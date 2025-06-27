رحّلت السلطات الأمريكية مواطناً مصرياً بعد إدانته بركل كلب جمارك خلال أداء عمله في مطار دوليس الدولي قرب واشنطن، مما أدى إلى إصابته.

اعترف المتهم، الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، أمام المحكمة بأنه ركل الكلب "فريدي"، الذي يعمل مع الجمارك الأمريكية في التفتيش عن المواد الزراعية المحظورة، بعد أن رصد الكلب أمتعة تحتوي على أكثر من 45 كيلوغراماً من المواد الغذائية الممنوعة، وصلت على متن رحلة قادمة من القاهرة.

وجاء في الشكوى الجنائية أن الحادث وقع في السادسة والنصف صباحاً بمنطقة استلام الأمتعة، حيث اقترب الكلب ومرافقه من حقيبة حامد مرعي، وبعد حوار قصير مع الضابط، قام بركل الكلب بقوة جعلته يرتفع في الهواء.

وتظهر صور من لقطات المراقبة داخل المطار الكلب وهو يقف على رجليه الخلفيتين، وصورة أخرى له في الهواء وأذناه منتصبتان.

ونُقل "فريدي" إلى مركز بيطري طارئ، حيث تبيّنت إصابته بكدمات في ضلوعه اليمنى، بحسب بيان الجمارك.

وخلال تفتيش الأمتعة، عُثر على لحوم وأرز وخضراوات وأعشاب وبذور، وهي مواد يُمنع دخولها إلى البلاد خشية نقلها لأمراض تهدد البيئة الطبيعية والزراعة المحلية.

وبعد مثوله أمام المحكمة، أُدين مرعي بتهمة الاعتداء على حيوان يستخدم في مهام إنفاذ القانون، وحُكم عليه بالسجن لمدة تعادل المدة التي قضاها محتجزاً، وأُلزم بدفع 840 دولاراً كتكاليف العلاج البيطري للكلب.

وفي اليوم التالي، نُفذ قرار الترحيل، وأُعيد مرعي إلى مصر على متن طائرة مغادرة من واشنطن.