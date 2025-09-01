إيلاف من كابل: هزّ زلزال بلغت قوّته 6 درجات على مقياس ريختر إقليم كونار الواقع شمال شرقي أفغانستان، منتصف ليل الاثنين، ما أسفر عن مقتل نحو 500 شخص وإصابة ما يزيد عن ألف آخرين، وفق ما أعلنه التلفزيون الوطني الأفغاني (آر.تي.إيه)، في حصيلة أولية لا تزال مرشّحة للارتفاع.

وأفادت سلطات الصحة التابعة لحكومة طالبان في كابل أنها تواصل العمل على تأكيد العدد الرسمي للضحايا، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تواجه صعوبة في الوصول إلى المناطق النائية المتضرّرة، نظراً للطبيعة الجبلية الوعرة للإقليم.

وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إن:

"عدد القتلى والمصابين مرتفع، لكن نظراً لصعوبة الوصول إلى المنطقة فإن فرقنا لا تزال في الموقع".

وتحدث نجيب الله حنيف، مسؤول الإعلام المحلي في الإقليم، عن نقل مئات المصابين إلى المستشفيات، مع تحذير من احتمال ارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة، خاصة مع توالي التقارير القادمة من مناطق يصعب الوصول إليها بسبب قلة الطرق والبنية التحتية المحدودة.

عند منتصف الليل... على عمق 10 كيلومترات

ضرب الزلزال في ساعة متأخرة من الليل، على عمق بلغ 10 كيلومترات، متسببًا في تسوية العديد من المنازل المبنية بالطين والحجارة بالأرض، على طول الحدود مع إقليم خيبر باختون خوا، الواقع شمال غربي باكستان.

وتعمل فرق الإنقاذ في ظروف صعبة، حيث لا تزال عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض مستمرة في مناطق متفرقة من الإقليم الجبلي الذي يُعرف بوعورته الجغرافية وعزلته النسبية.

هندوكوش... السلسلة التي لا تهدأ

تُعد أفغانستان من أكثر الدول تعرّضًا للنشاط الزلزالي في آسيا، بسبب وقوعها على امتداد سلسلة جبال هندوكوش، المعروفة بتكرار الهزّات الأرضية. وقد شهدت البلاد العام الماضي سلسلة زلازل مدمّرة في غربها، أودت بحياة أكثر من ألف شخص، ما يسلّط الضوء مجدداً على هشاشة البنية التحتية، وضعف الإمكانيات المحلية في مواجهة الكوارث الطبيعية.