أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت أكثر من 6000 تأشيرة دراسة دولية بسبب مخالفة الحاصلين عليها للقانون الأمريكي وحالات تجاوز مدة الإقامة، وذلك في تصريح لـ"بي بي سي".

وذكرت الوزارة أن "الغالبية العُظمى" من تلك المخالفات تضمنت الاعتداء، والقيادة تحت تأثير الكحول، والسرقة، و"دعم الإرهاب".

يأتي ذلك في إطار استمرار الحملة التي تشنها إدارة الرئيس ترامب على المهاجرين والطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.

ولم توضح وزارة الخارجية ما المقصود بـ"دعم الإرهاب"، إلا أن إدارة ترامب استهدفت بعض الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين، معتبرة أن سلوكهم ينطوي على معاداة للسامية.

وأوضحت الوزارة أنه من بين التأشيرات الدراسية التي تم إلغاؤها – 6000 تأشيرة – هناك نحو 4000 تأشيرة أُلغيت بسبب مخالفة الزائرين للقانون.

وأفادت وزارة الخارجية بأن ما بين 200 إلى 300 تأشيرة أُلغيت أيضاً بسبب "أنشطة إرهابية وفقاً للبند الثالث الفقرة (ب) من قانون الهجرة والجنسية"، في إشارة إلى نص قانوني يعرِّف "النشاط الإرهابي" تعريفاً فضفاضاً على أنه أي فعل يُعرض حياة الإنسان للخطر أو ينتهك القانون الأمريكي.

Getty Images في تكساس، تدخلت الشرطة لفض الاحتجاجات في جامعة تكساس-أوستن مستعينة بشرطة الخيالة

في وقت سابق من هذا العام، علقت إدارة ترامب تحديد مواعيد التأشيرات للطلاب الدوليين. وفي يونيو/ حزيران، عند استئنافها لإعلان المواعيد، أعلنت أنها ستطلب من جميع المتقدمين الكشف عن حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز إجراءات التدقيق.

وقالت السلطات إنها ستبحث عن "أي دلائل على وجود عداء تجاه المواطنين أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية للولايات المتحدة".

وصدرت تعليمات لموظفي الخارجية الأمريكية بفحص المتقدمين الذين "يدعون إلى، أو يساندون، أو يدعمون جماعات إرهابية أجنبية مصنفة، أو أي تهديدات أخرى للأمن الوطني؛ أو الذين يرتكبون مضايقات أو أعمال عنف غير قانونية تنطوي على معاداة للسامية".

وأبلغ وزير الخارجية ماركو روبيو أعضاء الكونغرس في مايو/ أيار الماضي أن عدد تأشيرات الطلاب التي أُلغيت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي يُقدر "بالآلاف".

وقال روبيو لأعضاء الكونغرس الأمريكي في 20 مايو/ أيار الماضي: "لا أعرف العدد النهائي، لكن من المرجح أن أمامنا المزيد لنقوم به".

وأضاف: "سنواصل إلغاء تأشيرات الأشخاص الموجودين هنا كضيوف ويتسببون في اضطراب مؤسسات التعليم العالي لدينا".

وعارض الديمقراطيون مساعي إدارة ترامب لإلغاء تأشيرات الطلاب، واصفين ذلك بأنه اعتداء على مبدأ الإجراءات القانونية واجبة النفاذ.

ووفقاً لمنظمة "أوبن دورز"، المعنية بجمع بيانات الطلاب الأجانب، التحق أكثر من 1.1 مليون طالباً دولياً من أكثر من 210 دول بالكليات الأمريكية خلال العام الدراسي 2023-2024.