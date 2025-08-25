إيلاف من لندن: احتجزت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، مؤسس "برغر ترامب Trump Burger"، ليصبح بذلك ثاني صاحب مطعم مؤيد لشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا" يواجه الترحيل.

ألقي القبض على الأردني إياد محمد أبو الهوى، 55 عامًا، مالك مطعم "برغر ترامب" الأصلي في بيلفيل، تكساس، من قبل موظفي هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في 2 يونيو/حزيران.

وحسب تقارير أميركية، كان شريكه التجاري السابق، رولاند بيني، قد احتجزته هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك قبل شهر. ولم تُعلن هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عن الاعتقالين إلا هذا الشهر.

احتيال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة (فاييت كاونتي ريكورد) يوم الخميس الماضي، قال متحدث باسم هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك للصحيفة إن أبو الهوى قضى سابقًا عقوبة في سجن فيدرالي بتهمة الاحتيال في مجال الرعاية الصحية وترويج أدوية مضللة.

ويُتهم أبو الهوى بالإقامة غير الشرعية في الولايات المتحدة على مدار الستة عشر عامًا الماضية، رغم صدور أمر ترحيل بحقه عام ٢٠٠٩.

ووفقًا للمتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، فإنه "أثناء وجوده غير الشرعي في الولايات المتحدة، عرّض أبو الهوى حياة أميركيين أبرياء للخطر مرارًا وتكرارًا. ففي عام ٢٠٠٧، أُدين بالاحتيال في مجال الرعاية الصحية وتزوير علامة تجارية لدواء، وذلك لحقنه ١٦٠٠ من سكان منطقة هيوستن بلقاحات إنفلونزا مزيفة، مما أدى إلى وفاتهم"،

وأضاف المتحدث "في عام ٢٠٠٠، أُدين بالاعتداء، وفي عام ٢٠١٨، أُدين بالترهيب. ونتيجةً لتركيز الإدارة الحالية على استعادة نزاهة قوانين الهجرة في بلادنا، ألقت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية القبض عليه في ٢ يونيو/حزيران، ولن يكون حرًا بعد الآن في تعريض أي شخص للخطر في الولايات المتحدة مرة أخرى".

وقال: " كان من المفترض ترحيل أبو الهوى، وهو مواطن أردني، بعد قضاء فترة سجنه، لكنه تمكن من البقاء في الولايات المتحدة.

وهو محتجز في مركز مونتغمري لمعالجة طلبات اللجوء في كونرو، تكساس. صرّح محامو أبو الهوى لصحيفة هيوستن كرونيكل بأنه يعاني من داء السكري ومشاكل في القلب، وأنه مُنع من الحصول على الأنسولين ومراقبة مستوى السكر في الدم.

نفي ادعاءات

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي لصحيفة هاف بوست: "أي ادعاء بعدم حصول المعتقلين على رعاية طبية مناسبة هو ادعاء باطل. هذه أفضل رعاية صحية تلقاها العديد من الأجانب في حياتهم. الوجبات معتمدة من قبل أخصائيي تغذية. إن ضمان سلامة وأمن ورفاهية الأفراد المحتجزين لدينا هو أولوية قصوى في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية".

وبعد إطلاق سراحه من السجن، تصدّر أبو الهوى عناوين الصحف باسمه الأميركي، إيدي هوى. عندما كان دونالد ترامب في خضم حملته الرئاسية عام ٢٠١٦، أعاد أبو الهوى تسمية مطعمه. حقق مقهى بيلفيل، الذي كان يقدم المأكولات الفرنسية، شهرة واسعة، حيث كان يبيع البرغر والبطاطس المقلية تحت اسمه الجديد "مقهى ترامب".

وبعد إغلاق الفرع الأول عام ٢٠١٧، افتتح أبو الهوى مطعمًا ثانيًا يحمل علامة "MAGA"، وهو مطعم "ترامب برغر"، عام ٢٠٢٠، بالتعاون مع بيني كشريك تجاري، وفقًا لصحيفة "ريكورد".

وكان الزوجان افتتحا عدة فروع أخرى لسلسلة البرغر المستوحاة من ترامب في منطقة هيوستن قبل أن ينشب خلاف بينهما. لا يزالان متورطين في دعوى قضائية بشأن ملكية أحد فروع برجر ترامب، على الرغم من أن الدعوى قد تكون نقطة خلافية حيث تسعى إدارة الهجرة والجمارك إلى طرد الرجلين من البلاد.

اتُهم بيني بتجاوز مدة الإقامة في الولايات المتحدة في عام 2019 بتأشيرة زيارة لغير المهاجرين، مما تطلب منه المغادرة بحلول 12 فبراير 2024.

كما اتُهم المواطن اللبناني البالغ من العمر 28 عامًا بمحاولة الحصول على وضع هجرة قانوني من خلال زواج "صوري".