إن الحرب التي بدأت بين إسرائيل وحركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليست سوى حلقة من مسلسل مستمر من المواجهات وأعمال العنف والاغتيالات والهجمات الانتحارية منذ تأسيس حركة المقاومة الإسلامية المعروفة باسم حماس عام 1987 على يد رجل الدين الفلسطيني الراحل أحمد ياسين.

شنت الحركة عشرات العمليات الانتحارية داخل إسرائيل قتل فيها مئات الإسرائيليين خلال الانتفاضة الأولى التي اندلعت شرارتها الأولى من قطاع غزة عام 1987 عندما كانت تحت السيطرة الإسرائيلية وامتدت إلى الضفة الغربية وتوقفت مع توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993.

اما الانتفاضة الثانية والتي اندلعت بعد دخول رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق آرييل شارون للمسجد الأقصى عام 2000، فقد كانت أكثر دموية وعنفاً من الانتفاضة الأولى؛ حيث قتل فيها 4200 شخص من الطرفين، بمعدل قتيل إسرائيلي مقابل كل ثلاثة فلسطينيين.

ونفذت إسرائيل عشرات عمليات الاغتيال التي طالت الكوادر في الفصائل الفلسطينية منذ نشوء المقاومة الفلسطينية. وتوقفت هذه العمليات مؤقتاً خلال مفاوضات السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ولطالما اتُهمت إسرائيل بتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات معادية لها، سواء كانت هذه الشخصيات قيادات سياسية، عسكرية، أو نشطاء مناوئين لها.

ورغم هذا، فإن إسرائيل تتبع سياسة تقليدية تتمثل في عدم تبني أو نفي المسؤولية عن هذه العمليات، ما يترك المجال واسعاً للتحليلات والاتهامات.

هذا الغموض الاستراتيجي الذي تنتهجه إسرائيل، يولّد شكوكاً لدى خصومها، خصوصاً عندما تكون الأهداف شخصيات بارزة عُرفت بخصومتها لإسرائيل.

كما أن توقيت بعض العمليات والظروف المحيطة بها تزيد من ترسيخ هذا الاتهام؛ فالتحليلات السياسية والعسكرية عادة ما تربط بين الاغتيالات وأهداف إسرائيل الاستراتيجية، مثل تقويض نفوذ الجماعات المسلحة، أو تقليل التهديدات التي تواجهها في المنطقة.

في المقابل، يتيح هذا الغموض لإسرائيل مساحة من المناورة السياسية والدبلوماسية، حيث يمكنها تجنب تبعات الاعتراف العلني بمسؤوليتها، سواء كانت ردود فعل دولية أو عمليات انتقامية.

وفي النهاية، يظل عدم الاعتراف الرسمي وسيلةً لتحميل خصومها عبء الإثبات.

وفيما يلي قائمة بأبرز قادة حماس الذين اغتالتهم أو قتلتهم إسرائيل أو حاولت اغتيالهم حتى عام 2025:

يحيى السنوار

Getty Images اعتقلت إسرائيل السنوار ثلاث مرات، وحُكم عليه بعد اعتقاله الثالث في عام 1988 بالسجن مدى الحياة أربع مرات.

يعد يحيى السنوار، الذي ولد في قطاع غزة عام 1962، العقل المدبر لهجمات نفذتها حماس على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، بحسب بيانات الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن احتجاز 251 رهينة في غزة، أصبح السنوار أحد أهم أهداف إسرائيل منذ ذلك اليوم.

كان السنوار زعيم حماس في غزة، وأصبح رئيس المكتب السياسي لحماس بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران في يوليو/تموز الماضي 2024.

انضم السنوار إلى حركة حماس في سن مبكرة، وأسس جهاز أمن تابع لحماس، أطلق عليه اسم "مجد"، والذي يدير شؤون الأمن الداخلي، ويحقق مع العملاء المشتبه بارتباطهم بإسرائيل، ويتعقب ضباط المخابرات والأمن الإسرائيليين.

اعتقلت إسرائيل السنوار ثلاث مرات، وحُكم عليه بعد اعتقاله الثالث في عام 1988 بالسجن مدى الحياة أربع مرات.

وعلى الرغم من ذلك، كان من بين 1027 سجيناً فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل مقابل جندي إسرائيلي احتجزته حماس لأكثر من خمس سنوات.

وعاد السنوار إلى منصبه كزعيم بارز في حماس وتولى رئاسة المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة في عام 2017.

وقبل توليه هذا المنصب، أدرجت الولايات المتحدة السنوار، في عام 2015، على قائمتها التي تضم "الإرهابيين الدوليين".

وقُتل السنوار خلال اشتباكه مع الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2024.

إسماعيل هنية

Reuters رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لغاية عام 2024

أعلنت حركة حماس فجر الأربعاء 31 يوليو/ تموز مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران" بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

ولم تعلّق إسرائيل أو تُعلن أنها وراء مقتل هنية، إلا بعد خمسة أشهر في ديسمبر/كانون الأول 2024، حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستقطع رؤوس قيادات الحوثيين، "تماماً كما فعلنا مع هنية، ويحيى السنوار، وحسن نصر الله في طهران وغزة ولبنان".

إسرائيل تقر رسميا بمسؤوليتها عن اغتيال إسماعيل هنية في طهران

وقد انتُخب "أبو العبد" كما يُلقب، رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس عام 2017 خلفاً لخالد مشعل، ولم تكن حياته قبل ذلك خالية من الاعتقالات؛ حيث اعتقلته السلطات الإسرائيلية لمشاركته في الاحتجاجات وقت الانتفاضة الأولى عام 1987.

وفي عام 1988، مع صعود حماس إلى الواجهة في غزة كـ "حركة مقاومة رائدة"، اعتُقِل مرة أخرى، لكن هذه المرة سُجن لمدة ستة أشهر.

وفي العام التالي، اعتُقِل هنية من جديد وحُكِم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وبعد إطلاق سراحه عام 1992، قامت إسرائيل بترحيله مع كبار قادة حماس، عبد العزيز الرنتيسي ومحمود الزهار وأكثر من 400 ناشط آخر، إلى جنوب لبنان.

وأمضى النشطاء أكثر من عام في معسكر مرج الزهور، حيث حظيت الجماعة الإسلامية بتغطية إعلامية غير مسبوقة وأصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم.

وعاد هنية إلى غزة في ديسمبر/كانون الأول عام 1993 وعُين عميداً للجامعة الإسلامية.

وكانت علاقته الوطيدة بمؤسس الحركة أحمد ياسين، هي ما جعلته صاحب شعبية، ليصبح رئيس مكتب الحركة لاحقاً.

وقبل مقتل هنية، قُتل ثلاثة من أبنائه الذين كانوا موجودين في غزة؛ وهم حازم وأمير ومحمد برفقة أطفالهم الصغار، حين كانوا يهمون بالتوجه لزيارة أقرباء لهم في مخيم الشاطئ للاجئين غربي غزة في عيد الفطر الماضي.

ولم يغادر قطاع غزة عدد كبير من أفراد عائلة هنية، وقبيل وصول أبنائه الثلاثة وأحفادهم إلى أقاربهم بلحظات، وبينما كانوا يسيرون في الشارع مستقلين سيارة مدنية، باغتتهم طائرة إسرائيلية بعدة صواريخ، ما أدى إلى تدمير سيارتهم وتطاير أجسادهم ومقتلهم جميعاً.

لماذا قتلت إسرائيل أبناء وأحفاد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية؟

محمد الضيف

كان محمد الضيف رئيس الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، ويُعتقد أنه كان أحد المخططين الرئيسيين لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي شنته حماس على إسرائيل.

ويعد الضيف شخصية غامضة، عُرِف لدى الفلسطينيين باسم "العقل المدبر"، ولدى الإسرائيليين باسم "القط ذو السبعة أرواح".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد حكمت عليه بالسجن في عام 1989، وبعد ذلك شكل "كتائب القسام" بهدف أسر جنود إسرائيليين.

وبعد إطلاق سراحه، ساعد في هندسة بناء الأنفاق التي سمحت لمقاتلي حماس بالدخول إلى إسرائيل من غزة.

كان الضيف أحد أكثر الشخصيات المطلوبة لدى إسرائيل، ووجهت له تهمة التخطيط والإشراف على تفجيرات الحافلات التي قتلت عشرات الإسرائيليين في عام 1996، والتورط في أسر وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في منتصف تسعينيات القرن الماضي.

سجنته إسرائيل في عام 2000، لكنه هرب في بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وفي إحدى محاولات اغتياله في عام 2002، نجا الضيف لكنه فقد إحدى عينيه، وقالت إسرائيل إنه فقد أيضا إحدى قدميه ويده، وإنه كان يعاني من صعوبة في الكلام.

وفشلت القوات الإسرائيلية مرة أخرى في اغتيال الضيف خلال هجوم على قطاع غزة في عام 2014، لكنها قتلت زوجته واثنين من أطفاله.

وفي يوليو/تموز 2024 أعلنت إسرائيل من جانبها أنها قتلت الضيف في غارة جوية على مجمع في خان يونس.

ولم تؤكد حركة حماس مقتل الضيف حتى نهاية يناير/كانون الثاني عام 2025، حين أعلن المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري، أبو عبيدة، مقتل الضيف برفقة قادة آخرين لحماس.

من هو محمد الضيف الذي أعلنت حركة حماس مقتله؟

مروان عيسى

تولى مروان عيسى مهمة نائب القائد العام لكتائب القسام ويُعتقد أنه أحد المدبرين الرئيسيين لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي الذي شنته حماس على إسرائيل.

وقد ظل عيسى على قائمة المطلوبين لدى إسرائيل لسنوات، وأصيب في محاولة لاغتياله عام 2006.

احتجزت القوات الإسرائيلية عيسى خلال الانتفاضة الأولى (1987-1993) لمدة خمس سنوات بسبب نشاطه مع حماس.

كما اعتقلته السلطة الفلسطينية عام 1997، لكن أُطلق سراحه بعد بدء الانتفاضة الثانية عام 2000.

وقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل عيسى مرتين خلال عمليات عسكرية في غزة عامي 2014 و2021، ما أسفر عن مقتل شقيقه.

وأطلقت وسائل إعلام إسرائيلية على عيسى لقب "رجل الظل"، بسبب قدرته على التهرب من العثور عليه، ولم يكن من المعروف شكله حتى عام 2011، عندما ظهر في صورة جماعية التقِطت خلال حفل استقبال للأسرى في صفقة تبادل.

وفي مارس/آذار 2024 أعلنت إسرائيل من جانبها أنها قتلت عيسى في غارة جوية استهدفت نفقاً تحت مخيم للاجئين وسط غزة.

صالح العاروري

Reuters انتُخب صالح العاروري عام 2010 عضوا في المكتب السياسي لحماس، ثم انتخب نائبا لرئيس الحركة عام 2017

وُلِد صالح العاروري في 19 أغسطس/آب عام 1966 في قرية عارورة الواقعة شمال غرب مدينة رام الله، ودرس الشريعة في جامعة الخليل، وسمي العاروري نسبةً إلى قريته.

وانضم بعمر مبكر لجماعة الإخوان المسلمين، ثم انضم إلى كوادر حركة المقاومة الإسلامية حماس بعد أشهر من انطلاقها عام 1987، وشارك في تأسيس جناح القسام العسكري في الضفة الغربية بين عامي 1991-1992

اعتقلته إسرائيل وفرجت عنه في عام 2007، ثم اعتقلته مرة أخرى وأفرجت عنه في عام 2010.

عقبل الإفراج عنه، انتُخب صالح العاروري عضواً في المكتب السياسي لحماس، ثم انتخب نائبا لرئيس الحركة عام 2017، وهو ما نُظر إليه حينها على أنه تأكيد من حماس على خطها القتالي ضد إسرائيل، وذلك باختيار شخصية تقود العمل العسكري في الضفة، ومقرّبة من إيران، في ثاني أرفع منصب في الحركة.

ولطالما كان صالح العاروري على رأس المطلوبين لإسرائيل، إذ يوصف بـ "مهندس" الهجمات في الضفة الغربية المحتلة ضد الجنود الإسرائيليين والمستوطنين، وإطلاق الصواريخ من غزة ولبنان، كما أن الإعلام الإسرائيلي وصفه بـ "كابوس إسرائيل" وعرّاب العلاقات مع إيران وحزب الله، وأُدرج على قائمة "الإرهابيين الدوليين" الأمريكية.

وقد اغتيل العاروري، في يناير/كانون الثاني 2024، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدفت مكاتب الحركة في الضاحية الجنوبية في بيروت.

محمد السنوار

Reuters محمد السنوار وهو داخل سيارة في نفق ضخم بالقرب من معبر بيت حانون

نشرت حركة حماس في 30 أغسطس/ آب، عبر قناتها في تيلغرام قائمة بأسماء قادتها الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، بينهم محمد السنوار، الشقيق الأصغر ليحيى السنوار.

وعُد ذلك تأكيداً لأول مرة من الحركة لمقتل محمد السنوار رغم قيامها بتعديل تلك القائمة لاحقاً وحذف اسم محمد السنوار، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي في 8 يونيو/ حزيران 2025، التعرُّف على جثة محمد قائد الجناح العسكري لحركة حماس الذي اغتيل في هجوم في خان يونس في مايو/أيار.

ويُعدّ محمد السنوار من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، ويتمتع بنفوذ واسع داخل الأطر التنظيمية في غزة، إذ شغل سابقاً مناصب قيادية أمنية، وكان من المقربين إلى شقيقه يحيى، ما عزز من احتمالات طرح اسمه كخليفة محتمل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في 28 من مايو/أيار مقتل محمد السنوار، "أحد أبرز المطلوبين لإسرائيل" والشقيق الأصغر لزعيم الحركة الراحل يحيى السنوار.

من هو محمد السنوار، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي "العثور على جثته"؟

وُلد محمد السنوار عام 1975 في خان يونس، وكان حينها شقيقه يحيى قد بلغ الثالثة عشرة من عمره، هُجّرت عائلتهما من قرية قرب عسقلان عام 1948 واستقرت في جنوب غزة.

وفي عام 1991، سجن محمد السنوار في إسرائيل مدة تسعة أشهر في سجن كتسيعوت "للاشتباه بنشاطه الإرهابي".

وعلى مر السنين، حاولت إسرائيل استهدافه على الأقل خمس مرات، كما ارتبط اسمه بعملية اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وبأدوار عسكرية في حرب غزة الحالية.

وعمل محمد متخفياً لفترة طويلة لذا أطلق عليه رجل الظل واكتسب خبرة عملياتية فأصبح عنصراً أساسياً في الاستراتيجية العسكرية في حماس.

ولم يكن كثيرون يعرفون محمد السنوار قبل أن يتم الكشف عن صورته وهو داخل سيارة في نفق ضخم بالقرب من معبر بيت حانون/ إيريز في فيديو نشره الجيش الإسرائيلي نهاية عام 2023.

أبو عبيدة

Reuters صورة تظهر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في 31 أغسطس/آب 2025، مقتل "أبو عبيدة" الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقبل الإعلان قال الجيش الإسرائيلي في 30 أغسطس/آب، إنه هاجم ما وصفه بـ الشخصية "المركزية" من حماس، في منطقة مدينة غزة شمالي القطاع.

ولم تعلق حركة حماس على الإعلان الإسرائيلي حتى تاريخ تحديث هذه المقالة في 31 آب/أغسطس 2025.

ولطالما لفت أبو عبيدة -الذي يُعتقد بحسب التقارير أن عمره 40 عاماً-، الأنظار بظهوره المتكرر كممثل للجناح العسكري لحركة حماس على وسائل التواصل الاجتماعي ونشره لرسائل الحركة وبياناتها العسكرية، فضلاً عن هالة الغموض التي أحاطته كشخص ملثم لا يكشف عن هويته.

وعُرف أبو عبيدة منذ أوائل إطلالاته عام 2006 متحدثاً رسمياً باسم كتائب القسام، لكن حضوره صار محط الأنظار بشكل متزايد منذ شنِّ حماس هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أصبح المصدر الأبرز للرواية العسكرية لحركة حماس وتفاصيل المجريات والتطورات على الأرض من منظور الحركة، وتنوعت بياناته بين المصوّرة والمكتوبة والصوتية.

ولطالما تعرضت شخصية أبو عبيدة لنقد لاذع من الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، قائلاً في أكثر من مرة إن الاسم الحقيقي لـ "أبو عبيدة" هو "حذيفة الكحلوت"، عارضاً إحدى الصور لـ "أبو عبيدة" يرافقها تأثير يُزيل عنه اللثام، لتظهر ملامح رجل، قال أفيخاي إنه أبو عبيدة. ولم تعلق حماس ولا القسام حينها على تلك الادعاءات.

خالد مشعل

AFP مشعل هو أحد مؤسسي حركة حماس

يعتبر خالد مشعل، المولود في الضفة الغربية عام 1956، أحد مؤسسي حركة حماس.

وحاولت وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، بتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اغتيال مشعل عام 1997 أثناء إقامته في الأردن، بعد أن دخل عملاء الموساد الأردن بجوازات سفر كندية مزورة وحُقن مشعل بمادة سامة أثناء سيره في الشارع.

وقد اكتشفت السلطات الأردنية محاولة الاغتيال واعتقلت اثنين من أعضاء الموساد.

زار مشعل، الذي يعيش في قطر، قطاع غزة لأول مرة في عام 2012، واستقبله مسؤولون فلسطينيون وخرجت حشود من الفلسطينيين للترحيب به.

وانتخبت حماس إسماعيل هنية خلفا لمشعل كرئيس لمكتبها السياسي في عام 2017، وأصبح مشعل رئيسا للمكتب السياسي للحركة في الخارج.

من المرشح المحتمل لخلافة إسماعيل هنية، وهل تنوي حماس إخفاء اسمه خشية استهدافه؟

محمود الزهار

Getty Images نجا الزهار من محاولة اغتيال إسرائيلية عام 2003

من أبرز قادة حماس الذين حاولت إسرائيل اغتيالهم محمود الزهار، الذي ولد في غزة عام 1945 لأب فلسطيني وأم مصرية.

الزهار: حصلت على الجنسية المصرية بعد الثورة وسأنتخب مرشحا إسلاميا

اعتُقل الزهار في السجون الإسرائيلية عام 1988، بعد أشهر من تأسيس حماس، وكان من بين الذين أبعدتهم إسرائيل إلى جنوب لبنان عام 1992، حيث أمضى عاماً.

وبعد فوز حركة حماس بالانتخابات العامة الفلسطينية عام 2006، انضم الزهار إلى وزارة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية التي تشكلت قبل إقالتها في النهاية.

وقد حاولت إسرائيل اغتيال الزهار عام 2003، عندما أسقطت طائرة قنبلة على منزله في مدينة غزة، وأسفر الهجوم عن إصابته بجروح طفيفة، وقُتل ابنه الأكبر خالد.

أما ابنه الثاني حسام، الذي كان عضواً في كتائب القسام، فقد قُتل في غارة جوية إسرائيلية على غزة عام 2008.

عماد عقل

Getty Images دخل عماد عقل السجن لأول مرة وهو في السابعة عشرة من العمر

وُلد عماد حسن إبراهيم عقل في 19 يونيو/حزيران 1971، في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، وكان والده يعمل مؤذناً في مسجد "الشهداء" في المخيم.

في عام 1988 اعتقلته السلطات الاسرائيلية لمدة سنة ونصف بتهمة الانتماء لحركة حماس، وبعد الخروج من السجن عاد الى نشاطه السابق فأعيد اعتقاله عام 1990 لمدة شهر ونصف.

وبعدها اتجه عقل الى العمل المسلح في صفوف "كتائب عزالدين القسام" التابعة لحركة حماس حيث انتمى إلى مجموعة تتولى تصفية من يُشتبه في تعاونهم مع إسرائيل.

ثم اتجه عقل إلى تنفيذ العمليات العسكرية ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية؛ حيث كان بمقدور الفلسطينيين التنقل بين غزة والضفة الغربية حينذاك.

نفذ عقل عشرات العمليات العسكرية وقتل 14 شخصاً بين جندي ومستوطن، وبات المطلوب رقم واحد لدى قوات الأمن الإسرائيلية التي كثفت جهودها للوصول إليه.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1993، تمكنت إسرائيل من الوصول إليه؛ حيث حاصرت قوة عسكرية إسرائيلية منزلاً بحي الشجاعية في مدينة غزة كان يختبىء عقل فيه، فقتلته مع أحد مساعديه عندما حاولا الفرار.

وأنتجت حركة حماس فيلماً عن حياة عماد عقل عام 2009 حمل عنوان " عماد عقل ... أسطورة المقاومة".

يحيى عياش

Getty Images تحول يحيى عياش إلى ما يشبه "أسطورة" لدى الفلسطينيين

يعد يحيى عياش من أبرز وأهم القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام الذين اغتالتهم إسرائيل؛ حيث اتهمته بالمسؤولية عن مقتل عشرات الإسرائيليين عبر تنفيذ سلسلة من التفجيرات والعمليات الانتحارية داخل إسرائيل.

حمل عياش المولود في شمال الضفة الغربية عام 1966 لقب المهندس؛ لأنه كان يحمل شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة بيرزيت، حيث نشط أثناء دراسته الجامعية في صفوف أنصار حماس في الوسط الطلابي.

وخلال فترة قصيرة من انخراطه في العمل المسلح، بات يؤرق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بسبب القدرات التي كان يتمتع بها، إذ كان يصنع المتفجرات من مواد أولية متوفرة في السوق المحلية.

Getty Images والد يحيى عياش خلال تلقيه العزاء بابنه في الضفة الغربية

ومن أبرز العمليات التي اتهم عياش بتنفيذها، تفجير سيارة مفخخة في مدينة العفولة في 6 أبريل/ نيسان 1994، قتل فيها ثمانية إسرائيليين، وعملية انتحارية في مدينة الخضيرة نفذها عمار عمارنة في 13 أبريل/ نيسان 1994 أدت الى مقتل سبعة إسرائيليين، وعملية تفجير نفذها صالح نزال في تل أبيب قتل فيها 22 إسرائيلياً في 19 أكتوبر/تشرين الأول 1994.

وبسبب الملاحقة الأمنية الكثيفة، انتقل عياش إلى قطاع غزة أواخر 1994؛ حيث قالت زوجته في وقت لاحق إن زوجها انتقل إلى القطاع في شاحنة خضار في رحلة شاقة.

وقد تمكن جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" من إيصال هاتف ملغم إلى عياش في أوائل عام 1996 وبينما كان يتحدث مع والده في الضفة الغربية، جرى تفجير الهاتف عن بعد، حيث يقال إنه فُخخ بنحو 50 غراماً من المتفجرات.

Getty Images خرج مئات آلاف الفلسطينيين في مسيرات احتجاج للتنديد باغتيال يحيى عياش

جمال سليم وجمال منصور

Getty Images خرج نحو 15 ألف فلسطيني في مسيرات للتنديد باغتيال جمال منصور وجمال سليم

في 31 يناير/كانون الثاني من عام 2001 قصفت طائرات إسرائيلية بالصواريخ، مكتب الإعلام والدراسات التابع لحركة حماس في مدينة نابلس في الضفة الغربية، فقتلت القياديين في الحركة جمال منصور وجمال سليم.

ويُعد جمال منصور المولود في مخيم بلاطة للاجئين في الضفة الغربية عام 1960، من مؤسسي حركة حماس في الضفة الغربية؛ حيث ترأس الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح ثلاث دورات، وسبق ذلك انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين في المرحلة الثانوية.

وتعرض جمال منصور للاعتقال أكثر من عشر مرات أثناء الانتفاضة الأولى وخلال مرحلة الدراسة. وأبعدته إسرائيل مع المئات من كوادر حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في جنوب لبنان في ديسمبر/كانون الأول عام 1992، بعد الإفراج عنهم.

وقد اعتقلته السلطة الفلسطينية عام 1997، وظل في السجن حتى اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

اما جمال سليم فهو من مواليد عام 1958 في مخيم عين بيت الماء في مدينة نابلس، وهو حاصل على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية من الجامعة الأردنية عام 1982.

وقد عاد سليم إلى الضفة الغربية بعد إنهاء الدراسة ليعمل مدرساً للتربية الإسلامية في نابلس، وما لبث أن انخرط في صفوف حركة حماس بعد تأسيسها عام 1987، فاشتُهِر بخطبه في مسجد "معزوز" في نابلس.

وتولى سليم منصب أمين سر رابطة علماء فلسطين في نابلس، لكن ما لبث أن أبعدته إسرائيل إلى مرج الزهور في جنوب لبنان.

محمود أبو هنود

Getty Images كانت اسرائيل تعتبر محمود أبو هنود قائد كتائب القسام في الضفة الغربية

قالت إسرائيل إن محمود أبو هنود المولود عام 1967 في قضاء نابلس في الضفة الغربية هو قائد كتائب القسام في الضفة، بعد قتله بواسطة صاروخ أطلقته طائرة حربية على السيارة التي كان يستقلها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

وأبو هنود حاصل على درجة بكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة القدس عام 1985. وقبل إنهاء دراسته، تولى منصب قائد كتائب القسام في شمال الضفة الغربية، ليصبح مطلوباً لدى إسرائيل.

وكان أبو هنود أيضاً من بين المبعدين إلى مرج الزهور عام 1992.

وشارك أبو هنود في العديد من عمليات إطلاق النار على الإسرائيليين والعمليات الانتحارية عام 1997، وبات من أبرز المطلوبين لدى إسرائيل.

وقالت إسرائيل إن أبو هنود لعب دوراً أساسيا في هجومين داميين في القدس عام 1997 قتل فيهما 21 شخصاً.

وفي عام 2000، حاصرته قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة عصيرة بالضفة الغربية؛ لكنه تمكن من الإفلات بعد أن خاض معركة ضد القوة الإسرائيلية، قتل خلالها ثلاثة جنود إسرائيليين بينما أصيب هو في الكتف.

بعد ذلك، ألقت السلطة الفلسطينية القبض عليه وحكمت عليه بالسجن لمدة 12عاماً بتهمة الانتماء لحركة حماس.

وفي عام 2001، قصفت الطائرات الإسرائيلية سجن نابلس المركزي الذي كان يقبع فيه أبو هنود، لكنه نجا من الموت وفر من السجن، لتبدأ رحلة مطاردته من قبل إسرائيل مجدداً.

وبعد ستة اشهر من فراره من السجن، قتِل أبو هنود.

صلاح شحادة

Getty Images يعتبر صلاح شحادة مؤسس كتائب القسام حيث شكل جهازاً عسكريا قبل سنوات من تأسيس كتائب القسام

يعتبر صلاح شحادة مؤسس الذراع العسكري لحركة حماس، قبل الإعلان عن تأسيس حركة حماس أواخر 1987 بثلاث سنوات؛ حيث أسس جهازاً عسكرياً حمل اسم "المجاهدون الفلسطينيون" الذي كان عبارة عن مجموعة من الخلايا السرية التي نفذت سلسلة من العمليات ضد إسرائيل. وظل شحادة على رأس قيادة التنظيم إلى أن تحول إلى "كتائب عزالدين القسام" في عام 1991.

وشحادة من مواليد عام 1952 في مخيم الشاطئ في قطاع غزة، وحمل إجازة من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في الإسكندرية، وعمل باحثاً اجتماعياً في العريش حتى عام 1979، حيث عاد بعدها إلى قطاع غزة، وشغل منصب مفتش الشوؤن الاجتماعية في القطاع، وما لبث أن ترك هذا العمل وانتقل إلى العمل في الجامعة الإسلامية في غزة عام 1986.

في عام 1984، ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه لأول مرة بتهمة ممارسة أنشطة معادية لإسرائيل، وقضى عامين في السجن دون إثبات ما اتهم به.

وألقي القبض عليه ثانية في عام 1988، واتُّهِم بتشكيل الجهاز العسكري لحركة حماس وإصدار أوامر بخطف جنديين إسرائيليين وقتلهما، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وبعد انتهاء مدة حكمه، ظل في السجن لمدة عشرين شهراً في الاعتقال الإداري إلى أن خرج من السجن في مايو/أيار 2000.

وقد ورد اسمه على رأس أكثر من لائحة إسرائيلية للمطلوبين الفلسطينيين، لمسؤوليته عن كتائب القسام.

وبعد خروج شحادة من السجن، توارى عن الأنظار، وظل يغير مكان سكنه لتفادي الاعتقال أوعمليات الاغتيال؛ لكن إسرائيل حددت مكانه في 22 يوليو/تموز 2002، فألقت طائرة حربية قنبلة تزن أكثر من طن على منزل في حي الدرج شرق مدينة غزة، أدت إلى مقتل صلاح شحادة و18 شخصاً بينهم زوجته ومرافقه القيادي في كتائب القسام زاهر نصار.

إسماعيل أبو شنب

Getty Images أمضى إسماعيل أبو شنب أكثر من عشرة أعوام في السجون الاسرائيلية

يعتبر إسماعيل أبو شنب أحد أبرز مؤسسي وقياديي حركة حماس، وأمضى أكثر من عشر سنوات كاملة في السجون الإسرائيلية بتهمة قيادة تنظيم حماس خلال الانتفاضة الأولى.

وأبو شنب من مواليد مخيم النصيرات في قطاع غزة عام 1950، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة المنصورة المصرية عام 1975، وحصل على شهادة الماجستير من جامعة كولورادو الأمريكية عام 1982.

وبعد عودته من الولايات المتحدة، تولى قيادة العمل النقابي في جمعية المهندسين الفلسطينيين في غزة.

واعتقلته إسرائيل في عام 1989 وظل في السجن حتى الإفراج عنه في عام 1997، حيث أعيد انتخابه نقيباً للمهندسين في غزة.

ويعد أبو شنب من مؤسسي "الجمعية الإسلامية" في غزة عام 1976، التي واكبت ظهور "المجمع الإسلامي" وهما المؤسستان اللتان خرجت من رحمهما حركة حماس عام 1987.

لعب أبو شنب دوراً قيادياً منذ انطلاق الانتفاضة الأولى، وعيّنه مؤسس حماس أحمد ياسين نائباً له، وكلفه بالمسؤولية التنظيمية عن قطاع غزة للقيام بمهمة تفعيل أنشطة الانتفاضة فيها.

كما مثل حماس في العديد من اللقاءات مع السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية الأخرى.

واغتالت إسرائيل أبو شنب في 21 أغسطس/آب 2003 بإطلاق مروحية عسكرية بخمسة صواريخ على سيارته.

أحمد ياسين

Getty Images يعتبر الشيخ الراحل أحمد ياسين الأب الروحي لحركة حماس

ولد الشيخ ياسين في عام 1938 في الوقت الذي كانت فيه فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبعد إصابته بالشلل إثر حادث تعرض له في مرحلة الشباب، كرس حياته للدراسات الإسلامية.

انضم ياسين إلى الجناح الفلسطيني من حركة الإخوان المسلمين، لكنه لم يشتهر إلا في الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت عام 1987، حيث أصبح رئيساً لتنظيم إسلامي جديد أبصر النور، ألا وهو حركة المقاومة الإسلامية أو "حماس".

وألقى الاسرائيليون القبض عليه عام 1989، وأصدروا بحقه حكما بالسجن مدى الحياة؛ وذلك لأنه أصدر أوامره بقتل كل من يتعاون مع الجيش الاسرائيلي.

وأُطلِق سراحه عام 1997، في عملية تبادل تم بموجبها إطلاق سراحه مقابل عميلين إسرائيليين كانا قد حاولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في العاصمة الأردنية عمّان.

وفي السادس من سبتمبر/أيلول 2003 تعرض أحمد ياسين لمحاولة اغتيال إسرائيلية، لدى استهداف مروحيات إسرائيلية شقة في غزة كان يوجد بها، وكان يرافقه إسماعيل هنية، أصيب خلالها بجروح طفيفة في ذراعه الأيمن.

وفي 14 مارس/آذار 2004 نفذ عضوان من كتائب القسام من قطاع غزة عملية في ميناء أشدود الإسرائيلي أودت بحياة 10 إسرائيليين وأصيب عشرون بجراح. وحمّلت إسرائيل الشيخ ياسين شخصياً مسؤولية العملية.

وفي 22 مارس/آذار 2004 قتل أحمد ياسين في هجوم شنته مروحيات اسرائيلية بإطلاق 3 صواريخ عليه وهو خارج على كرسيه المتحرك من مسجد المجمّع الإسلامي بحي الصبرة في قطاع غزة.

عبد العزيز الرنتيسي

Getty Images قتل عبد العزيز الرنتيسي بعد أقل من شهر من توليه قيادة حماس خلفاً للشيخ أحمد ياسين

هو طبيب وسياسي فلسطيني، من مؤسسي حركة حماس ومن أبرز القيادات السياسية فيها.

تولى الرنتيسي قيادة الحركة في أعقاب اغتيال الشيخ أحمد ياسين في 22 مارس/آذار 2004، لكن بعد أقل من شهر من توليه هذا المنصب اغتالته إسرائيل بإطلاق صاروخ على سيارته في مدينة غزة.

والرنتيسي من مواليد قرية يبنا الواقعة الآن داخل إسرائيل، ولجأت أسرته بعد تأسيس إسرائيل إلى قطاع غزة.

والتحق الرنتيسي بمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، واضطر للعمل أيضاً في مرحلة مبكرة من العمر ليساهم في إعالة أسرته الكبيرة التي كانت تمر بظروف صعبة.

أنهى دراسته الثانوية عام 1965، وتخرج في كلية الطب بجامعة الإسكندرية عام 1972، ونال منها لاحقاً درجة الماجستير في طب الأطفال، ثم عمل طبيباً في مستشفى ناصر في خان يونس عام 1976.

تولى عدة مناصب مثل عضوية الهيئة الإدارية في المجمع الإسلامي والجمعية الطبية العربية بقطاع غزة والهلال الأحمر الفلسطيني. كما عمل محاضراً في الجامعة الإسلامية في غزة منذ افتتاحها عام 1978.

تعرض الرنتيسي للاعتقال عدة مرات لفترات متباينة بسبب أنشطته المناهضة لإسرائيل. وكان ناطقاً باسم المبعدين إلى مرج الزهور عام 1992. وألقي القبض عليه فور عودته من مرج الزهور عام 1993 حيث ظل قيد الاعتقال حتى أواسط عام 1997.

نجا الرنتيسي من محاولة اغتيال في يونيو/حزيران 2003 عندما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخاً على السيارة التي كان يستقلها في قطاع غزة، لكنه أصيب بجروح فقط.

وبعد أقل من شهر من توليه قيادة حماس، اغتالته إسرائيل في 17 أبريل/نيسان 2004 بعد إطلاق مروحية إسرائيلية صاروخاً على سيارته في قطاع غزة.

عدنان الغول

Ahmed Khateib ظلت إسرائيل تطارد الغول 15 سنة وكانت تعتبره صانع القنابل والمتفجرات في حماس

يعد عدنان الغول من الجيل الأول من قياديي ومؤسسي كتائب القسام، وكان من مساعدي يحيى عياش.

وتمكن الغول الذي درس الهندسة في الخارج من تصنيع القنابل والصواريخ والقذائف محلياً، ما أكسب حركة حماس قدرات جديدة لم تكن تملكها سابقاً.

وبدأ الغول المولود في مخيم الشاطئ في غزة عام 1958، نشاطه العسكري ضد إسرائيل قبيل اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، فشكل مجموعة نفذت عمليات طعن ضد الجنود الإسرائيليين في غزة، لكن أمرها انكشف باعتقال أحد أفرادها، ما دفعه للسفر إلى الخارج، ثم عاد إلى غزة في أوائل التسعينيات ليكمل نشاطه.

وكانت إسرائيل تعتبر الغول خبير المتفجرات الذي صنع صواريخ القسام التي يطلقها الفلسطينيون من شمال قطاع غزة على جنوب إسرائيل. كما حمّلته مسؤولية عدد كبير من الهجمات ضد إسرائيل.

وتعرض الغول لعدة محاولات اغتيال، وكان من أقدم المطلوبين لإسرائيل منذ الثمانينيات.

وفقد اثنين من أبنائه في عمليات إسرائيلية سابقة؛ وهما بلال الذي قتل في 2001 خلال محاولة اغتيال والده، ومحمد وابن عمه في 2002 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمنزل الغول الذي دُمِّر كلياً.

وقتل الغول عندما أصاب صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية سيارته في غزة، فقتلته إلى جانب رفيقه عماد عباس.

سعيد صيام

Getty Images يرى البعض أن سعيد صيام هو مهندس العلاقات بين حماس وإيران

تولى القيادي في حركة حماس سعيد صيام وزارة الداخلية الفلسطينية، بعد فوز الحركة في انتخابات 2006 واغتالته إسرائيل أثناء الحرب على قطاع غزة عام 2009.

صيام، المولود في مخيم الشاطئ للاجئين في غزة عام 1959، كان من الوجوه البارزة في حركة حماس منذ تأسسيها عام 1987، واعتقلته إسرائيل أكثر من مرة بسبب نشاطه السياسي، وكان من بين المبعدين إلى مرج الزهور.

ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، برز صيام كأحد القادة السياسيين للحركة، وكان ممثلاً للحركة في لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية، وانتخب عضواً في المكتب السياسي للحركة وكان مسؤولاً عن العلاقات الخارجية فيها.

بدأ اسم صيام يظهر في قوائم الاغتيال الإسرائيلية بعد اغتيال عبد العزيز الرنتيسي وأحمد ياسين عام 2004، ونشرت الصحافة العبرية اسمه ضمن 16 اسما مرشحاً للاغتيال قبيل الحرب على غزة في نهاية عام 2008.

تولى صيام وزارة الداخلية بعد فوز حماس (كتلة التغيير والإصلاح) بأغلب مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006، وبعد أن وجد صعوبة في التعامل مع قادة الأجهزة الأمنية الموالين لحركة فتح والرئيس الفلسطيني، شكل القوة التنفيذية المساندة للأجهزة الأمنية في مايو/أيار 2006.

بعد ذلك بنحو عام، وجد صيام نفسه في مواجهة مع الأجهزة الأمنية، وهي المواجهة التي قادت حركة حماس إلى السيطرة على مقرات الأجهزة الأمنية في قطاع غزة يوم 14 يونيو/حزيران 2007.

وقبل فرض الحصار على غزة، قام صيام أثناء توليه وزارة الداخلية بزيارة عدد من الدول بينها سوريا وإيران، ويقال إنه وضع حجر الأساس لعلاقة الحركة مع إيران التي دعمت موازنة حكومة الحركة.

وقتل صيام في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي يوم 15 يناير/كانون الثاني 2009 أثناء الحرب على قطاع غزة، وأدت الغارة إلى مقتل شقيقه وستة آخرين.

أحمد الجعبري

Getty Images قالت إسرائيل إن الجعبري (يسار) هو رئيس أركان كتائب القسام

انضم أحمد الجعبري المولود في قطاع غزة عام 1960 في بداية نشاطه السياسي إلى حركة فتح، لكن خلال وجوده في السجن تعرف على أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، فتوطدت علاقته بقادة حركة حماس؛ حيث انضم إليها بعد خروجه من السجن عام 1995. وبعد الإعلان عن تأسيس الحركة عام 1987، تولى مسؤولية "دائرة شؤون الأسرى والمحررين" وانتخب في المكتب السياسي للحركة لدورتين.

توطدت علاقة الجعبري بقائد كتائب القسام محمد الضيف ومهندس المتفجرات والصواريخ عدنان الغول؛ فساهم إلى جانبهم مع صلاح شحادة في تأسيس كتائب القسام وتولى قيادة منطقة غزة في الكتائب، فألقى جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية القبض عليه بتهمة الانتماء لكتائب القسام.

وبعد الخروج من السجن في عام 2000، أصبح الجعبري ثالث الضيف وشحادة في المجلس العسكري لكتائب القسام.

وبعد إصابة محمد الضيف بجروح بالغة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها في عام 2003، بات الجعبري القائد الفعلي لكتائب القسام باعتباره نائباً للضيف، وبات يحمل لقب "رئيس أركان حماس" و "الرقم الصعب" حسب وصف القيادات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.

ولمع نجم الجعبري خلال الحرب على غزة أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009، حيث تولى مهمة التصدي للقوات الإسرائيلية التي توغلت داخل القطاع.

اتهمت إسرائيل الجعبري بالمسؤولية عن تخطيط وتنفيذ عدد كبير من العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وظل المطلوب رقم واحد لديها وحاولت اغتياله أربع مرات.

ويتهم الجعبري بالإشراف على عملية احتجاز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2006، وظل في عهدته طوال ست سنوات، وبعد مفاوضات معقدة ومطولة، جرت مبادلة شاليط بـ 1047 سجيناً وسجينة فلسطينية أواخر عام 2011.

وفي 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، نجحت إسرائيل في الوصول إليه، فاستهدفته بغارة جوية عندما كان في سيارة بالقرب من مجمع الخدمة العامة في مدينة غزة بعد أسبوع من عودته من الحج.

رائد العطار

Getty Images قتل العطار في قصف جوي لمنزل في رفح الى جانب اثنين من قادة حماس

قُتل رائد العطار، عضو المجلس العسكري لكتائب القسام إلى جانب محمد أبو شمالة ومحمد برهوم في غارة جوية استهدفت منزلاً في رفح في قطاع غزة في 21 أغسطس/ آب 2014.

كان العطار أحد مؤسسي كتائب القسام ويقود "لواء رفح" في الكتائب عند مقتله.

وكانت إسرائيل تضع العطار على قائمة أبرز المطلوبين للاغتيال والتصفية، ووصفه جهاز الشاباك بأنه أحد أقوى قادة "القسام"، وأنه المسؤول عن منطقة رفح عسكرياً بأكملها، كما اتهمه ببناء منظومة أنفاق حماس.

وكان يتوقع أن يخلف القائد العسكري للكتائب محمد الضيف في حال مقتل الأخير.

وخطط العطار للهجوم الذي شنته كتائب القسام في منطقة كرم أبو سالم عام 2006 وقتل فيه جنديان إسرائيليان ونجحت في خطف جلعاد شاليط.

كما حملته إسرائيل مسؤولية قتل الضابط في الجيش الإسرائيلي هدار غولدن خلال عملية "الجرف الصامد" الإسرائيلية في 8 يناير/كانون الثاني 2014 والاحتفاظ بجثته.

وحسب صحيفة يديعونت أحرونوت، انخرط العطار في العمل المسلح في صفوف كتائب القسام عام 1994، حيث شارك في الهجوم على موقع عسكري إسرائيلي على الحدود بين مصر وإسرائيل قتل فيه ضابط إسرائيلي.

كما شارك العطار في تخطيط وتنفيذ هجوم على موقع إسرائيلي في رفح عام 2001 أصيب فيه أربعة جنود إسرائيليين.

وكان العطار من المخططين لعملية اختراق السياج الأمني المحاط بقطاع غزة عام 2012 والهجوم على موقع عسكري إسرائيلي قرب كرم أبو سالم، وقتل أربعة جنود إسرائيليين من البدو.