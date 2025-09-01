إيلاف من موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في الصين، أن أزمة أوكرانيا لم تنشأ نتيجة ما وصفه بـ"الهجوم الروسي"، بل جاءت نتيجة ما اعتبره "انقلابًا غربيًا على السلطة في كييف".

وأكد بوتين أن محاولات الغرب جرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كانت من بين الأسباب التي ساهمت في نشوء الأزمة، مضيفًا أن موسكو تلتزم بمبدأ أمني واضح، يتمثل في أن "لا دولة يمكنها ضمان أمنها على حساب أمن الآخرين".

دعوة إلى معالجة "الجذور" وليس المظاهر

وشدد الرئيس الروسي على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية لتحقيق تسوية دائمة، في إشارة إلى ما تعتبره موسكو تحديات أمنية بنيوية تفاقمت بعد عام 2014.

كما أعرب بوتين عن أمله في أن تنتهج الولايات المتحدة مسارًا مشابهًا للصين والهند ودول أخرى أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، فيما يخص التعاطي مع النزاع في أوكرانيا، مشيدًا بما وصفه بـ"جهود الشركاء في تسوية النزاع".

الانقلاب في كييف عام 2014... نقطة تحول

وفي استعادة لسياق تاريخي، أشار بوتين إلى أن الانقلاب على السلطة في أوكرانيا عام 2014 أدى إلى إزاحة القيادة السياسية التي كانت ترفض انضمام البلاد إلى حلف الناتو، معتبراً ذلك تحولًا حاسمًا ساهم في تفاقم التوترات بين موسكو وكييف.