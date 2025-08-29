إيلاف من القدس: وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية يُعتقد أن وزير الدفاع الحوثي، اللواء محمد العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة، اللواء محمد عبد الكريم الغماري، قُتلا في موجة الغارات الجوية التي شنّها سلاح الجو الإسرائيلي الخميس على العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة في غرب اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وقد حاولت إسرائيل اغتيال العاطفي والغماري عدة مرات من قبل، كان آخرها خلال حرب الأيام الاثني عشر مع إيران.

وأفادت تقارير أن وزير الدفاع ورئيس الأركان في جماعة الحوثي المدعومة من إيران كانا من بين كبار المسؤولين المستهدفين في هجوم منفصل يوم الخميس على شقة في صنعاء، أثناء تجمعهم لمشاهدة خطاب الزعيم الحوثي التلفزيوني، وعلى الرغم من انتشار هذه التقارير إعلامياً، إلا إن إسرائيل لم تؤكدها على المستوى الرسمي حتى الآن، حيث لم تؤكد أي بيانات رسمية للجيش الإسرائيلي عمليات الاغتيالات.

وقالت تقارير إخبارية إن رئيس وزراء جماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن قُتل خلال غارات جوية إسرائيلية اليوم الخميس في العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة الجمهورية اليمنية وصحيفة عدن الغد أن رئيس وزراء الحوثيين أحمد الرهوي قتل في قصف إسرائيلي على شقة، كما ذكرت الأخيرة أن عددا من مرافقيه قتلوا أيضا. ولم يصدر تأكيد فوري من إسرائيل.

ويبدو من التقارير التي نقلتها "تايمز أوف إسرائيل" أن هذه الضربة كانت منفصلة عن الضربة التي وقعت يوم الخميس والتي قيل إنها استهدفت عشرة من كبار وزراء الحوثيين أثناء تجمعهم في مكان خارج العاصمة لسماع خطاب لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

القضاء على النخبة العسكرية والحكومية بالكامل؟

ولم يتم تحديد نتيجة تلك الضربة بالكامل بعد، على الرغم من أن مصادر سياسية نقلت عنها قناة 13 الإخبارية الإسرائيلية يوم الخميس زعمت أن "اتجاه التقييمات إيجابي وفقاً للرؤية الإسرائيلية، ويبدو أن الهجوم نجح"، وأفاد موقع واي نت أن "التقييم الذي يفيد بأن النخبة العسكرية والحكومية بأكملها للحوثيين تم القضاء عليها في الهجوم آخذ في الازدياد".

وقدمت المخابرات الإسرائيلية تفاصيل فورية عن التجمع، مما مكن من تنفيذ الضربة، التي تم تنفيذها على الرغم من الدفاعات الجوية الثقيلة في المنطقة، بحسب التقارير.

وبينما كان الحوثي يلقي خطابه، أفادت التقارير أن إسرائيل كانت تراقبه لمعرفة ما إذا كان يدرك أن مسؤولين كبارا مستهدفين، ولم يبد أي إشارة إلى أنه كان على علم بذلك. ومن بين المسؤولين الحوثيين المستهدفين وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الحوثي.

ويشغل وزير الدفاع محمد ناصر العطافي منصبه منذ عام 2016، ويعتبر المسؤول الأرفع في المؤسسة العسكرية للمنظمة، بحسب القناة 12. وقيل إنه أقام علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وكان مشاركا بشكل مباشر في عمليات ضد إسرائيل.

( رئيس وزراء الحوثيين اليمني أحمد الرهوي)

كما تم استهداف رئيس أركان الحوثيين محمد الغماري، الذي ورد أنه أصيب بجروح خطيرة ، لكنه لم يقتل، في غارة إسرائيلية في اليمن في يونيو (حزيران)، والتي نفذت أثناء استمرار الحرب ضد إيران.

وقال مسؤول كبير لم يكشف عن اسمه لقناة 12، الخميس، إن إسرائيل كانت مستعدة لاستهداف قيادة الحوثيين في إطار ضربة مختلفة على صنعاء يوم الأحد، لكنها انتظرت في النهاية حتى يوم الخميس.

وصف المسؤولون الضربة بعبارات درامية. وقد فشلت العمليات الإسرائيلية السابقة في اليمن في وقف هجمات الحوثيين المستمرة بالطائرات المسيرة والصواريخ خلال الحرب الدائرة، مع أن الهجمات السابقة كانت تستهدف عادةً البنية التحتية، بدلاً من إصابة مسؤولين محددين بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

إسرائيل ضربت اليمن 16 مرة

ونفى مصدر في وزارة الدفاع الحوثية استهداف أي من عناصر الجماعة في الهجوم، وأصر على أن إسرائيل تهاجم "أهدافا مدنية والشعب اليمني بسبب مواقفها الداعمة لغزة".

وتمثل ضربات الخميس المرة السادسة عشرة التي تهاجم فيها إسرائيل الجماعة المتمردة المدعومة من إيران في اليمن، والتي تقع على بعد نحو 1800 كيلومتر (1100 ميل).

بدأ الحوثيون - الذين يطالب شعارهم "الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، واللعنة على اليهود" - بمهاجمة إسرائيل وحركة المرور البحري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد شهر من مذبحة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) في جنوب إسرائيل.

أوقف الحوثيون إطلاق النار عندما تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في يناير (كانون الثاني) 2025. وبحلول ذلك الوقت، كانوا قد أطلقوا أكثر من 40 صاروخًا باليستيًا وعشرات الطائرات بدون طيار الهجومية والصواريخ المجنحة على إسرائيل، بما في ذلك صاروخ أدى إلى مقتل مدني وإصابة عدة أشخاص آخرين في تل أبيب في يوليو (تموز)، مما دفع إسرائيل إلى شن أول ضربة في اليمن.

منذ 18 مارس (آذار)، عندما استأنف جيش الدفاع الإسرائيلي هجومه على حماس في قطاع غزة، أطلق الحوثيون في اليمن 72 صاروخًا باليستيًا وما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة على إسرائيل. ولم تصل عدة صواريخ إلى هدفها.

ردًا على هجمات الحوثيين، قصفت إسرائيل والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية. وأدت الغارات الإسرائيلية إلى تعطيل مطار صنعاء في مايو (أيار).

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو (أيار) عن اتفاق مع الحوثيين لإنهاء الغارات الجوية مقابل وقف الهجمات على السفن. إلا أن الجماعة الحوثية قالت إن الاتفاق لم يتضمن وقف الهجمات على أهداف تعتقد أنها تابعة لإسرائيل.