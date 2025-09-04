إيلاف من لندن: هددت موسكو بمصادرة ممتلكات بريطانيةـ في الوقت الذي وصف فيه أهم حليف لبوتين وهو ديمتري ميدفيديف، وزير الخارجية ديفيد لامي بـ"الأحمق البريطاني".

في ظلّ صعوبة التوصل إلى اتفاق سلام، اجتمع حلفاء كييف في باريس لمناقشة الضمانات الأمنية، حيث أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيًا بعد ظهر اليوم مع المجتمعين.

في غضون ذلك، حذّر ديمتري ميدفيديف من أن روسيا قد تصادر أصولًا بريطانية ردًا على دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا عسكريا.

وأعلنت الحكومة البريطانية أمس الأربعاء عن حزمة مساعدات تزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا، تُموّل من الأصول الروسية المجمدة.

رسالة مشددة

ونشر ميدفيديف، الحليف الرئيسي لبوتين والرئيس الروسي السابق، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي، رسالة شديدة اللهجة على تطبيقه تيليغرام.

وفي إشارة إلى خطوة الحكومة البريطانية، قال: "حوّل لصوص بريطانيون أموالاً روسية إلى النازيين الجدد. ما العواقب؟ لقد ارتكبت بريطانيا جريمة".

وحذر ميدفيديف من اتخاذ إجراءات انتقامية، ملمحاً إلى إمكانية مصادرة الممتلكات البريطانية، واصفاً ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، بـ"الأحمق الإنجليزي".

وقال ميدفيديف إن روسيا سترد على "أي مصادرة غير قانونية للأموال أو الأرباح الروسية المجمدة" بمصادرة "ممتلكات التاج البريطاني الثمينة"، بما في ذلك الممتلكات البريطانية في روسيا.

وأضاف ميدفيديف: "بما أنه لا يمكن استرداد الأموال في المحكمة لأسباب واضحة، فليس أمام بلدنا سوى طريقة واحدة لإعادة هذه الممتلكات: إعادتها بالمثل".

وفي الأخير، قال ميدفيديف أيضاً أن روسيا قد تستولي على ست أراضٍ أوكرانية أخرى.