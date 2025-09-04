إيلاف من لندن: أعلن البيت الأبيض عن ترشيح جيمس هولتسنايدر لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، خلفا للسفيرة يائيا لمبرت المعينة منذ العام 2023..



جاء هذا الإعلان ضمن قائمة ترشيحات لعدد من السفراء الأميركيين إلى عدة دول، تم نشرها مؤخرًا على الموقع الرسمي للبيت الأبيض تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليها.



والسفير جيمس هولتسنايدر، من ولاية أيوا، عضو محترف في الخدمة الخارجية العليا، فئة المستشار. ويشغل هولتسنايدر حاليًا منصب المسؤول الأول في مكتب الشؤون السياسية – العسكرية بوزارة الخارجية الأميركية، وهو دبلوماسي مهني في السلك الدبلوماسي بدرجة مستشار.



وسبق له أن عمل نائبًا لرئيس البعثة في السفارة الأميركية في الكويت، وتولى مهام في العراق وتونس وأفغانستان والصومال وإيطاليا، إضافة إلى مناصب قيادية في وزارة الخارجية بواشنطن شملت مكتب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، ومكتب الشؤون الإيرانية، ومركز عمليات الوزارة.



وحصل هولتسنايدر خلال مسيرته على جائزة ليامون ر. هانت للتميز الإداري من وزارة الخارجية الأميركية، وميدالية الخدمة العامة المتميزة من الجيش الأميركي.



وقبل التحاقه بالسلك الدبلوماسي، خدم هولتسنايدر ست سنوات في قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز). وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة كولورادو، ودرجة الماجستير في السياسات العامة من جامعة برينستون.