إيلاف من لندن: زار الأمير البريطاني هاري، اليوم الجمعة، بشكل مفاجىء العاصمة الأوكرانية كييف، حيث وصلها على متن قطار.

صرح متحدث باسم الأمير هاري أن الأمير الذي خدم عشر سنوات في الجيش البريطاني، قام بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف للمساعدة في تعافي العسكريين الذين أصيبوا بجروح خطيرة في الحرب التي استمرت ثلاث سنوات مع روسيا.

وقال إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة الأوكرانية.

وتتزامن زيارة الأمير هاري، مع زيارة مماثلة لوزيرة الخارجية إيفيت كوبر كييف يوم الجمعة في أول رحلة خارجية لها منذ توليها المنصب الأسبوع الماضي.

وتأتي زيارتها مع إطلاق المملكة المتحدة حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بروسيا تستهدف السفن التي تحمل النفط الروسي، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين يوردون الإلكترونيات والمواد الكيميائية والمتفجرات المستخدمة في صنع الأسلحة الروسية.

كما تأتي في الوقت الذي بدأت فيه روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة كبرى على أعتاب حلف شمال الأطلسي (الناتو) يوم الجمعة، بعد يومين فقط من إسقاط بولندا، بدعم من حلفائها في الناتو، طائرات مسيرة روسية مشتبه بها فوق مجالها الجوي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات "زاباد-2025" - وهي استعراض للقوة من جانب روسيا وحليفها الوثيق - ستشمل تدريبات في كلا البلدين وفي بحر البلطيق وبارنتس.

وفي الوقت نفسه، وعلى خط المواجهة، اعترضت أنظمة الدفاع الروسية ودمرت 221 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك تسع طائرات فوق منطقة موسكو، وفقًا للوزارة يوم الجمعة.