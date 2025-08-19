إيلاف من المنامة: عقد مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة عيسى الشايجي اجتماعه الأول في مقر الجمعية بالجفير مساء الاثنين بحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة.

ورحب الشايجي باعضاء مجلس الإدارة الجديد وهنأهم على نيلهم ثقة الجمعية العمومية، واكد على ثقته في تحمل مسؤولياتهم في هذه الفترة التي تواجه فيها الصحافة تحديات كبيرة وعديدة.

ووفقا لما نص عليه النظام الأساسي فقد جرى في الاجتماع الأول وباجماع الأعضاء اختيار راشد بن نبيل الحمر نائبا للرئيس ومحمد بحر امينا ماليا ورئيسا للجنة العضوية ولولوه بودلامه امينا للسر.

جانب من اجتماع مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصحافيين في البحرين

كما تم تشكيل عدد من اللجان وهي كما يلي: سعيد محمد رئيسا للجنة الشؤون المهنية والقانونية والمنظمات المحلية، سعود الجودر رئيسا للجنة التدريب والتطوير المهني، فيصل العلي رئيسا للجنة الاعلام والذكاء الاصطناعي، رشا الابراهيم رئيسة للجنة المرأه وياسمين العقيدات رئيسة للجنة الثقافة والشباب.

كما تم تشكيل ثلاث لجان من خارج أعضاء مجلس الإدارة وهي كما يلي : لجنة الفعاليات وجرت اناطة رئاستها لمنصور شاكر، اللجنة الرياضية وتم اناطة رئاستها الي عيسى شريده ولجنة المصورين وتم تكليف عبدعلي قربان برئاستها.

وحث الشايجي رؤساء اللجان على اختيار أعضاء اللجان بالسرعة الممكنة مع مراعاة ان يكون الأعضاء من كافة المؤسسات الإعلامية والصحفية.

ثم استعرض رئيس الجمعية أولويات مجلس الإدارة خلال الفترة القادمة والتي يجب العمل عليها في اقرب وقت والتي تتمثل في إسكان الصحفيين وإيجاد مقر دائم وتعديلات النظام الأساسي وصندوق التكافل وبحث سبل مواجهة التحديات التي تمر بها الصحافة الوطنية.

وكان رئيس الجمعية قد رفع في بداية الاجتماع باسم مجلس الإدارة والاسرة الصحفية والإعلامية البحرينية اسمى ايات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام الملك حمد بن عيسى ال خليفة على ما يتفضل به من دعم ومساندة لجمعية الصحفيين البحرينية وللصحافة الوطنية، كما رفع الشكر والتقدير والامتنان إلى الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يتفضل به من عناية ورعاية للجمعية ودعم الصحافة البحرينية لتكون رافدا مهما في مسيرة التنمية والازدهار.

وأعرب الشايجي أيضا عن خالص الشكر والتقدير لكبار المسؤولين والوزراء والمؤسسات والشخصيات والفعاليات الوطنية على ماتفضلوا به من تهاني وتبريكات لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد وبما يعكس ما تحظى به الصحافة البحرينية من مكانة وتقدير.

وتوجه بالشكر والتقدير الى نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك لشؤون الاعلام والدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الاعلام وعيسى بن عبدالرحمن الحمادي المستشار الإعلامي في ديوان ولي العهد على دعمهم للجمعية وتذليل كافة العقبات امامها من اجل ان تؤدي دورها المهني في رفع قدرات الاطر الصحفية والإعلامية البحرينية، كما شكر أنور عبدالرحمن رئيس تحرير صحيفة "اخبار الخليج" ومؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة "البلاد" وعبدالله الهامي رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، وأعضاء الجمعية العمومية جميعا على مشاركتهم في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت يوم السبت الماضي مما كان له الأثر الكبير في نجاحها.

وأشاد رئيس الجمعية كذلك باستضافة نادي الخريجين برئاسة عبداللطيف الزياني لاجتماع الجمعية العمومية وما وفره من خدمات وتسهيلات، وثمن كذلك الجهود التي بذلها مركز نزاهه في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان للاشراف على سير الانتخابات، وقال ان الشكر موصول كذلك الي لجنة التحقق من أوراق الترشح والمكونة من طارق العامر وعلي القميش وريان العيسى.