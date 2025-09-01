إيلاف من لندن: عندما يتعلق الأمر بصعود الاستبداد في أميركا، يمكن القول إن سياسة عبادة الأشخاص كانت واضحة عندما انعقدت حكومة دونالد ترامب يوم الأربعاء في جلسة ماراثونية كان من الممكن أن تسبب إحراجا حتى لرجل قوي مخضرم، حيث وفرت ثلاث ساعات وسبع عشرة دقيقة من التغطية التلفزيونية المتملقة.

كان ستيف ويتكوف، كبير مبعوثي الرئيس ومفاوضيه، يقول وسط تصفيق وزراء الخارجية والدفاع وكبار المسؤولين في الحكومة الأميركية: "أتمنى شيئًا واحدًا فقط - أن تُعيد لجنة نوبل تنظيم عملها وتدرك أنك يا سيدي الرئيس أفضل مرشح على الإطلاق منذ أن بدأ الحديث عن جائزة نوبل هذه".

ستيفن ميلر عبر قناة فوكس نيوز كان يُجرم فعليًا فكرة معارضة ترامب، ويصف شيكاغو بـ"ساحة القتل" رغم الحقائق المتناقضة؟ قال بلهجة حادة: "الحزب الديمقراطي ليس حزبًا سياسيًا، بل منظمة متطرفة محلية"، مدعيًا أن الحزب مُكرس "حصريًا للدفاع عن المجرمين المُتمرسين، والعصابات، والقتلة من الأجانب غير الشرعيين، والإرهابيين".

هل كان الرئيس يدعو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى اعتقال رجل أعمال ثري وابنه لدعمهما المجتمع المدني؟ كتب على موقع "تروث سوشيال": "يجب توجيه اتهامات لجورج سوروس وابنه اليساري الراديكالي الرائع بقانون ريكو لدعمهما الاحتجاجات العنيفة، وغيرها الكثير، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".

ربما يتجلى الاستبداد الأميركي في عهدترامب في إلغاء حماية جهاز الخدمة السرية لمنافسته الانتخابية كامالا هاريس ، أو مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل جون بولتون، مستشاره السابق للأمن القومي، الذي أصبح ناقدًا صريحًا لأجندة الرئيس المتعلقة بالأمن القومي.

استبداد الخارج ينتقل لأميركا

وقد أطلق بعض الناشطين والمراقبين ناقوس الخطر: إن الاستبداد من النوع الذي اعتاد الأميركيون إدانته في الخارج أصبح أمرا طبيعيا بشكل متزايد في الولايات المتحدة.

كتب دون موينيهان، وهو أستاذ في العلوم السياسية بجامعة ميشيغان، هذا الأسبوع أن "أميركا اليوم عبارة عن نظام استبدادي، مع التركيز المتزايد بسرعة على الجزء الاستبدادي".

كتب أن قائمة مهام ترسيخ السلطة تشمل جهودًا للسيطرة على الجهاز الحكومي، والجيش، والأمن الداخلي، والنظام القضائي، والمجتمع المدني، والتعليم العالي، والإعلام، والانتخابات. وأضاف أن السعي لتحقيق هذه الأهداف كان "منهجيًا".

مصري يغادر أميركا بعد أن أتاها هرباً من الاستبداد

يتابع المصري عبد الرحمن الجندي هذه العملية بشعور مؤلم. قضى الجندي ست سنوات في السجن في موطنه مصر بتهم سياسية، لكنه فر إلى الولايات المتحدة للعمل على مذكراته التي من المقرر أن يصدرها العام المقبل.

في أبريل (نيسان) حزم الجندي أمتعته وغادر الولايات المتحدة عقب اعتقال محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا . وحذره محامو الجندي من أنه قد يواجه مصيرًا مماثلًا بعد نشر بياناته الشخصية على موقع إلكتروني يُستخدم لاستهداف معارضي حرب إسرائيل على غزة. ومنذ ذلك الحين، ظل يراقب من الخارج كيف ساءت الأوضاع.

وعن تجربته يقول :"لم أتردد في مغادرة الولايات المتحدة. بل أشعر بامتنان كبير لاتخاذي هذا القرار قبل أن تتفاقم الأمور، لقد غادرت مصر هربًا من الاضطهاد السياسي... سبب مغادرتي الولايات المتحدة هو أنني بدأت أدرك هذه الأنماط نفسها التي تتشكل حولي. ومنذ مغادرتي، ازداد الوضع سوءًا."

وعندما بدأت إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في تنفيذ مداهمات واسعة النطاق وتم التعرف عليه عبر الإنترنت كهدف محتمل، قال إنه وجد نفسه مرة أخرى في انتظار أن يتم اقتياده في أي لحظة.

لا أعتقد أن السجن السياسي هو أهم سمة من سمات الاستبداد، بل إن التهديد المستمر به هو الأكثر قلقاً، كما قال. "ما يدعم الاستبداد حقًا هو تلك المعرفة الضمنية بأنك قريب من باب السجن دائمًا... ذلك الظل هو الذي يُشكل السلوك".

طرح استبدادي طوال الوقت

من روسيا إلى تركيا، ومن المجر إلى السلفادور، راقب الناشطون والمراقبون وعلماء السياسة التعزيز السريع للسلطة من جانب إدارة ترامب ، حيث اتبعت نمطًا مألوفًا من الطرح الاستبدادي.

وجدت واشنطن إجماعًا مع بعضٍ من أشد الأنظمة الاستبدادية قسوة في العالم، مثل روسيا والسلفادور . هذا الأسبوع، رحلت الولايات المتحدة ما يقرب من 50 روسيًا، وفقًا لناشطين، من بينهم من يُرجح أنهم طلبوا اللجوء السياسي في الولايات المتحدة. كما تم ترحيل مئات المهاجرين، بل وحتى المواطنين، إلى سجون السلفادور.

وقال نوح بولوك، الرئيس التنفيذي لمنظمة كريستوسال، وهي منظمة رائدة في مجال حقوق الإنسان في السلفادور والتي اضطرت إلى مغادرة البلاد الشهر الماضي بعد 25 عاما من توثيق انتهاكات السلطة : "أحيانا أشعر وكأنني أقول لك: لقد أخبرتك بذلك" .

"مع حملة القمع التي شنتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وإنشاء وكالة إنفاذ القانون الضخمة هذه التي لا تطيع إلا الرئيس ، لا توجد مراجع تاريخية جيدة تشير إلى نجاح هذا الأمر."

جلس سجناء على أرضية إسمنتية في فناء سجن. أجسادهم العلوية عارية، رؤوسهم حليقة، ويرتدون سراويل قصيرة بيضاء. يحيط بهم ضباط شرطة يحملون بنادق هجومية. بعضهم يحمل وشمًا بالرقم 18 على ظهورهم، دلالةً على انتمائهم لعصابة. "إنها حرب على الشعب": الاعتقالات الجماعية في السلفادور تدفع الآلاف إلى اليأس".

وأضاف "أحد الأشياء التي أراها تحدث وتؤثر بي حقًا هو عندما تبدأ قوات الأمن أو الشرطة في النظر إلى السكان بأكملهم كأعداء"، مقارنًا الأمر بالسلفادور حيث تم "تدريبهم على رؤية السكان كتهديد" .

إدارة ترامب تسيطر على كل شيء

إن ديناميكيات إدارة ترامب التي تُسيطر على كل شيء، والتي حازت على تفويض تاريخي رغم فوزها بأغلبية ضئيلة للغاية منذ جيل، جعلت هذه اللحظة حرجة للغاية. فإلى جانب سيطرة الحكومة الفيدرالية على قوات الشرطة، فإن الخطر الآخر الذي يُشار إليه عادة هو جهود التلاعب بالدوائر الانتخابية التي ينفذها الجمهوريون في تكساس، وما نتج عنها من مقاومة في كاليفورنيا، بالإضافة إلى جهود أخرى لتقليص إقبال الناخبين قبل انتخابات منتصف المدة لعام 2026 والانتخابات الرئاسية لعام 2028.

يصر بعض النشطاء على أنه لم يفت الأوان بعد للتراجع. كتبت ستايسي أبرامز، المرشحة السابقة لمنصب حاكم ولاية جورجيا، وكيم لين شيبيل، أستاذة علم الاجتماع والشؤون الدولية بجامعة برينستون، هذا الأسبوع: "بإمكاننا وقف صعود الاستبداد في أميركا" .

مستشهدين بالمجر وفنزويلا كمثالين، كتبوا: "لا يمكننا أن نصدق أن هذا يشبه أي شيء رأيناه من قبل، وبالتالي يمكن حله بمجرد انتظار انتخابات التجديد النصفي. إن الترياق لنموذج ترامب الأميركي من الاستبداد هو إدراك خطورة التهديد".

لكن آخرين يرون أن الاتجاه نحو الاستبداد ما هو إلا تسارع في اتجاه السياسة الأميركية حتى قبل ترامب.

"هذا يفترض أن الولايات المتحدة كانت ديمقراطية صحية فاعلة ثم انزلقت... وهذا ليس هو الحال في رأيي"، كما قال الجندي.

عندما تُصمم ديمقراطية بهذه القدرة على الاستبداد، فلن يفصلك عن عودتها إلا انتخابات واحدة. هذا ليس صدفة، بل عيب في التصميم.

============

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن الغارديان

https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/31/trump-american-autocracy-authoritarianism