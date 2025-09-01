قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ الأحد، إن جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن اعتقلت 11 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بعد أن أعلن مصدر أمني حوثي في وقت سابق "توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف" بعد دهم مكاتب الوكالتين الأمميتين.

وأدان غروندبرغ على منصة إكس "بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات التعسفية لموظفي الأمم المتحدة اليوم في صنعاء والحديدة من قبل أنصار الله"، مشيراً إلى أنّ "هذه الاعتقالات تضاف إلى 23 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم منذ عامي 2021 و2023".

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان بالإنجليزية الأحد، عن أن " قوات الأمن المحلية اقتحمت صباح 31 أغسطس/آب، مكاتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء واحتجزت أحد موظفيه"، معتبراً أن "الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية أمر غير مقبول".

وأشار البرنامج الأممي إلى "ورود تقارير عن اعتقالات أخرى لموظفين في البرنامج في مناطق أخرى" الأحد، مؤكداً أن "سلامة وأمن الموظفين أمران أساسيان للقيام بالعمل الإنساني المنقذ للحياة".

ثم مع حلول مساء الأحد، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان آخر أن "قوات أمن محلية اقتحمت مكتب منظمة اليونيسف في صنعاء واعتقلت عدداً من موظفيها"، لكن لم تحدد عددهم.

اتهامات بـ"التجسس"

وتأتي حملة اعتقالات موظفي المنظمات الدولية هذه ضمن حملة أوسع نفذتها الجماعة عقب اغتيال رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائها.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أكدت مصادر أمنية يمنية أن السلطات الحوثية اعتقلت العشرات في العاصمة وفي عمران شمال صنعاء وذمار جنوب العاصمة "للاشتباه بتعاونهم مع إسرائيل".

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني حوثي أن الجماعة قامت بـ"توقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونيسف" بعد مداهمة مكاتب الوكالتين الأمميتين الأحد.

وتحتجز جماعة الحوثي عشرات الموظفين الأمميين وموظفي منظمات إنسانية محلية ودولية آخرين منذ أكثر من عام، بـ"شبهة التجسس".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" إن الحوثيين نفذوا منذ يونيو/حزيران 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفاً أممياً و50 موظفاً على الأقل من منظمات إنسانية محلية ودولية.

من جانبهم يقول الحوثيون إن الاعتقالات منذ يونيو/حزيران 2024، مرتبطة باكتشاف "شبكة تجسّس أمريكية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة.

إدانات أممية

وفي رد فعل حول الاعتقالات الأخيرة، دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد في بيان "بشدة الاعتقالات التعسفية التي طالت 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة"، في المواقع الخاضعة لسيطرة من وصفها بـ"سلطات الأمر الواقع الحوثية".

ودعا الأمين العام إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الموظفين، بالإضافة إلى الإفراج عن "جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفاً".

فيما جدد المبعوث الأممي غروندبرغ الأحد، مطالبة "جماعة أنصار الله بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".