إيلاف من لندن: دان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر قرار إسرائيل بشأن غزة وحثها على "إعادة النظر فيه فورًا".

في أول رد فعل على قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السيطرة عسكريا على غزة، قال ستارمر إن قرار تصعيد الهجوم على غزة "خاطئ"، وحثّ إسرائيل على "إعادة النظر فيه فورًا".

وقال: "هذا الإجراء لن يُسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن". وأضاف: "لن يؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء".

وأكد ستارمر أن الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم، وأن الرهائن الذين تحتجزهم حماس يُحتجزون في ظروف "مروعة".

وأضاف ستارمر: "ما نحتاجه هو وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والتوصل إلى حل تفاوضي".

وأضاف: "لا يمكن لحماس أن تلعب أي دور في مستقبل غزة، وعليها أن تغادر وتنزع سلاحها".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المملكة المتحدة تعمل على خطة طويلة الأمد مع حلفائها لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين.

ومع ذلك، أضاف أنه بدون انخراط الطرفين في مفاوضات بحسن نية، "فإن هذا الاحتمال يتلاشى أمام أعيننا". وأكد ستارمر: "رسالتنا واضحة: الحل الدبلوماسي ممكن، لكن يجب على الطرفين الابتعاد عن مسار الدمار".

تصريح نتانياهو

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن خطته بخصوص غزة هي الاستيلاء على القطاع بأكمله، وإزالة حماس، ثم تسليم القطاع إلى "قوات عربية" لم يحدد هويتها أو جنسياتها، ولكنها غير تابعة للسلطة الفلسطينية، ويضيف أن إسرائيل والولايات المتحدة تتفقان على المبادئ الخاصة بغزة بعد حماس، بما في ذلك السيطرة المدنية غير الإسرائيلية

وتابع: "لا نريد الاحتفاظ بها. نريد محيطًا أمنيًا. نريد تسليمها لقوات عربية تحكمها بشكل سليم دون تهديدنا وتوفير حياة كريمة لسكان غزة".