إيلاف من بغداد: أكد مصدر رفيع في الاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، وقوع اشتباكات عنيفة في منطقة "لالەزار" بمحافظة السليمانية، أسفرت عن مقتل 12 شخصًا، بينهم 3 من أفراد القوات الأمنية، بالإضافة إلى اعتقال 160 شخصًا، في عملية أمنية مرتبطة بتصاعد التوترات الداخلية في الإقليم.

وبحسب ما نقلته رووداو عن المصدر، فإن الأحداث تخللتها 4 محاولات اغتيال فاشلة استهدفت قيادات رفيعة، من بينها بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وقوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان.

وأشار المصدر إلى أن إحدى المحاولات نُفذت عبر قناص من مسافة 600 متر، فيما أحبطت محاولة أخرى خلال وجود بافل طالباني في مطعم فوغ بمنطقة سرجنار، كما تم إحباط محاولة ثالثة بسبب وجود أشخاص أميركيين برفقة أحد القياديين المستهدفين، في حين استهدفت المحاولة الرابعة قوباد طالباني أثناء تواجده على متن طائرة.

وأوضح المصدر أن استخدام بافل طالباني لسيارة مصفحة ساهم في إفشال إحدى المحاولات، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن طرفًا في هذه المحاولات أو المؤامرات التي استهدفت قيادة الاتحاد الوطني.

توتر داخلي واعتقالات على خلفية انقسام حزبي

وتابع المصدر في حديثه لـرووداو، أن بافل طالباني أجرى اتصالًا هاتفيًا مع لاهور شيخ جنكي، قائد "جبهة الشعب"، ودعاه إلى مغادرة موقعه وتسوية الوضع، إلا أن الأخير رفض الدعوة واستمر في موقفه الرافض.

يُذكر أن الاشتباكات وقعت في سياق انقسام داخلي بين جناحين داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، أحدهما يقوده بافل طالباني والآخر تمثّله جبهة الشعب بقيادة لاهور شيخ جنكي. ونتج عن العملية الأمنية اعتقال لاهور وأشقائه، وسط استمرار التوترات في المدينة، وتسجيل أضرار مادية في عدد من المناطق.

موقف رسمي من رئاسة الإقليم

في المقابل، أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانًا رسميًا، أكدت فيه ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، مشددة على أهمية تسوية الخلافات بالطرق السلمية والقانونية. كما فُرضت إجراءات أمنية مشددة في السليمانية بعد المداهمات، تحسبًا لأي تطورات إضافية.

* المصدر: شبكة رووداو الإعلامية + RT (روسيا اليوم)