا في الصحة النفسية والاجتماعية والأداء اليومي لأبسط الأفعال"، وفقًا للدراسة.

وقد ظهرت أعراض هذه الحالة لأول مرة عندما كانت الفتاة في الرابعة عشرة من عمرها، حيث ظهرت في البداية على شكل إحساس "كهربائي" في بطنها مصحوبًا بانقباضات في الحوض تشبه النشوة الجنسية.

ومما يثير الحيرة إلى حد ما، أن هذا كان في نفس الوقت تقريبًا الذي بدأت فيه الفتاة أيضًا في إظهار حساسية متزايدة - إلى جانب معتقدات غريبة مثل الاعتقاد بأن الآخرين يمكنهم قراءة أفكارها، مما أدى إلى دخولها المستشفى بعد عام وعلاجها من أعراض الاكتئاب والذهان.

تزعم الفتاة أنها تعاني من حالة نادرة تجعلها تشعر بالإثارة التلقائية، وأن مرضها أصبح منهكًا للغاية لدرجة أنها لا تستطيع العمل وبالكاد تغادر منزلها.

وعن ذلك قالت :"أعاني من هزات الجماع المتعددة والشديدة طوال اليوم - ولا أستطيع حتى العمل وهذا أمر مزعج للغاية".

وعلى الرغم من العلاجات المتعددة، بما في ذلك الأدوية المضادة للصرع والأدوية النفسية، استمرت أعراض المريضة، مما دفعها إلى الاعتقاد بأن ذروتها المستمرة كانت بسبب محفزات خارجية.

وبحلول الوقت الذي ذهبت فيه أخيرًا إلى المستشفى، كانت حالتها قد تفاقمت إلى الحد الذي جعلها بالكاد قادرة على شرح أعراضها دون أن تقاطعها هزة الجماع.

استبعد أطباء الأعصاب في البداية إصابتها بالصرع من خلال مراقبة تخطيط كهربية الدماغ واختبارات أخرى، في حين أظهرت الفحوصات الجسدية عدم وجود أي تشوهات هيكلية في دماغها أو أعضائها التناسلية والتي من الممكن أن تؤدي إلى استجاباتها الدائمة لهزة الجماع.

وفي نهاية المطاف، قام الأطباء بتشخيص حالة المريضة باضطراب القلق العام بعد أن بدا أن نظامًا من الأدوية المضادة للذهان قد خفف من لحظاتها الكبيرة وأوهامها.

بعد عدة أسابيع من العلاج، تحسنت حالة المريضة لدرجة أنها أصبحت قادرة على العودة إلى العمل والحياة الاجتماعية، ولكن عندما توقفت عن تلقي العلاج، كانت الأعراض تعود بقوة.

للأسف، لا يزال اضطراب ما بعد الإنجاب (PGAD) يغيب عن الأنظار. وُصف هذا المرض رسميًا لأول مرة عام 2001، ويُصيب ما يُقدر بـ 1% من النساء في الولايات المتحدة، ولكنه لا يزال يُشخص بشكل غير كافٍ، وفقًا لعيادة كليفلاند.

تشمل الأسباب المحتملة كل شيء بدءًا من الأعصاب وتدفق الدم وأدوية مضادات الاكتئاب مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية.

وقد ربط البعض هذا المرض الشاذ باختلال توازن الدوبامين، وهو ناقل عصبي يشارك في نظام الإثارة والمكافأة في الدماغ.

ومن المرجح أن يؤدي إعطاء المريضة جرعات من مضادات الذهان المذكورة أعلاه إلى الحد من استجابة الدوبامين، وبالتالي تخفيف أعراض الإثارة لديها.

ما هي متلازمة الإثارة الجنسية المستمرة؟

اضطراب الإثارة التناسلية المستمر ( PGAD )، والذي كان يسمى في الأصل متلازمة الإثارة الجنسية المستمرة ( PSAS )، هو إثارة تناسلية عفوية ومستمرة وغير مرغوب فيها ولا يمكن السيطرة عليها في غياب التحفيز الجنسي أو الرغبة الجنسية، ولا يخفف عادةً بالنشوة الجنسية بدلاً من ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى هزات الجماع المتعددة على مدار ساعات أو أيام لتخفيفها.

يحدث اضطراب ما قبل القذف (PGAD) لدى كلا الجنسين، وقد شُبّه بالانتصاب الدائم في الأعضاء التناسلية للذكور والإناث، يُعد اضطراب ما قبل القذف (PGAD) نادرًا وغير مفهوم جيدًا، تتعارض الأدبيات مع التسمية. وهو يختلف عن فرط النشاط الجنسي، الذي يتميز برغبة جنسية متزايدة.

العلامات والمؤشرات

يمكن أن تكون الإثارة الجسدية الناتجة عن PGAD شديدة للغاية وتستمر لفترات طويلة، أيامًا أو أسابيع أو سنوات في كل مرة. قد تشمل الأعراض الضغط والألم والاهتزاز والمتعة والتهيج والوخز والخفقان واحتقان المهبل وتقلصات المهبل وتشنجات القضيب، والإثارة وانتصاب البظر أو القضيب والنشوة الجنسية التلقائية لفترات طويلة.

قد يشمل الضغط والمتعة وعدم الراحة والخفقان والنبض احتقان البظر أو القضيب أو الشفرين أو المهبل، وقد تنتج الأعراض عن النشاط الجنسي أو من عدم وجود حافز محدد، ولا يتم تخفيفها من خلال هزة جماع واحدة بدلاً من ذلك، هناك حاجة إلى هزات الجماع القوية المتعددة على مدار ساعات أو أيام أو أسابيع للتخفيف على المدى القصير.

يمكن أن تعيق الأعراض الحياة المنزلية أو العملية، قد تشعر النساء والرجال بالحرج أو الخجل، ويتجنبون العلاقات الجنسية، بسبب هذا الاضطراب، يمكن أن يؤدي التوتر إلى تفاقم الأعراض.

العلاج.. نفسي وطبي

نظرًا لأن PGAD لم يتم البحث فيه إلا منذ عام 2001، فإن هناك القليل من الوثائق التي قد توثق ما قد يعالج هذا الاضطراب. قد يشمل العلاج العلاج النفسي المكثف والتثقيف النفسي والعلاج الطبيعي لقاع الحوض. في إحدى الحالات، تم التوصل إلى تخفيف الأعراض عن طريق الصدفة من العلاج بالفارينيكلين ، وهو علاج لإدمان النيكوتين .

أفادت إحدى الدراسات أن الاستمناء المتكرر والنشوة القوية أو المطولة والتشتيت (39%) والجماع (36%) وممارسة الرياضة (25%) والكمادات الباردة (13%) كانت أكثر العلاجات تخفيفًا والتي يمكن القيام بها دون مساعدة من متخصص.

لقد ثبت أن وجود فريق من المتخصصين، مثل مقدم الرعاية الطبية، ومعالج فيزيائي لقاع الحوض، ومعالج تدليك، ومعالج جنسي، يُساعد المرضى.

وقد وجدت إحدى الدراسات أنه بعد العمل مع متخصصين، شعر المرضى بالرضا، وأنهم يُنصت إليهم، وأن وظائفهم الجنسية قد تحسنت.

وشعر العديد من المرضى أن ممارسة اليقظة الذهنية سمحت لهم بالتكيف و التعايش مع اضطراب القلق العام (PGAD) من خلال إدراك الأفكار والمشاعر المرتبطة بالأعراض وتجنب التفكير فيها.

تركز هذه الطريقة العلاجية على تقليل القلق الناتج عن هذه الحالة، وتدفع المريض إلى تطوير تقنيات فعالة للتشتيت والاسترخاء.