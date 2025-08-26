انتشرت تصريحات منسوبة للرئيس السوري أحمد الشرع، تضمنتها اقتباسات مباشرة تفاعلت معها مئات التعليقات على مواقع التواصل، تقول: "أنا لست امتداداً للأحزاب الإسلامية، سواء التنظيمات الجهادية أو الإخوان المسلمين، ولست امتداداً للربيع العربي."

حاولنا التحقق عبر الوصول إلى مقابلة مصوّرة أو مصدر رسمي لترجمة هذه التصريحات، وراجعنا وكالة الأنباء السورية (سانا)، ولم نجد أي تسجيل أو نقلاً مماثلاً، ما يعني أن المصدر غير موثّق حالياً.

من أين أتت هذه التصريحات إذن؟

نشرت حسابات قناة "سكاي نيوز عربية" على منصات إكس وإنستغرام وفيسبوك هذه التصريحات على أنها اقتباسات مباشرة من الرئيس السوري أحمد الشرع.

لكن بعد التدقيق في مصدرها، تبيّن أنها في الواقع صادرة عن مدير عام القناة، نديم قطيش، الذي كان ضمن وفد إعلامي عربي التقى الرئيس السوري في القصر الرئاسي بدمشق بدعوة من الشرع نفسه.

كما نشرت القناة على موقعها مقطع فيديو لقطيش بعد استضافته على التلفزيون للحديث عن اللقاء، إلى جانب مقال آخر فنّدت فيه ما جرى بالفعل، موضحة الملابسات حول تلك التصريحات.

أحمد الشرع: من ماضٍ غامض، إلى مستقبل سوريا خلال المرحلة الانتقالية

واشنطن تلغي المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات عن اعتقال أحمد الشرع

الشرع يرفض تقسيم سوريا، ويتهم إسرائيل بالتدخل في بلاده

وعن اللقاء الإعلامي مع الشرع، يقول نديم قطيش: "يتولّد لديك انطباع وأنت تستمع إلى الرئيس أحمد الشرع بأنه لا يريد أن يكون امتداداً لأي حركة جهادية، ولا لأي تنظيم إسلامي في عقلية الحكم".

ويضيف: "المرجعية التي يشير إليها باستمرار هي المرجعية الاقتصادية".

وبعد أن فصّل رؤيته الاقتصادية، التي تشمل إنشاء مراكز للبيانات وربط الموانئ السورية بالأوروبية والإماراتية، يوضح قطيش أنه لمس "دهشةً على وجوه بعض الحاضرين إزاء هذا الطرح". لكنه يستدرك قائلاً إنه لم يتفاجأ شخصياً، إذ سبق للشرع أن عرض هذه الأفكار خلال زيارته إلى دولة الإمارات، "حيث ناقشها مع القيادة السياسية هناك"، بحسب قطيش.

وبالتالي، فإن هذه الأقوال ليست تصريحات مباشرة من الرئيس الشرع، بل تعكس فهم قطيش وتفسيره لرؤيته.

حاولت بي بي سي عربي التواصل مع وزارة الإعلام السورية للحصول على تأكيد أو نفي لهذه التصريحات، إلا أن الوزارة رفضت التعليق.

وقد أثارت التصريحات المباشرة المنسوبة إلى الرئيس أحمد الشرع، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المئات مع مضمونها.

وكتب عماد بغدادي على منصة إكس: "الجولاني دا عجبني. قادر يضحك ع الكل". وقد استخدم معظم المنتقدين للرئيس السوري لقب "الجولاني" للإشارة إلى ماضيه مع الجماعات الإسلامية المتطرفة المصنفة إرهابية.

الجولاني دا عجبني

قادر يضحك ع الكل — Emad Baghdady (@emad_baghdady) August 25, 2025

ومن جهته سأل حساب يدعى "الأمير": "ولا للربيع العربي، طيب من انت؟".

ولا للربيع العربي .

طيب من انت ؟ — الاميييير (@al_123badr) August 25, 2025

ولم نعثر في مقابلة نديم قطيش على أي إشارة إلى الربيع العربي، غير أن قناة سكاي نيوز عربية أضافت هذه العبارة في موقعها ومنشوراتها على وسائل التواصل، في ما يبدو أنه إضافة تحريرية إلى كلام قطيش خلال ظهوره التلفزيوني.

وفي سياق التفاعل، نشر مستخدم يُدعى محمد تغريدة مرفقة بصورة تُحيل إلى ماضي الجولاني مع تنظيمات مصنفة إرهابية.

ونشر محمد، تغريدة تضمنت صورة، تشير إلى ماضي الجولاني في تنظيمات تصنف إرهابية.

ولا للربيع العربي .

طيب من انت ؟ — الاميييير (@al_123badr) August 25, 2025

وعلّق حساب آخر ساخراً: "ولماذا وضعت الولايات المتحدة 10 ملايين دولار لمن يسلمه؟ لأنه كان عضواً في الأمم المتحدة ويعمل للسلام".

و لماذا وضعت الولايات المتحدة ١٠ ملايين دولار لمن يسلمه ، لانه كان عضو في الأمم المتحدة و يعمل للسلام . — Sure thing (@Surething147213) August 26, 2025

وقال حسن ضاحكاً إنّ الشرع "امتداد لفرقة البيتلز للغناء على ما يبدو".

🤣🤣🤣🤣

امتداد لفرقة البيتلز للغناء على ما يبدو — Hasan Al-bakfany (@BakfaniHasan) August 26, 2025

وعلى المقلب الآخر، غرّد آخرون دفاعاً عن الرئيس السوري. فكتب أحدهم: "كلّ (سيّئي) الأرض منزعجون. معناه أنه على صواب. بالتوفيق لسعادة الرئيس أحمد الشرع."

كما اعتبر حساب يحمل اسم "معالي المواطن" أن "الرئيس أحمد الشرع هو امتداد لمشروع يُسمى #سوريا_أولاً، هدفه بناء سوريا جديدة تقوم على التنمية والاقتصاد والأسواق الرقمية، وجذب الشركات العالمية للاستفادة من موقع سوريا الجغرافي لإيصال منتجاتها إلى مختلف دول العالم".

الرئيس احمد الشرع هو امتداد لمشروع يسمى #سوريا_اولاً هدفه بناء سوريا الجديدة التي تعتمد البناء و التنمية و الاقتصاد و الأسواق الرقمية و توطنين الشركات العالمية لتستفيد من جغرافيا سوريا لايصال منتجاتها لجميع دول العالم — معالي المواطن (@FalconOftrue) August 25, 2025

Getty Images الرئيس السوري أحمد الشرع يكشف عن الشعار الوطني الجديد للبلاد خلال حفلٍ في القصر الرئاسي بدمشق، سوريا، في 3 يوليو/تموز 2025

بينما قال "صالح أبو عمر" إعجاباً بالشرع: "سياسي محنك مقاتل بارع داهيه ضيعهم هههه لو قال انا جهادي كان لعبوا فيه ولو قال انا حزبي كان صرعونا ضيعهم".

سياسي محنك مقاتل بارع داهيه ضيعهم هههه لو قال انا جهادي كان لعبوا فيه ولو قال انا حزبي كان صرعونا ضيعهم — صالح ابوعمر (@salh919molod) August 26, 2025

وعلى إنستغرام، ترك أحد المستخدمين تعليقاً على الصورة التي نشرتها قناة سكاي نيوز عن تصريحات الشرع، جاء فيه: "من جنوبي لبناني، أنت رجل محترم وبنّاء."

وفي سياق حديثه عن ابتعاد الشرع عن الأحزاب الإسلامية والتنظيمات الجهادية، أشار نديم قطيش إلى أن مستشار الرئيس السوري الإعلامي، أحمد موفق زيدان، (الذي كان "بالمناسبة مستشاراً سابقاً لأسامة بن لادن وأحد إعلاميي قناة الجزيرة الذين عاشوا في باكستان") نشر قبل أيام قليلة مقالاً دعا فيه صراحة إلى حلّ تنظيم الإخوان المسلمين في سوريا. واعتبر قطيش أن موقف الشرع ليس إلا امتداداً لهذا النهج.

وتعود جذور جماعة الإخوان المسلمين في سوريا إلى عام 1945، حين تأسست برئاسة الشيخ مصطفى السباعي، لكنها تعرّضت للحظر مراراً عبر العقود.