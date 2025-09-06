إيلاف من بغداد: أفادت مصادر محلية وشهود عيان، مساء السبت، بانهيار جسر "العطيشي" قرب مدخل باب بغداد في محافظة كربلاء العراقية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا مدنيين تحت الأنقاض.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن 3 أشخاص قد لقوا حتفهم وإصابة 6 آخرين إصابات خطيرة، تم نقلهم إلى المستشفى بعد انهيار جزء من الجسر، وفقاً لما نقلته "العربية" عن مصادر عراقية.

قبل قليل...



كربلاء - العراق



انهيار جسر على مجموعة من السيارات وتوقف حركة السير واستنفار فرق الدفاع المدني التي أتت لانتشال الضحايا من الأنقاض.



pic.twitter.com/hFJTymyvJo — كل شئ (@Dahfer__SH) September 6, 2025

وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء: "انهيار جسر العطيشي، الذي يربط طريق كربلاء بالعاصمة بغداد، أسفر عن تسجيل عدد من الإصابات بين المواطنين، والإحصائية النهائية لم تُعرف بعد؛ الجسر ما زال قيد الإنشاء ولم يكتمل، وسيُفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

فيما أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بأن الفرق متواجدة حالياً في موقع الانهيار، وتواصل أعمال إزالة الأنقاض بحثاً عن أشخاص عالقين تحتها.