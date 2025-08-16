إيلاف من واشنطن: أظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ارتباطا حقيقيا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عندما التقى الزعيمان على مدرج قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في ألاسكا، بحسب ما قاله خبير في لغة الجسد لصحيفة واشنطن بوست.

وبصفة عامة كان ترامب مرتبكاً نوعاً ما، فقد كان أكثر صمتاً على غير عادته حينما يلتقي زعماء الدول، كما أن طاقته كانت منخفضة، بل بدا مرهقاً في بعض الأحيان، فضلاً عن أنه كعادته كان أقرب إلى الأداء الاستعراضي، وفي المقابل كان بوتين بمثابة الثعلب الذي يملك الطاقة والتركيز.

قالت الدكتورة بيث داوسون: " أولاً، نرى دونالد ترامب ينزل درجات طائرة الرئاسة، واللافت للنظر في هذا هو أننا نرى دونالد ترامب ينزل الدرج بحذر شديد. يبدو حذرًا للغاية. ينظر إلى الأسفل. ممسكًا بالدرابزين. ينزل ببطء شديد. من المثير للاهتمام حقًا رؤية هذا التناقض بينه وبين فلاديمير بوتين.

وأضاف داوسون: "عندما ينزل فلاديمير بوتين الدرج، فإنه يفعل ذلك بسرعة كبيرة. هناك طاقة أكبر بكثير في طريقة نزوله". وانتقدت داوسون أيضا الإيماءات التي أبداها الزعيمان العالميان والتي تشير إلى الحذر والرغبة في الدفاع عن النفس.

وتابعت خبيرة لغة الجسد: "نرى تلك الإشارة الصغيرة من ترامب وهو يسحب السترة قليلًا. الآن، هو لا يغلق سترته. لا يُزرّرها. هذه إشارة صغيرة واضحة جدًا... لكنها أيضًا تُشير إلى حماية النفس".

مع فلاديمير بوتين... نرى أيضًا يدًا سريعةً داخل السترة. الآن نراه يفعل هذا عدة مرات، تابعت داوسون، وأضافت لاحقًا: "عندما نرى هذا، نعلم أن الأمر يتعلق أكثر بما يجري في الداخل عاطفيًا. ومرة أخرى، إنه أشبه بحركة عرضية. لذا لدينا فكرة مشابهة لحماية الجذع، وحماية القلب بطريقة مختلفة تمامًا."

وعندما حان وقت تحية الزعماء لبعضهم البعض، لاحظت داوسون أن ابتسامة حقيقية كانت ترتسم على وجه بوتن. وقالت "يبدو أنه سعيد حقًا برؤية دونالد ترامب ، ونحن نراه قادمًا عبر المدرج وينظر مباشرة إلى دونالد ترامب".

ترامب يحاول جذب بوتين بالقوة

في الواقع، يمد فلاديمير بوتين ذراعه لدونالد ترامب. ويد ترامب هي الأقرب إلى جسده. لذا... نرى ترامب يجذب فلاديمير بوتين إلى مساحته الشخصية. وما نراه في الواقع هو أن فلاديمير بوتين سعيدٌ جدًا بالسماح له بذلك... لذا، نرى صلةً حقيقيةً بين الرجلين.

وأشارت داوسون إلى أن بوتن، الذي يتميز أسلوب تواصله عادة بعدم وجود "حركات كبيرة، وإيماءات كبيرة"، من المعروف أنه "من الصعب للغاية قراءته".

وفي الوقت نفسه، بدا ترامب "مسروراً للغاية برؤية" بوتين، و"يميل نحو" الزعيم الروسي أثناء مصافحتهما - وهي علامة أخرى على وجود علاقة "حقيقية للغاية" بين الرجلين، وفقاً لداوسون.

وقال الخبراء إن التوافق الكيميائي بين الزعيم العالمي كان واضحا.

لاحظ خبير لغة الجسد: "نرى دونالد ترامب يربت على يد فلاديمير بوتين. مرة أخرى، لفتة رمزية للغاية تدل على الألفة".

إذا كنتَ تُصافح شخصًا ما، فأنتَ تعلم، لا تفعل ذلك مع عدوّ. لا تفعل ذلك مع شخص لا تُحبّه.

ووصفت داوسون الطبيعة العامة للمصافحة بأنها "تقدير متبادل". وأضافت "لا نرى بالضرورة أي توتر بين الرجلين". ومع ذلك، لاحظت داوسون بعض التوتر عندما كان كلاهما "يواجهان الصحافة".

وأشار بوتن إلى أذنه، مما يدل على أنه لا يستطيع سماع سؤال من أحد المراسلين حول متى ستتوقف روسيا عن "قتل المدنيين" في أوكرانيا. وأشارت داوسون إلى أن بوتن ربما يكون قد سمع السؤال بالفعل.

وقالت عن هذا التصرف بأنه "مبالغ فيه للغاية". حيث كان بوتن ينظر إلى أسفل، وفمه متجه نحو الأسفل... لا يبدو وكأنه يقول: "حسنًا، ماذا تقول؟ لا أسمعك. هل يمكنك تكرار ما قلته من فضلك؟"

قالت داوسون: "الأمر أشبه بـ: لا أسمع. أنا منعزل. لن أجيب على هذا السؤال".

كما أشار خبراء آخرون إلى الكيمياء التي سادت الاجتماع. قالت باتي آن وود لنيوزويك: "بينما يقف ترامب منتظرًا، يبتسم - دلالة على ارتياحه وتطلعه إلى الحدث". وأضافت : "إنها ابتسامته الطبيعية، صغيرة ومائلة قليلًا إلى الأسفل عند الزوايا. كتفاه متراجعتان أكثر من المعتاد... وقفته منتصبة على غير العادة. كل هذا يوحي بالثقة".

وقالت خبيرة أخرى تدعى جودي جيمس لصحيفة ديلي ميل إن الرئيس الأميركي استقبل بوتن "مثل مقدم برنامج حواري نجح في استضافة ضيف من الدرجة الأولى" - لكنه حاول تحديد نبرة مختلفة عندما جلس الرجلان.

"بعد المبالغة في الود في طقوس تحيته، فإن تعبير ترامب القاتم ونقراته بأطراف أصابعه هنا أعطته فجأة مظهرًا أكثر صرامة وأقل تفاؤلاً"، كما قالت جيمس.