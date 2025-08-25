إيلاف من واشنطن: في المكتب البيضاوي، أثناء حديثه للصحافة خلال توقيعه أمرًا تنفيذيًا يُلزم بتدريب جديد لقوات الحرس الوطني الإثنين، ظهرت بوضوح علامة زرقاء مائلة للسوداء على ظهر يده اليوم. بدت العلامة الداكنة وكأنها تغطي جزءًا كبيرًا من ظهر يد الرئيس، وبرزت في الصور بشدة.

صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، سابقًا بأن كدمات يد ترامب "متسقة" مع "مصافحته المتكررة للكثير من الأشخاص واستخدامه للأسبرين". ولكن يبدو أن كمية المكياج على يده كانت أكبر من المعتاد يوم الجمعة الماضي، وكانت الكدمات الظاهرة ملحوظة جدًا أيضًا.

الإرهاق يحاصر ترامب

منذ عودته إلى البيت الأبيض كان جدول أعماله مزدحمًا، وقد أعقب قمته مع فلاديمير بوتين في ألاسكا هذا الشهر باجتماعات مع قادة أوروبيين الأسبوع الماضي. ولكن منذ يوم الاثنين الماضي، لم يظهر إلا في صورة واحدة، ولم يُجرِ سوى مقابلات إذاعية حتى يوم الخميس، عندما خاطب ضباط إنفاذ القانون في واشنطن العاصمة خلال زيارة استغرقت ساعة، في جدول أعمال محدود.

ثم يوم الجمعة، زار متجر هدايا البيت الأبيض، وأجاب على بعض الأسئلة قبل أن يتوجه إلى مركز كينيدي، في منطقة أخرى من العاصمة واشنطن. وسئلت السيدة ليفيت في مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر عن كيفية علاج الرئيس من قصور وريدي مزمن تم تشخيصه به في يوليو (تموز).

لسنا في عهد بادين.. ليس لدينا ما نخفيه

وسُئلت عما إذا كان طبيب ترامب سيُتاح له الإجابة على أسئلة حول حالته الصحية. فأجابت السيدة ليفيت: "لا أريد أن أتعهد بذلك نيابةً عن الطبيب، ولكن من المؤكد أنه أمرٌ يمكننا البحث فيه واستكشافه انطلاقًا من الشفافية، لأنه على عكس البيت الأبيض السابق، ليس هناك ما نخفيه".

وقالت إن الرئيس يُرى "على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، وأضافت أنها ستسعى للحصول على إجابة. وعندما طُلب منها تقديم مزيد من التفاصيل حول علاجه، لم تُجب مباشرةً. وقالت: "انظروا، أنتم ترون الرئيس يوميًا. إنه يتحرك ويعمل. لم تُجرَ أي تعديلات على نمط حياته".

القمة في ألاسكا وليس روسيا !

في وقت سابق من الإحاطة، طُرحت تساؤلات حول حيرة ترامب الواضحة بشأن مكان انعقاد القمة مع فلاديمير بوتين . فقد صرّح مرتين من على المنصة في اليوم السابق بأنها ستُعقد في روسيا ، بينما في الواقع ستُعقد في ألاسكا.