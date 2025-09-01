إيلاف من الرباط: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس الجنرال عبد الله بو طريج، مديرا عاما للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات (DGSSI).

وأوضح بيان للمديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات،صدر الإثنين على موقعها الرسمي، أن هذا القرار يتماشى مع الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال الأمن السيبراني، ويعزز التزامها بضمان أمن وحماية الفضاء السيبراني الوطني، باعتباره رهانًا استراتيجيًا للانتقال الرقمي.

وتخرج الجنرال بوطريج، وهو مهندس مدرّب من المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) وخريج الأكاديمية العسكرية الملكية بمكناس (دفعة 1987)، كما حصل على دبلوم من دورة الأركان ودورة الدفاع العالي ودرجة الماجستير في الأمن والدفاع من الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.

وشغل الجنرال بوطريج خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب القيادية، منها مدير المساعدة والتدريب والمراقبة والخبرة في المديرية العامة لأمن أنظمة المعلومات، قبل أن يشغل منصب نائب مفتش الاتصالات في القوات المسلحة الملكية.