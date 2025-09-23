إيلاف من القاهرة: أصدرت جهات التحقيق بالعلمين قرارا بضبط وإحضار نجم حراسة المرمى المصري المعتزل عصام الحضري، وزوجته، لسماع أقوالهما في واقعة تعرض مهندسة للعض من كلبهما بأحد شواطئ الساحل الشمالي.

فقد تعرضت مهندسة لعقر كلب شرس يخص حارس منتخب مصر، عصام الحضري. وذكر المحضر رقم 3540 لسنة 2025 جنح العلمين، أنه أثناء تواجد المهندسة على شاطئ قرية سياحية بالساحل الشمالي بمدينة العلمين شرق مطروح.

تصادف تواجد زوجة عصام الحضري، التي كانت تتحدث في الهاتف وتمسك بيدها كلبًا ضخمًا من سلالة شرسة، حيث أفلت الكلب من بين يديها فجأة دون أن تنتبه.

وأفادت المهندسة بأنها شاهدت عصام الحضري يحاول نزع الكلب وجذبه عنها بعد إصابتها بعدة جروح، وتم نقلها إلى المستشفى لحقنها بمصل السعار ومعالجة إصاباتها، وبعد إنهاء المصل والتئام جروحها جزئيًا، توجهت المهندسة لتحرير محضر بقسم شرطة العلمين، متهمة عصام الحضري وزوجته بالتسبب في إصابتها من كلبهما.

من جانبه أصدر مستشفى العلمين التخصصي تقريرًا طبيًا يتضمن تفاصيل الحالة الصحية لمهندسة تعرضت لهجوم كلب أثناء وجودها على شاطئ قرية سياحية بمدينة العلمين. وثبت أن المهندسة أصيبت "بعضة كلب"، وتم حقنها بالجرعة الأولى من لقاح السعار وأدوية أخرى، مع التوصية باستكمال باقي الجرعات وفقًا للجدول العلاجي المعتمد.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة بناءً على البلاغ المقدم والمستندات الطبية المرفقة. وتستكمل الجهات المختصة مراجعة التفاصيل الفنية والتقارير الطبية لمتابعة تطورات الحالة والإجراءات القانونية.