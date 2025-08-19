إيلاف من الرباط: أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الاثنين، بأنه تجسيدا للدعم الدائم والتضامن الملموس للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مع الشعب الفلسطيني الشقيق، أصدر تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة سكان غزة.

وأوضح البيان أن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة، لا سيما منهم الأطفال والرضع.

وحرص الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، على أن يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية، كسابقاتها، عبر الطائرات، وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها من الأشقاء الفلسطينيين.

وخلص البيان إلى أن هذه الالتفاتة الملكية الكريمة تعكس انشغال الملك محمد السادس بالوضع الإنساني الدقيق الذي تعيشه ساكنة غزة وانخراطه الراسخ في التخفيف من معاناتها.