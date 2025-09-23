إيلاف من نيويورك: أفاد تقرير لموقع أكسيوس الإخباري مساء الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعرض على القادة العرب خطة تتضمن المبادئ الأميركية لإنهاء الحرب في غزة.

ويشارك في اللقاء مع الرئيس الأميركي قادة ومسؤولون كبار من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وكذلك بعض الدول الإسلامية مثل تركيا وإندونيسيا وباكستان.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب خطة لتحرير الرهائن ، وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من غزة، وشكلًا من أشكال الحكم في غزة بعد الحرب بدون حماس. ويمكن القول إنها الخطة الحقيقية، بعد أن تم تداول الكثير من الخطط في المرحلة الماضية.

وذكرت وكالة أكسيوس أن الولايات المتحدة تريد من الدول العربية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة لتمكين الجيش الإسرائيلي من الانسحاب.

وقد أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، أنه مستعد لنشر قوات عسكرية في غزة كقوة لحفظ السلام، بحسب ما ذكره موقع أكسيوس.

يُقال أيضًا إن ترامب يسعى لتأمين تمويل عربي لإعادة إعمار القطاع. وصرح مسؤولون عرب لموقع أكسيوس أن اجتماع الثلاثاء كان مُخططًا له أن يكون اجتماعًا تمهيديًا. وقال مسؤول عربي "فهمنا أن ترامب يريد الحصول على ردود أفعالنا ودعمنا للخطة الأميركية لإنهاء الحرب ثم دفعها إلى الأمام".

قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس: "قد يكون اجتماع الغد بالغ الأهمية. لدينا فكرة جيدة عن ملامح إنهاء الحرب. نريد أن نعرض ما نعتقد أنه المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا، ونريد دعمًا وتأييدًا إقليميًا لإنجاحه".

وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على علم بأساسيات الخطة، وقال المسؤول الإسرائيلي لوكالة أكسيوس: "ستكون هناك حبوب مرة يتعين علينا أن نبتلعها".

ويأتي هذا في الوقت الذي اعترفت فيه عدة دول غربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وفرنسا ، بدولة فلسطينية الأسبوع الماضي.

