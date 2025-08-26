إيلاف من العلمين: في مشهد أثار تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الإجتماعي مصرياً وإماراتياً وعربياً، ظهر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يقود سيارة الرئاسة المصرية وبجواره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العليمن بالساحل الشمالي في مصر خلال الساعات الماضية.

مشهد يلخص عمق الأخوّة ..



الشيخ محمد بن زايد يقود سيارة الرئاسة المصرية بنفسه من مطار العلمين 🇪🇬🤝🇦🇪



علاقة صداقة وأخوّة راسخة..

وهو مشهد يتخطى حدود البروتوكولات المعروفة، ويجسد قوة العلاقة بين مصر والإمارات، والقيادة السياسية في البلدين، كما أن الزيارة التي قام بها الرئيس الإماراتي للعلمين بالساحل الشمالي لم تكن زيارة رسمية.

وقالت الصحافة المصرية، وحسابات السوشيال ميديا في مصر والإمارات، إن المشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات، بعد أن قاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب وصوله إلى مطار العلمين الدولي، في زيارة رسمية أخوية إلى مصر.

ويجسد هذه المشهد قوة الروابط التاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، حيث تأتي الزيارة في إطار التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مساء الإثنين، بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذى يحل ضيفاً على مصر، في زيارة أخوية تمتد لعدة أيام، وهي زيارة معتادة للساحل الشمالي في مصر الذي أصبح مقصداً صيفياً دائماً لبعض القيادات السياسية، وكذلك للآلاف من أبناء دول الخليج العربي.

كما أن الساحل الشمالي شهد خلال السنوات القليلة الماضية نهضة عمرانية كبيرة، بوجود مشروعات سياحية مصرية وخليجية عملاقة، تتغير معها مفاهيم السياحة على المستوى العربي.