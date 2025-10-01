إيلاف من نيويورك: لأول مرة، قال عدد أكبر من المواطنين الأميركيين إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين مقارنة بالإسرائيليين، وذلك وفقا لاستطلاع جديد أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا.

يُضيف الاستطلاع نقطة إحصائية جديدة إلى مجموعة متزايدة من البيانات تُظهر انخفاضا حادا في التعاطف مع الإسرائيليين منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي أعقاب الهجوم مباشرة، وجد الاستطلاع نفسه أن 47% من الأميركيين يؤيدون إسرائيل. وفي الاستطلاع الجديد، قال 35% من الناخبين الأميركيين المسجلين إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر مقارنةً بـ 34% مع إسرائيل.

ورغم أن الناخبين الأصغر سنا هم الأقل تعاطفا مع الإسرائيليين، فإن التغيير الأكبر على مدى العامين الماضيين، وفقا للمسح، كان بين الديمقراطيين الأكبر سنا من البيض والحاصلين على تعليم جامعي.

وبالإضافة إلى التفضيل الضئيل للفلسطينيين، أظهر الاستطلاع تراجعاً كبيراً في الدعم لإسرائيل بين الأميركيين خلال الحرب التي استمرت قرابة العامين في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، رأى 58% من المشاركين أن على إسرائيل وقف حملتها العسكرية في غزة لمنع سقوط ضحايا مدنيين، حتى لو لم يُفرج بعد عن الرهائن الإسرائيليين العشرين الأحياء. وقالت نسبة مماثلة إن الهجوم يجب أن ينتهي حتى لو لم تُهزم حماس تمامًا.

يقتلون المدنيين عمداً

وجد الاستطلاع أيضا أن 40% يعتقدون أن إسرائيل تقتل المدنيين الفلسطينيين عمدا، وأن 62% يعتقدون أن إسرائيل لا تتخذ الاحتياطات الكافية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وأُجري الاستطلاع على 1313 ناخبًا أميركياً مسجلاً في جميع أنحاء البلاد في الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر (أيلول)، عقب ورود تقارير عن المجاعة في غزة ومع توسع الجيش الإسرائيلي في هجومه على الجيب المحاصر - وقبل أن تقبل إسرائيل اقتراح الرئيس دونالد ترامب بإنهاء حرب غزة.

ووجد الاستطلاع أن أغلبية طفيفة، 51%، من الناخبين المسجلين لا يوافقون على قيام الولايات المتحدة بتوفير دعم اقتصادي وعسكري إضافي لإسرائيل.

تُبرز النتائج أيضًا تنامي الانقسام الحزبي حول الصراع، حيث أفاد 54% من الديمقراطيين بتعاطفهم مع الفلسطينيين، بينما أعرب 64% من الجمهوريين عن تعاطفهم مع الإسرائيليين.

ولكن في حين أن غالبية الجمهوريين تدعم الإسرائيليين، فقد انخفض هذا الشعور أيضًا بنسبة 14% خلال فترة الحرب، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته جامعة كوينيبياك في يونيو (حزيران).