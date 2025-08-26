قام متظاهرون إسرائيليون، يحملون أعلاماً ولافتاتٍ وصوراً للرهائن، بإغلاق طريق رئيسي في تل أبيب، الثلاثاء، مطالبين بإعادة الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

ولوح مئات المتظاهرين بالأعلام الإسرائيلية والرايات الصفراء التي ترمز إلى التضامن مع الرهائن، بينما قرع آخرون الطبول ورددوا شعارات، وأُجبِرت السيارات على التوقف أمام الحشد.

وكانت عائلات المحتجزين قد أعلنت تنظيم يوم احتجاجي، للضغط على الحكومة لقبول مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، ونظموا صباح الثلاثاء وقفة أمام السفارة الأميركية في تل أبيب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتجمع آخرين أمام منازل وزراء مختلفين في أنحاء البلاد.

يأتي ذلك قبيل اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي "الكابينت" مساء الثلاثاء، لأول مرة بعد إعلان حركة حماس قبولها بمقترح الوساطة لوقف إطلاق النار والصفقة الجزئية.

وقال مراسل بي بي سي عربي في القدس، إن المستوى السياسي في إسرائيل لم يقرر حتى الآن إرسال الوفد الإسرائيلي التفاوضي.

Reuters متظاهرون يغلقون طريقاً رئيسياً خلال مظاهرة في تل أبيب، 26 أغسطس/آب 2025

إسرائيل لا تعتزم الرد

Reuters صورة وُضعت مقابل القنصلية الأمريكية في تل أبيب، إسرائيل، 26 أغسطس/آب 2025

وكشفت القناة الـ13 الإسرائيلية أن إسرائيل لا تعتزم الرد على المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس بشأن صفقة جزئية، وأبلغت الوسطاء بأنها مستعدة فقط لمناقشة اتفاق شامل وكامل ينهي الحرب وفق شروطها.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس خيار "السيطرة على مدينة غزة"، ويريد استباق أي رد لحماس على تطور من هذا النوع.

وأضافت المصادر أن مقترح ويتكوف الأخير لم يعد ذا صلة من وجهة نظر نتنياهو، وأن اجتماع الكابينت المقرر اليوم، لن يركّز على ملف الرهائن وإنما على قضايا أخرى.

في الوقت نفسه، يعتزم وزراء متشددون في الكابينت مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، المطالبة بتصويت يؤكد رفض أي صفقة جزئية "تحت أي ظرف".

جاء ذلك بعد أيام من إعلان حماس قبولها مقترحاً جديداً للوسطاء لوقف إطلاق النار، من شأنه إطلاق سراح الرهائن على مراحل خلال فترة أولية مدتها 60 يوماً، مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وتحتجز حماس حتى الآن 49 رهينة في غزة، مات 27 منهم بحسب الجيش الإسرائيلي.

انقسام حاد

EPA صورة أرشيفية لاجتماع للكابينت في تل أبيب، إسرائيل عام 2024

على الصعيد العسكري، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن انقسام حاد بين قادة الجيش الإسرائيلي بشأن الرهائن وخيار "السيطرة على مدينة غزة".

فبحسب الصحيفة، يفضل رئيس الأركان إيال زامير إبرام صفقة جزئية تسمح بتأجيل "السيطرة الكاملة" على المدينة، في حين يدعو قادة ميدانيون آخرون إلى السعي فوراً نحو اتفاق شامل يُنهي حكم حماس في غزة ويضمن أمن مناطق الغلاف.

ويعتقد زامير، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية، أن على الجيش فرض حصار أولاً ثم إجلاء المدنيين قبل بدء العمليات البرية المكثفة، مع زيادة المساعدات الإنسانية "لإعادة بعض الشرعية الدولية لإسرائيل".

وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة في الداخل والخارج لإنهاء حربها على غزة، حيث تسببت الحرب في أزمة إنسانية ومجاعة، كما دمرت جزءاً كبيراً من القطاع.

ومع ذلك، فإن معارضيه يرون أن أي صفقة جزئية، ستمنح حماس فرصة للتعافي وإطالة أمد الحرب، مطالبين بالسيطرة السريعة على غزة لمنع الحركة من الاحتفاظ بمعقلها الأهم.

وقد دفع هذا الانقسام العسكري نتنياهو إلى تبني مقاربة وسطية، إذ قرر الكابينت الأسبوع الجاري التفاوض فقط على اتفاق شامل، مع استمرار الضغط العسكري الذي يشمل الاستعداد لاقتحام مدينة غزة، إذا رفضت حماس اتفاقاً شاملاً.