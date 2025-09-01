إيلاف من لندن: في مقال رأي نشرته صحيفة التلغراف البريطانية، دعا مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون إلى ما وصفه بـ"تحرير لبنان من حزب الله" كخطوة أولى لتحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط، محمّلًا إيران ووكلاءها المسؤولية عن زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومؤكّدًا أن "الفرصة التاريخية متاحة" بفضل ما أسماها الضربات الإسرائيلية ضد إيران ووكلائها بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر).

ورأى بولتون أن لبنان اليوم يواجه سؤالًا وجوديًا: هل يمكنه الخروج من عقود الحرب والدمار، أم أنه سينزلق مجددًا إلى دوامة صراع أهلي وهيمنة عسكرية غير شرعية؟ مشيرًا إلى أن "الفرصة المتاحة للعودة إلى الوضع الطبيعي" لا تزال قائمة، لكنها تعتمد على التوازنات الإقليمية الجديدة.

سيطرة ظلّية ودعم إيراني مباشر

وصف بولتون حزب الله بأنه يحكم لبنان فعليًا من الظل منذ عقود، دون أن يتولّى مناصب دستورية، مستخدمًا قوّته العسكرية في الداخل. ولفت إلى أن الحزب "يحظى بدعم شعبي محدود ضمن الطائفة الشيعية، إلا أن قوته الحقيقية تنبع من الدعم الإيراني المباشر"، مشددًا على أن هذا الارتباط الاستراتيجي هو ما يجعل تفكيكه دون دعم خارجي مهمة شبه مستحيلة.

كما استعاد بولتون مشهد التفجيرات التي استهدفت السفارة الأميركية في بيروت عام 1983، واتهم قائد فيلق القدس الإيراني آنذاك قاسم سليماني بقيادة هجمات اعتبرها "الشرارة الأولى للحرب الإرهابية العالمية"، مشيراً إلى أن إيران عملت على دمج جماعات مسلحة في المنطقة بإشراف الحرس الثوري.

القرار 1701... وأزمة التنفيذ

توقف بولتون عند قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر عام 2006، والذي نصّ على نزع سلاح حزب الله ومنعه من استيراد الأسلحة، بالتزامن مع تعزيز دور قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل). لكنه اعتبر أن القرار فشل منذ البداية، مرجعًا ذلك إلى رفض إيران والحزب الاعتراف بالهزيمة، وإلى ما وصفه بـ"اللامبالاة الغربية" وتراجع إسرائيل عن هدفها الأولي بتدمير الحزب.

وأشار إلى أن بعثة اليونيفيل، التي تنتهي ولايتها في 2026، أصبحت "رمزًا لعدم الفعالية"، محذرًا من فراغ أمني خطير في حال انتهاء مهمتها دون بدائل واضحة.

بين جهود الحكومة اللبنانية والمواقف الداخلية

أشار بولتون إلى أن الحكومة اللبنانية، رغم ضعفها، تحاول الاستفادة من الظرف الإقليمي الحالي لنزع سلاح حزب الله وتحويله إلى حزب سياسي. لكنه حذر من أن هذه الجهود لن تنجح دون تدخل خارجي مباشر، منتقدًا ما وصفه بـ"فشل الجهود الأميركية السابقة".

تباين داخلي في لبنان

في الداخل اللبناني، تتزامن هذه التصريحات مع عمليات تسليم أسلحة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في إطار جهود حكومية لبسط السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية. وأكد الجيش اللبناني أنه سينفّذ مهمة حصر السلاح وفق القرار السياسي، ما يعكس تناغمًا رسميًا مع المبدأ العام لنزع السلاح غير الشرعي.

لكن في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن قرار سلاح المقاومة شأن داخلي لبناني، معلنًا أن "الاتفاق مع إسرائيل لن يُنفّذ" بعد ما وصفه بـ"انسحاب المبعوث الأميركي توم باراك من الاتفاق"، ما يعكس استمرار الانقسام السياسي حول موقع حزب الله ودوره.

* أعدت إيلاف التقريربتصرف عن التلغراف: المصدر