قُتل 15 فلسطينياً، بينهم ثلاثة صحفيين، إثر قصف إسرائيلي استهدف مجمع خان يونس الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب رويترز.

وأضحت مصادرطبية محلية بأن الصحفيين هم مصوران وصحفية في القصف الذي أوقع أيضاً ضحايا بين صفوف الدفاع المدني.

ووفقاً لمصادر محلية، فقد استهدف الجيش الاسرائيلي الطابق الثالث بمبنى الاستقبال لمجمع ناصر الطبي بالمدينة الواقعة جنوبي القطاع.

وأكدت رويترز مقتل أحد صحفييها، وهو المصور حسام المصري، وإصابة مصورها حاتم خالد، ناقلة عن الجيش الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء أن الجهتين ليس لديهما تعليق فوري بشأن الهجوم.

كما أكد المتحدث باسم قناة الجزيرة القطرية مقتل أحد مصوريها، ويدعى محمد سلامة، في الهجوم.

وكانت مصادر طبية فلسطينية قد أفادت بمقتل أربعة وستين شخصاً في قصف استهدف شمال ووسط وجنوب القطاع، من بينهم 30 من طالبي المساعدات.

ورصدت رويترز تصاعد دخان كثيف فوق مدينة غزة يوم الاثنين، عقب الغارات الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، أفادت تقارير واردة من إسرائيل بأن رئيس أركان الجيش حثّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قبول صفقة لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقد وافقت حماس على مقترح تفاوض عليه وسطاء إقليميون.

ووافقت إسرائيل على خطة هذا الشهر للسيطرة على مدينة غزة، واصفة إياها بأنها المعقل الأخير لمسلحي حماس.

وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، بالمضي قُدُماً في الهجوم على المدينة التي أُعلِنت فيها المجاعة، الأمر الذي أثار القلق في الخارج والاعتراضات في الداخل.

وقال كاتس إن مدينة غزة ستُدمر ما لم توافق حماس على إنهاء الحرب بشروط إسرائيل وإطلاق سراح جميع الرهائن.

وقالت حماس في بيان يوم الأحد إن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة أظهرت أنها غير جادة بشأن وقف إطلاق النار.

وقالت إن اتفاق وقف إطلاق النار هو "السبيل الوحيد لإعادة الرهائن"، محملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية حياتهم.

وقد أسفرت حرب غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 62 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.