إيلاف من واشنطن: من المتوقع أن يأمر ترامب بتغيير اسم البنتاغون إلى "وزارة الحرب"، وهذه الخطوة محاولة لإضفاء الطابع الرسمي على تغيير الاسم دون الحاجة إلى قانون من الكونغرس، حيث يقول الرئيس الأميركي: "سنفعل ذلك ببساطة".

من المتوقع أن يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا يسمح لوزارة الدفاع بتغيير اسمها إلى "وزارة الحرب"، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في إطار محاولة إضفاء الطابع الرسمي على تغيير الاسم دون الحاجة إلى قانون من الكونغرس.

وقال مسؤول في الإدارة إن أوامر ترامب سوف تجعل "وزارة الحرب لقب ثانوي"، كوسيلة للالتفاف على الحاجة إلى موافقة الكونغرس لإعادة تسمية وكالة فيدرالية رسميًا.

هل سيتم استخدام مسمى وزير الحرب؟

لكن الأمر التنفيذي الجديد سيوجه بقية السلطة التنفيذية باستخدام اسم "وزارة الحرب" في الاتصالات الداخلية والخارجية، ويسمح لوزير الدفاع بيت هيغسيث ومسؤولين آخرين باستخدام لقب "وزير الحرب" كألقاب رسمية.

ويبدو أن الأمر التنفيذي الجديد ـ الذي يبدو وكأنه اعتراف بمحدودية العمل التنفيذي وحده ـ يوجه هيغسيث أيضاً إلى التوصية بالتحركات التشريعية المحتملة التي يمكن للإدارة أن تتخذها لإعادة تسمية وزارة الدفاع بشكل دائم.

وكان ترامب وهيغسيث يدفعان علناً من أجل تغيير العلامة التجارية منذ أسابيع، زاعمين أن التغيير من شأنه أن يقدم الجيش الأميركي على أنه أكثر عدوانية تجاه العالم من خلال العودة إلى الاسم الذي استخدم عندما انتصرت الولايات المتحدة في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

قال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي: "الجميع يُعجبهم تاريخنا الحافل بالانتصارات عندما كنا وزارة حرب. ثم غيّرناها إلى وزارة الدفاع".

لا نحتاج إلى موافقة الكونغرس!

عندما سُئل عن ضرورة موافقة الكونغرس لتغيير اسم وكالة اتحادية، أشار ترامب إلى أن الإدارة تعتبرها مجرد إجراء شكلي. وقال: "سنفعل ذلك فحسب. أنا متأكد من أن الكونغرس سيوافق، إذا احتجنا إلى ذلك. لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك أصلًا".

أشار مسؤولون في البيت الأبيض بشكل خاص يوم الخميس إلى أنهم حريصون على القيام بشيء رمزي للاحتفال باليوم الـ200 من ولاية ترامب الثانية.

كانت للحكومة الأميركية وزارة حرب حتى فترة وجيزة بعد الحرب العالمية الثانية، عندما فصلت إدارة ترومان الجيش الأميركي والقوات الجوية ودمجتها مع البحرية. في عام 1949، عدل الكونغرس قانون الأمن القومي ، الذي أطلق على الوكالة الجديدة اسم وزارة الدفاع.

ترامب يتحالف مع المعتدين

ويأتي تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الحرب في الوقت الذي أكد فيه ترامب مرارا وتكرارا أنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام لجهوده في إنهاء الصراعات في الشرق الأوسط وحرب أوكرانيا.

لكن المنتقدين أشاروا إلى أن إعادة تسمية الجهد يتعارض مع أهداف الجائزة وأن تدخلاته لمحاولة إنهاء الصراعات جاءت بتكلفة باهظة، وجادلوا بأن ترامب غالباً ما يتحالف مع المعتدين.

