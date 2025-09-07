إيلاف من واشنطن: قدمت التكهنات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي نظرة ثاقبة حول نظريات المؤامرة على الإنترنت والأوهام الليبرالية واقتصاد الاهتمام، أو ما يسمى في عصرنا الراهن "اقتصاد الترند".

استغرقت وفاة جوزيف ستالين أيامًا حتى أُعلن عنها، ولا تزال تُشكل مادةً خصبةً لنظريات المؤامرة. أما وفاة دونالد ترامب، فقد أثارت عددًا لا يُحصى من التغريدات ومقاطع تيك توك والميمات قبل وقوعها بوقت طويل، وفقاً لتقرير لصحيفة "الغارديان".

كيف علمت بوفاتك خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ سأل بيتر دوسي، مراسل قناة فوكس نيوز ، ساخرًا: "هل رأيت ذلك؟" "لا"، رد ترامب بشكل قاطع يوم الثلاثاء بينما تجمع أعضاء مجلس الشيوخ ومسؤولو الإدارة حوله في المكتب البيضاوي.

اقتصاد الاهتمام "الترند"

ولم تكشف التكهنات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع الكثير عن صحة ترامب الذي يبلغ من العمر 79 عاماً.

ولكنها قدمت نظرة ثاقبة على ثقافة الإنترنت المليئة بنظريات المؤامرة، والأوهام الليبرالية حول شائعة موت ترامب، واقتصاد الاهتمام الذي خلق فيه توقعات بأنه سيبث رئاسته على الهواء مباشرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

الأمل في وفاته

وقال لاري جاكوبس ، مدير مركز دراسة السياسة والحوكمة في جامعة مينيسوتا: "إن هذا الجوع الذي لا يشبع لرحيل دونالد ترامب أقنع أشخاصاً أذكياء يفتخرون بالتدقيق بأن هذا هو الأمل في وفاته ورحيله" .

إنها نافذة على خطر التضليل وكيفية تسارعه من خلال الميمات والفيديوهات على الإنترنت. لقد كان سريعًا وفعالًا إلى حد ما في إقناع الآلاف، وربما الملايين، بأن دونالد ترامب قد رحل بالفعل، رغم عدم وجود دليل على ذلك سوى أنه اختفى ليومين.

انتشرت الشائعات على خلفية سنواتٍ أمضاها ترامب في الكذب وإخفاء سجلاته الطبية، مُبديًا ولعه بتناول ماكدونالدز وغيرها من الوجبات السريعة، مع أنه يُصر على أنه لا يشرب الكحول ولا يدخن. وقد شوهد مؤخرًا بكدمات على ظهر يده اليمنى، أحيانًا ما يُخفيها بمكياج سيء، وتورم حول كاحليه.

قصور وريدي مزمن

أعلن البيت الأبيض أن ترامب تم تشخيصه بقصور وريدي مزمن، أي أن أوردة الساقين لا تستطيع نقل الدم إلى القلب بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تجمعه في أسفل الساقين. أما بالنسبة للكدمات، فقد صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأنها ناجمة عن "المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين"، الذي يتناوله ترامب بانتظام لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

شهدت فترة ولاية ترامب الثانية سيلاً شبه يومي من الخطابات والتفاعلات الإعلامية والهجمات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن جدول أعماله لم يتضمن أي فعاليات أيام الأربعاء أو الخميس أو الجمعة الماضية، فاتخذ قراراً غير مألوف بقضاء عطلة عيد العمال في واشنطن.

الرئاسة في حال تعرض ترامب لمكروه

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "يو إس إيه توداي" مقابلة مع جيه دي فانس. وعندما سُئل عن استعداده لتولي منصب القائد العام، قال نائب الرئيس إنه واثق من أن ترامب "في حالة جيدة"، لكنه أشار أيضًا إلى استعداده للتدخل في حال تعرض الرئيس لأي مكروه.

ذكرت مجلة فوربس أن عبارات "ترامب" و"هل مات ترامب؟" و"مات ترامب" كانت من بين أكثر كلمات البحث شيوعًا على جوجل حتى ظهر يوم السبت. كما تصدرت عبارة "أين دونالد ترامب" قائمة الأكثر رواجًا على موقع X.

خلال عطلة عيد العمال، شاهد المراسلون ترامب يغادر البيت الأبيض يوميًا لزيارة ملعب الغولف الخاص به في فرجينيا. لكنه لم يتوقف للحديث، وكانت الصور ضبابية ومتباعدة.

ردّ فريد ويلمان، المستشار السياسي، على قناة X قائلاً : "هذا جنون. من الواضح أن رئيس الولايات المتحدة يكذب بشأن أنشطته، وغياب الفضول الإعلامي أمر مذهل".

كما كثرت الميمات الطريفة والفيديوهات الساخرة. كتب داني زوكر على منصة بلو سكاي : "فيديو تم تصويره في وقت سابق اليوم يُظهر ترامب بصحة جيدة وسعادة"، إلى جانب صورة لترامب في شبابه في حفل مع رجل الأعمال جيفري إبستين.

أنا في أفضل حالة صحية

نشر الرئيس رسائله الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الادعاء بأنه "لم أشعر بتحسن في حياتي أبدًا"، لكن منظري المؤامرة سارعوا إلى رفضها باعتبارها عمل مساعدين منخرطين في عملية تستر متقنة.

بدأ الأسبوع الجديد بتأكيدات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إغلاق الطرق المحيطة بمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند، حيث عولج ترامب من كوفيد-19 قبل خمس سنوات. وثار السياسيون المتشددون على الإنترنت بجنون، متكهنين بأن ترامب في الداخل وعلى شفا الموت.

أن نكون أم لا نكون؟ اتضح أن الرئيس لا يزال على قيد الحياة. يوم الثلاثاء، عقد فعالية في المكتب البيضاوي للإعلان عن نقل قيادة الفضاء الأمريكية إلى هانتسفيل، ألاباما، وأجاب على أسئلة الصحفيين كعادته.

عندما سأل دوسي الرئيس عن التلميحات بشأن الوفاة، أجاب: "كنت أعلم أنهم يقولون: هل هو بخير؟ كيف يشعر؟ ما الخطب؟"، واصفًا التكهنات بأنها "أخبار كاذبة"، ومؤكدًا أنه "كان نشيطًا للغاية خلال عطلة نهاية الأسبوع".

صمت ترامب "صدمة"

لم تُسلط الإجابة الضوء على حالة ترامب الجسدية والنفسية، وهو موضوع كان يثقل كاهل سلفه جو بايدن باستمرار . لكن الشائعات المحمومة أكدت مدى افتقاد ترامب عندما لا يكون حاضرًا بقوة. بالنسبة لهذا الرئيس، لا شيء أكثر صدمةً من الصمت.

قال ريد جالين ، رئيس الاتحاد، وهو ائتلاف مؤيد للديمقراطية: "هذا الرجل حاضر في كل مكان، لدرجة أنه عندما يغيب لمدة 36 أو 48 ساعة، فإنه يترك فراغًا كبيرًا في الأخبار. بالنسبة لأولئك الذين يكسبون عيشهم السياسي من انتقاد دونالد ترامب، فأنت بحاجة إلى تغريدات يومية، تحتاج إلى غضب يومي، تحتاج إلى جنون اجتماع مجلس الوزراء أو رذاذ حمام السباحة في المكتب البيضاوي.

حينما يغيب ترامب.. يفتقده الجميع

كأنك مدمن، كأنك مضطر لتناول الآيس كريم يوميًا، وفي يومٍ ما لا تحصل عليه، وتنتظر لحظة، هناك شيءٌ مفقود. ماذا يحدث؟ الوسيلة هي الرسالة. لقد خلق هذا الوحش الذي يجب عليه إطعامه، وعندما لا يفعل، يقول الناس: "لحظة، ما الذي يحدث؟" لأنه أمر خارج عن طبعه تمامًا.

يرى آخرون ازدواجية في المعايير في طريقة التدقيق في عمر بايدن وترامب وصحتهما. صرح دريكسل هيرد ، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي المقيم في لوس أنجلوس: "هناك تكهنات: ماذا يحدث ليد دونالد ترامب؟ ما هذا الذي على رأسه؟ إنها مجرد تفاصيل صغيرة. يشبه الأمر محاولة بعض محبي تايلور سويفت استنباط أدلة من تايلور سويفت، لكن الأمر لا يُجدي نفعًا حتى يُفصح الشخص عن هويته".

لماذا تناولوا صحة بايدن بصورة دائمة؟

وأضاف: "دونالد ترامب بعمر جو بايدن. كيف لا يحظى بالتغطية الإعلامية نفسها؟ لا أعرف. الأمر نفسه ينطبق على أي من سياسيينا الأكبر سنًا، حيث لا نحظى بنفس التغطية الإعلامية التي حظي بها جو بايدن. بدأ ذلك دونالد ترامب، الذي قضى معظم وقته خلال سنواته خارج الرئاسة يتحدث عن عمر جو بايدن، ويضع أسسًا لذلك".

مثل العديد من دراما ترامب الأخرى على مدار العقد الماضي، تُوجت هذه الدراما بفرصة لكسب المال. يوم الخميس، أطلقت لجنة عمل سياسي مؤيدة لترامب تُدعى " لا تستسلم أبدًا " رسالة بريد إلكتروني لجمع التبرعات بعنوان "مذكرة من ترامب" بدأت بـ: "أنا على قيد الحياة!". حاولت وسائل الإعلام الكاذبة واليسار المتطرف نشر الأكاذيب، زاعمين أن رئيسكم المفضل، دونالد ترامب، ميت أو مريض. هل تصدقون ذلك؟

يا للعار! دعوني أخبركم شيئًا، أنا أكثر حيوية من أي وقت مضى! يقولون إنني لم أكن موجودًا لبضعة أيام، وفجأة يكتبون نعيًا لي؟ في هذه الأثناء، قد يختفي جو بايدن الفاسد لأشهر، ولن تنطق وسائل الإعلام بكلمة. يا له من أمر محزن! دعت الرسالة الإلكترونية القراء إلى "الوقوف مع ترامب" بالتبرع نقدًا.