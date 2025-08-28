إيلاف من لندن: استدعت وزارة وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي في لندن للاحتجاج بعد تضرر مبنى المجلس الثقافي البريطاني من قصف روسي الليلة الماضية في كييف.

قالت تقارير إن السفير الروس أندريه كيلين التقى مسؤولين، لا وزراء في وزراة الخارجية.

وقُتل ما لا يقل عن 15 شخصًا في موجة من الغارات على العاصمة الأوكرانية ليلًا، وتضررت مكاتب المجلس الثقافي البريطاني.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر قد اتهم روسيا في وقت سابق بـ"تخريب آمال السلام" بهجماتها "العبثية"، معربا عن تعاطفه مع جميع المتضررين.

وصرح الرئيس التنفيذي للمجلس، سكوت ماكدونالد، بأن حارس المبنى أصيب بجروح، لكن حالته "مستقرة". وأضاف: "بناءً على إصرار زملائي الرائعين، سنواصل عملياتنا في أوكرانيا اليوم أينما أمكن".

وقال: "صمودهم مثير للإعجاب، وأنا ممتن للغاية لسلامتهم جميعًا".

يشار إلى أن المجلس الثقافي البريطاني هيئة مستقلة عن الحكومة. ويقول المجلس إه "يدعم السلام والازدهار من خلال بناء الروابط والتفاهم والثقة بين الناس في المملكة المتحدة ودول العالم".

ويُسهّل المجلس برامج مثل العمل والعيش والتعلم في الخارج للبريطانيين.

ويأتي معظم تمويل المجلس من الرسوم التي يفرضها على الناس مقابل خدماته، ولكنه يحصل أيضًا على تمويل من وزارة الخارجية والتنمية الدولية.