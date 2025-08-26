إيلاف من الرباط: استقبل ولي العهد المغربي الأمير مولاي الحسن، الاثنين بالقصر الملكي بتطوان، الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة الـ 16 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف.

وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، العناية الدائمة التي يوليها الملك، محمد السادس ، للمدينة المقدسة وسكانها.



ولي العهد المغربي في صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين

كما تأتي لتعزز عمل الوكالة، الذي يتوخى دعم مدينة القدس الشريف وساكنتها، من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس على المقدسيين، لاسيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة.

وعلى غرار الدورات السابقة، يستفيد من الدورة الحالية للمخيم، التي أطلق عليها اسم “حارة المغاربة”، والمنظمة ما بين 10 و26 اغسطس الجاري، 50 طفلا مقدسيا (إناثا وذكورا) تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 سنة، يرافقهم 5 مؤطرين من المدينة المقدسة.

وتميزت هذه الدورة بتنظيم رحلات تربوية، ومسابقات ثقافية ورياضية، فضلا عن زيارات ذات طابع ثقافي رفقة أطفال مغاربة.



ويستقبل محمد سالم الشرقاوي المدير المكلف تسيير وكالة بيت مال القدس الشريف الذي قدم له البوما مصورا يوثق لأقوى لحظات المخيم

وبهذه المناسبة، تقدم للسلام على ولي العهد المغربي محمد سالم الشرقاوي، المدير المكلف تسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، والمؤطرون والأطفال المقدسيون المشاركون في الدورة الـ 16 للمخيم.

بعد ذلك، أخذت لولي العهد الأمير مولاي الحسن، صورة تذكارية مع الأطفال المقدسيين المشاركين في هذا المخيم ومؤطريهم، قبل أن يترأس حفل استقبال أقامه الملك محمد السادس، على شرف هؤلاء الأطفال.

‏‎إثر ذلك، قدم الأطفال المقدسيون للأمير مولاي الحسن هدية تذكارية.

من جهته، قدم الشرقاوي لولي العهد الأمير مولاي الحسن ألبوما مصورا أنجزته وكالة بيت مال القدس الشريف يوثق لأقوى محطات هذه الدورة من المخيم.

ومنذ إطلاقه عام 2008، بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج المخيمات الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف، ما مجموعه 800 طفل من مختلف أحياء المدينة المقدسة، يرافقهم 80 مؤطرا، والذين زاروا مختلف جهات المملكة ووقفوا بشكل ملموس على مدى قوة تضامن المغاربة مع الفلسطينيين.



الأمير مولاي الحسن لدى استقباله أطفالاً مقدسيين في مدينة تطوان