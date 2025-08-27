إيلاف من لندن: قال مصدر أميركي مطلغ إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير وجاريد كوشنر شاركا في اجتماع حول غزة في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، حيث عرضا موقع أكسيوسالرئيس ترامب أفكارًا لخطة لما بعد الحرب.

وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة كيفية زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، التي تواجه مجاعة.

وقال موقع (أكسيوس) إن خطة "اليوم التالي" لغزة عنصرًا أساسيًا في أي مبادرة دبلوماسية لإنهاء حرب أودت بحياة أكثر من 62 ألف فلسطيني على مدار عامين من القتال.

لكن إعادة بناء قطاع مُدمر بالكامل، وتصميم هيكل سياسي وأمني يُمكن لجميع الأطراف التعايش معه، سيكون أمرًا بالغ الصعوبة.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء البريطاني السابق وصهر ترامب ومستشاره السابق سيناقشان أفكارًا حول كيفية إدارة غزة دون سيطرة حماس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس ترامب رغبته في إنهاء الحرب، ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة. وليس لدى البيت الأبيض أي معلومات إضافية ليُشاركها بشأن الاجتماع في الوقت الحالي".

ضغوط على نتانياهو

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطًا من المتظاهرين والقيادة العسكرية الإسرائيلية لقبول وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى بدلًا من مواصلة خطته لتوسيع العملية العسكرية.

وفد تعطي نتانياهو خطة ما بعد الحرب، المُنسّقة مع البيت الأبيض، غطاءً سياسيًا لقبول وقف إطلاق النار، مع تقديمها على أنها صفقة أشمل لإبعاد حماس عن السلطة.

وقال مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لقناة فوكس نيوز يوم الثلاثاء "إنها خطة شاملة للغاية نُعدها في اليوم التالي (في غزة)، وسيرى الكثيرون مدى دقتها وحسن نواياها، وهي تعكس الدوافع الإنسانية للرئيس ترامب هنا".

وقال إن البيت الأبيض يعتقد أن الحرب قد تنتهي بنهاية العام. وخلف الكواليس: ناقش ويتكوف خطة ما بعد الحرب لغزة مع كوشنر وبلير لعدة أشهر، وفقًا للمصادر.

التقى بلير بويتكوف في البيت الأبيض في يوليو/تموز في نفس اليوم الذي التقى فيه نتنياهو بترامب، وفقًا للمصادر.

وبعد عدة أيام، التقى بلير بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وأطلعه على مقترحات اليوم التالي لغزة ومحادثاته في واشنطن. كما زار كوشنر إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر والتقى بنتنياهو لمناقشة غزة.

يذكر أن بلير مقرب من نتانياهو ومستشاره الأقرب رون ديرمر، المسؤول عن التخطيط الإسرائيلي لما بعد الحرب. وصل ديرمر إلى واشنطن قبل اجتماع يوم الأربعاء والتقى بكبار مسؤولي البيت الأبيض، وفقًا لمصدرين.

وكان بلير وديرمر ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد عملوا على خطة مشتركة لما بعد الحرب لغزة خلال إدارة بايدن.

وانتهى الأمر بإدارة بايدن إلى دمج جوانب منها في خطة قدمها وزير الخارجية آنذاك توني بلينكن علنًا قبل أقل من أسبوع من مغادرته منصبه.