حذرت الأمم المتحدة من أن الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة سيُحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي في ظل استمرار الحرب في القطاع.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أثناء إفادة صحفية له الأربعاء 27 من أغسطس/آب: "العام الدراسي الجديد يقترب، وللسنة الثالثة على التوالي، سيفوت أطفال غزة هذه المناسبة".

وأضاف دوجاريك أن "التعليم حقٌّ أساسي، ولا ينبغي حرمان أي طفل منه. يجب حماية حق الوصول إلى التعليم واستعادته".

وشدد دوجاريك على أن الحرب الدائرة "تُهدد مستقبل جيلٍ كاملٍ من أطفال غزة".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صادق الخضور، إن الحرب في قطاع غزة حرمت "أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفا يفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد".

وأضاف الخضور أن "أكثر من 25 ألف طفل ما بين شهيد وجريح، منهم ما يزيد على 10,000 من طلبة المدارس".

وأشار الخضور إلى أن غالبية المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" (نحو 200) في قطاع غزة، "تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين، كما تعرضت 70 في المئة منها للقصف، حيث تم تدمير بعضها بالكامل، وتضررت أخرى بشكل كبير".

ووفقا لتقرير نشرته وكالة "الأونروا"، في 9 من مايو/أيار 2025، لتقييم احتمالية تضرر المباني المدرسية في قطاع غزة من خلال تحليل قربها من المواقع المتضررة وفقا لبيانات مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة، فإن "95.4 في المئة من المدارس في قطاع غزة تعرضت لمستوى ما من الأضرار في مبانيها".

وأضاف تقرير "الأونروا" أن "ما يقرب من 88.8 في المئة من المباني المدرسية في غزة (501 من أصل 564) بحاجة إما إلى إعادة بناء كاملة أو أعمال إعادة تأهيل كبيرة لكي تعود للعمل مرة أخرى".

وخلص التقييم ذاته إلى أن 406 مبان مدرسية (أو 72 في المئة من إجمالي المباني المدرسية في غزة) تعرضت "لأضرار مباشرة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى الرغم من صعوبة الوضع التعليمي للأطفال في قطاع غزة، يشهد القطاع بعض المبادرات المحلية في محاولة لتوفير بعض التعليم، وإن كانت مبادرات محدودة الإمكانيات.

ويعيش قطاع غزة أوضاعا إنسانية مأساوية، في ظل نقصٍ حادٍ في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.

برأيكم،

كيف يواجه أطفال غزة فقدان التعليم للعام الثالث على التوالي؟

هل يمكن للتعليم الإلكتروني أو المبادرات التطوعية أن تخفف من حدة الأزمة؟

كيف يوازن أطفال غزة بين النجاة اليومية والسعي وراء التعلم في هذه الظروف؟

وكيف ينعكس فقدان التعليم على مستقبل أطفال غزة والقطاع بأكمله؟

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 29 أغسطس/آب.

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب هنا.