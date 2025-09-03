إيلاف من واشنطن: تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشائعات الغريبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاته يوم الثلاثاء، وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه كان "نشطًا للغاية" خلال عطلة عيد العمال ورفض التكهنات التي تتعلق بمرضه وموته باعتبارها "أخبارًا كاذبة".

بدأت الشائعات التي وصفتها الصحافة الأميركية بـ "سيئة النية" حول صحة ترامب بعد أن أصدر البيت الأبيض جدولًا لا يظهر أي أحداث عامة للرئيس خلال عطلة عيد العمال، مما دفع علامات وترندات التصنيف القاتمة مثل "#TrumpIsDead" و"#WhereIsTrump" موت ترامب، وأين ترامب، إلى الظهور على موقع X.

تم الإعلان عن جدول عطلة نهاية الأسبوع المحدود لترامب بعد أربعة أيام من ظهوره العلني الأخير في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي.

وقال ترامب :"كنتُ نشيطًا للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ذهبتُ لزيارة بعض الأشخاص في النادي الذي أملكه، القريب جدًا من نهر بوتوماك. لا، بل كنتُ نشيطًا للغاية، في الواقع".

وأظهرت صورة الرئيس وهو يرتدي ملابس الغولف يوم السبت - مع قبعته الحمراء المميزة - أثناء توجهه إلى نادي ترامب الوطني للغولف في فيرجينيا مع حفيدته، كاي ترامب، 18 عامًا.

وانتهز الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا الفرصة لتوجيه انتقادات إلى سلفه البالغ من العمر 82 عامًا، الرئيس السابق جو بايدن. وقال ترامب، بينما كان يقف بجانبه نائب الرئيس جيه دي فانس والسيناتور كاتي بريت (جمهورية ألاباما)، واللذان ضحكا: "بايدن لم يكن يظهر كثيراً، ولم يقل أحد قط إن هناك أي مشكلة تتعلق به، ونحن نعلم أنه لم يكن في أفضل حالاته."

وتزايدت الشائعات حول اعتلال صحة ترامب في الأشهر الأخيرة بعد ظهور صور تظهر كدمات على يديه أو تورم ساقيه.

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب يعاني من "حالة حميدة وشائعة" تسمى القصور الوعائي المزمن، أو CVI، نتيجة لصعوبة وصول الدم إلى القلب من أوردة الساق. وعزت الكدمات في اليدين إلى "المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين".