إيلاف من الرباط: أفادت مصادر موثوقة أن القوات المسلحة الملكية المغربية تصدّت، الجمعة، لمحاولة تسلل قامت بها ثلاث مجموعات مسلحة في محيط منطقة أوسرد، بالجنوب المغربي.

وذكرت المصادر أن الوحدات الجوية استعملت طائرات مسيّرة في تنفيذ ضربات دقيقة استهدفت مجموعتين من المتسللين، بينما تولت وحدات المدفعية الملكية شلّ حركة المجموعة الثالثة، ما أدى إلى إفشال المحاولة بالكامل. مشددة على الجاهزية الدائمة والتعبئة المستمرة لحرس الحدود المكلفين بحماية وحدة التراب الوطني والتصدي لأي تهديد محتمل.

وأشارت المصادر إلى أن التدخل السريع والدقيق الذي تم يعكس مستوى التنسيق الميداني بين مختلف الوحدات القتالية، سواء الجوية أو البرية.

ويرى مراقبون أن إفشال هذه المحاولة يوجّه رسالة واضحة بأن القوات المغربية قادرة على الرد الفوري والحاسم على أي تحركات معادية، مستفيدة من إدماج تقنيات المراقبة الجوية والطائرات المسيّرة ضمن منظومة الدفاع الوطني. كما يعكس هذا التطور استمرار المغرب في تحديث ترسانته العسكرية وتكييف قدراته مع أنماط التهديدات غير التقليدية في المنطقة.

ويأتي التصدي لمحاولات تسلل ميليشيات انفصالية (جبهة البوليساريو) إلى التراب الوطني المغربي في سياق إقليمي يتسم بتصاعد التوترات الحدودية وتنامي أنشطة المجموعات المسلحة في محيط المنطقة العازلة.