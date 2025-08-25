إيلاف من نيويورك: في مارس (آذار)، مُنع عالم فرنسي، كان ينتقد دونالد ترامب، من دخول الولايات المتحدة بعد تفتيش هاتفه. وقال كاتب أسترالي احتُجز ومُنع من الدخول في يونيو (حزيران) إنه تعرض في البداية لاستجوابات حادة بشأن مقالاته عن الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

ثم شاهد أحد ضباط الجوزات وهو يفحص حتى أكثر الصور شخصية على هاتفه. وقيل له إن التفتيش كشف عن أدلة على تعاطيه للمخدرات سابقًا، وهو ما لم يُقر به في طلب الإعفاء من التأشيرة، مما أدى إلى رفضه. كما احتُجز سائحون ألمان وبريطانيون وأوروبيون آخرون وأُعيدوا إلى أوطانهم.

وقد قامت أكثر من اثنتي عشرة دولة بتحديث إرشادات السفر إلى الولايات المتحدة. في أستراليا وكندا، عُدِّلت التحذيرات الحكومية لتشير تحديدًا إلى إمكانية تفتيش الأجهزة الإلكترونية.

يغقلون حساباتهم ويحذفون صورهم

وبناء على نصيحة العديد من الخبراء، يقوم الناس بإغلاق وسائل التواصل الاجتماعي، وحذف الصور والرسائل الخاصة، وإزالة خاصية التعرف على الوجه، أو حتى السفر باستخدام هواتف "حارقة" لحماية أنفسهم.

وفي كندا، حثت العديد من المؤسسات العامة الموظفين على تجنب السفر إلى الولايات المتحدة، وأفادت تقارير أن واحدة على الأقل من المؤسسات طلبت من الموظفين ترك أجهزتهم المعتادة في المنزل وإحضار جهاز ثانٍ يحتوي على معلومات شخصية محدودة بدلاً من ذلك.

قالت هيذر سيجال، الشريك المؤسس لشركة سيجال للمحاماة في تورنتو، وهي تصف تدفق المخاوف التي تسمعها: "يشعر الجميع بالذنب، لكنهم لا يعرفون على وجه التحديد ما هو مذنبون به".

هل أخطأتُ؟ هل هناك خطأٌ عليّ؟ هل قلتُ شيئًا سيُسبب مشكلةً؟

ونصحت المسافرين بتقييم رغبتهم في المخاطرة من خلال مراجعة البيانات الخاصة المخزنة على أجهزتهم وأي معلومات عنهم يمكن الوصول إليها علنًا، والتفكير في التدابير التي يجب اتخاذها وفقًا لذلك.

صلاحيات بلا حدود لتفتيش الزائرين

تتمتع هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) بصلاحيات واسعة لتفتيش الأجهزة دون مبرر يُذكر. يمكن للمسافرين رفض الامتثال، لكن غير المواطنين معرضون لخطر منعهم من الدخول.

تُظهر بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) ندرة عمليات التفتيش هذه؛ ففي العام الماضي، تم فحص أجهزة لأكثر من 47,000 مسافر من أصل 420 مليون مسافر دولي. وعلى الرغم من ازدياد تواتر هذه الحوادث، فإن أرقام هذا العام لا تُظهر أي زيادة تُذكر.

وقال توم ماكبريان، المستشار في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية: "يبدو أن عمليات البحث هذه تزايدت، وأعتقد أن السبب وراء صحة ذلك هو بلا شك أنني أعتقد أنها أصبحت أكثر استهدافًا من ذي قبل". "يبدو أنهم يستهدفون أشخاصًا لا يحبونهم سياسيًا بشكل عام."

وأضاف ماكبريان أن المسافرين الذين يشعرون بالقلق بشأن خصوصيتهم ينبغي أن يفكروا في تقليل كمية البيانات التي يحملونها.

قال: "كلما قلّت البيانات لديك، قلّت مساحة البحث والجمع". وفضلاً عن استخدام جهاز ثانوي، اقترح حذف البيانات بأمان، أو نقلها إلى قرص صلب، أو تخزينها في حساب سحابي محمي بكلمة مرور.

رفض متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الادعاءات التي تفيد بأن هيئة الجمارك وحماية الحدود كثفت عمليات البحث عن الأجهزة في ظل الإدارة الجديدة أو استهدفت مسافرين بسبب آرائهم السياسية.

المبرر.. حماية الأمن القومي

وقال المتحدث في بيان لصحيفة الغارديان: "تجرى عمليات التفتيش هذه للكشف عن المواد الرقمية غير المشروعة، والمحتوى المرتبط بالإرهاب، والمعلومات ذات الصلة بقبول الزوار، والتي تلعب جميعها دورًا حاسمًا في الأمن القومي".

"إن الادعاءات بأن المعتقدات السياسية هي التي تؤدي إلى عمليات التفتيش أو الإبعاد هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة." لكن البيان أقر بأن عمليات التدقيق المكثفة كانت قد خضعت لقيادة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.

تحت قيادة إدارة ترامب ووزيرة الأمن الداخلي نويم، أصبحت حدودنا أكثر حدود آمنة في تاريخ أميركا. وقد سمح هذا لهيئة الجمارك وحماية الحدود بالتركيز على التدقيق في هويات الأشخاص الذين يحاولون دخول بلادنا وإجراء المقابلات معهم.

هناك استهداف سياسي

وقال أليستير كيتشن، الكاتب الأسترالي الذي مُنع من دخول الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إن نفي وزارة الأمن الداخلي للاستهداف السياسي يتناقض بشكل مباشر مع ما قيل له عند وصوله.

وقال لصحيفة الغارديان إن "مسؤولي الحدود كانوا يتفاخرون بشكل نشط بأن سبب استهدافي، وسحبي من الخط لاعتقالي، كان صراحة بسبب ما كتبته عبر الإنترنت عن الاحتجاجات في جامعة كولومبيا".

ورغم أنه لا يخطط للعودة إلى الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، قال كيتشن إنه إذا عاد إلى هناك على الإطلاق، فلن يأخذ هاتفًا معه.

وأضاف: "لن أُسلّم كلمة السر لهذا الهاتف تحت أي ظرف من الظروف. سأقبل الترحيل الفوري بدلًا من تسليمه. على الناس التفكير مليًا قبل حجز رحلاتهم، خاصةً إذا كانوا صحفيين أو كُتّابًا أو ناشطين".

وقال عدد من المواطنين الأجانب لصحيفة الغارديان إنهم يعيدون النظر في خطط السفر الخاصة بالسياحة والزيارات العائلية والمناسبات الأكاديمية والعمل.

يقول دونالد روثويل، أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، إنه لم يعد يخطط لقبول دعوات لإلقاء محاضرات في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من تعرضه للاحتجاز أو المنع من الدخول - وهو ما أشار إليه يمكن أن يثير أيضًا علامات حمراء على سجله في السفر في المستقبل.

لقد فكر حتى في السفر بدون هاتف على الإطلاق، لكنه يشعر بالقلق من أن تعليقاته الأكاديمية في وسائل الإعلام يمكن أن تستخدم ضده بغض النظر عن ذلك.

قال: "قد أعلق على مسائل قد تكون انتقادية للولايات المتحدة. على سبيل المثال، انتقدتُ بشدة التبرير القانوني أو غيابه للضربات العسكرية الأميركية على إيران في يونيو (حزيران)".

زيارة الأقارب.. مغامرة

قالت كيت، وهي كندية حُجِب اسمها حفاظًا على خصوصيتها، إنها واجهت صعوبات في اتخاذ قرارات معقدة بشأن السفر عبر الحدود لزيارة أقاربها الأميركيين، بما في ذلك لحضور حفل زفاف قادم. خلال رحلة لها في وقت سابق من هذا العام، حذفت تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بها قبل المرور عبر الجمارك.

وعلى الرغم من تأكيدات وزارة الأمن الداخلي بأن المسافرين لا يتم تصنيفهم على أساس معتقداتهم السياسية، قالت "من الصعب تصديق الأشياء التي تقولها هذه الحكومة، أشعر أن الولايات المتحدة فقدت حسن نيتها وهويتها إلى حد ما في كثير من النواحي."

