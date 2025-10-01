إيلاف من القدس: كانت الغارة الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة والتي كانت تهدف إلى تصفية كبار قادة حماس، بمثابة فشل مزدوج. حيث لم ينجو قادة حماس من الهجوم فحسب، بل منحت الضربة قطر نفوذًا أكبر في واشنطن والعواصم العربية.

على مدى سنوات، استضافت الدوحة المكتب السياسي لحركة حماس، وكانت بمثابة المقر الخارجي للحركة، مما جعلها مركزا لقيادة الجماعة في المنفى ــ ونقطة محورية طبيعية للضغط الإسرائيلي.

لكن في مكالمته الهاتفية من المكتب البيضاوي يوم الاثنين ــ بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ــ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لنظيره القطري أن إسرائيل لن تضرب الدولة الخليجية مرة أخرى.

وقال نتانياهو لمحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني: "أريد أن أؤكد لكم أن إسرائيل ليس لديها أي خطة لانتهاك سيادتكم مرة أخرى في المستقبل، وقد قطعت هذا الالتزام للرئيس". ويعد هذا الوعد أيضًا جزءًا من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

الذهب ذهب لقطر

في هذه المرحلة، لا يزال من المبكر للغاية الجزم ما إذا كانت الخطة - التي قدمها ترامب علناً يوم الاثنين، وقبلها نتانياهو علناً - سوف تتحقق، وتؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وإنهاء الحرب، وتغيير الواقع في قطاع غزة وخارجه. ولكن يمكننا أن نقول على وجه اليقين أن الطرف الوحيد الذي حصل حتى الآن على القدر الأكبر من الذهب هو قطر.

بعد أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي في 9 سبتمبر (أيلول)، توافد القادة العرب بأعداد كبيرة على الدوحة. قبل بضع سنوات فقط، أعلنوا مقاطعة قطر ولكن في القمة الإسلامية الأخيرة في قطر، لم يكن هناك أي أثر للخلاف القديم - سوى العناق والتضامن والتقدير.

وهكذا وجدت قطر نفسها في موقف متميز مثل المتنمر في ساحة المدرسة الذي تعرض لدفعة خفيفة تم تصويرها بالكاميرا - والآن يتجمع الجميع حوله لدعمه ومصافحته وتقديم الحلوى له.

لقد تم استقبال اعتذار نتانياهو لرئيس الوزراء القطري والإذلال العلني بارتياح في الدوحة، التي لم تفقد حقوقها في الوساطة بين إسرائيل وحماس فحسب، بل ودفعت جانباً أيضاً دولاً أخرى كانت دائماً تحافظ على مسافة بينها وبين حماس ــ مثل مصر.

اعتذار مهين لإسرائيل

بالنسبة للإسرائيليين، يُعدّ هذا الاعتذار مُهينًا للغاية. نادرًا ما يُعرب رؤساء الوزراء عن ندمهم علنًا تجاه الدول المُنافسة، وخاصةً في منطقة الشرق الأوسط. فالشرف مُهم في هذه الأنحاء، وصورة نتانياهو وهو يُحني رأسه مُعتذرًا لرئيس وزراء قطر ستُعزز بشكل كبير سمعتها كدولةٍ مهمةٍ ذات نفوذٍ يكاد يكون غير محدودٍ في واشنطن.

وفي الساحة الشرق أوسطية والعربية والإسلامية هناك صراع متأصل بين ثلاثة محاور:

المحور الإيراني والمنظمات التابعة له، والمحور المعتدل، ويضم السعودية والإمارات ومصر والأردن وغيرها، والمحور القطري التركي الذي يدعم الإخوان المسلمين وحماس وغيرهم، إن هذه المحاور ليست تحالفات رسمية بل مجالات نفوذ متنافسة، حيث تعمل قطر وتركيا في كثير من الأحيان على وضع أنفسهما ضد الكتلة السعودية المصرية بينما لا تزالان تستضيفان القوات والاستثمارات الأميركية.

كان بإمكان ترامب، الذي يدير، إلى جانب رئاسته، أعمالًا تجارية في جميع دول الخليج، أن يُعطي الأولوية للمحور السعودي المصري. لكنه بدلًا من ذلك، مارس ضغطًا شديدًا على القاهرة بخطته "ريفييرا غزة"، وهي خطة مثيرة للجدل، تم التخلي عنها الآن، لإنشاء منطقة اقتصادية واسعة في قطاع غزة، بما في ذلك تهجير جميع سكانه الفلسطينيين - وهو ما اعتبرته القاهرة محاولةً مُبطنةً لإعادة توطين الفلسطينيين على الأراضي المصرية.

اشتد هذا الضغط لدرجة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ألغى زيارةً مقررةً للبيت الأبيض احتجاجًا. في الوقت نفسه، لم تتأثر دول مثل قطر، فترامب لم يطالبها باستضافة سكان غزة على أراضيها.

وفي وقت لاحق جاءت الزيارة الرئاسية إلى الخليج، حيث توقف في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

استغلت وسائل الإعلام الإسرائيلية استضافة روسيا لوفد رفيع المستوى من حماس بعد شهر من أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول). في المقابل، لم يُعر اهتمامًا يُذكر للحقيقة المذهلة المتمثلة في أن الرئيس الأميركي أمضى عدة أيام في روسيا وتلقى هدايا سخية من نفس الدولة التي موّلت حماس، وباركت هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وتؤجج كراهية الإسرائيليين واليهود عبر شبكاتها الإعلامية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة.

دور الدوحة "خطير"

إن الأموال القطرية - نفس الأموال التي تمول مئات الكليات في الجامعات الأميركية التي تميل بشدة إلى معاداة إسرائيل، والأرجح أنها مولت أيضًا الموجات الضخمة من المظاهرات المناهضة لإسرائيل في بداية الحرب - أضعفت موقف ترامب، وخلال زيارته إلى الدوحة أصبح من الواضح أن قطر ستستمر في التمتع بعلاقات وثيقة مع البيت الأبيض، على الرغم من الدور الخطير الذي تلعبه.

تعد قطر واحدة من أكبر الممولين الأجانب للجامعات الأميركية، حيث تصب مليارات الدولارات في الحرم الجامعي في جميع أنحاء البلاد - وهي حقيقة يستشهد بها النقاد في كثير من الأحيان والذين يزعمون أن هذه الأموال قد أدت إلى إمالة الخطاب الأكاديمي ضد إسرائيل.

استمرت المفارقة القطرية لسنوات طويلة، ولم تبدأ بالتأكيد مع ترامب. فمن جهة، تستضيف قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة (وتدفع نفقاتها)، وتُعتبر حليفًا مفضلًا لواشنطن؛ ومن جهة أخرى، تُمول المتطرفين الإسلاميين في جميع أنحاء العالم العربي.

واشنطن لا غنى لها عن الدوحة

وتعد قاعدة العيديد الجوية بالقرب من الدوحة المركز العصبي للعمليات الأميركية في الشرق الأوسط، مما يجعل قطر لا غنى عنها بالنسبة للمخططين العسكريين الأميركيين حتى في الوقت الذي تنظر فيه واشنطن بقلق إلى علاقاتها مع حماس.

عاش الشيخ يوسف القرضاوي، الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، وعمل من قطر لمدة خمسين عامًا. قدم برنامج "الشريعة والحياة" الشهير على قناة الجزيرة، وأصدر فتاوى معادية لإسرائيل، وأجاز التفجيرات الانتحارية (مع أن الانتحار محرم تحريمًا قاطعًا في الإسلام).

ومن خلال قناة الجزيرة، أصبح القرضاوي واحداً من أكثر رجال الدين الإسلاميين نفوذاً في العالم العربي، حيث نجح في تشكيل المناخ الأيديولوجي إلى ما هو أبعد من قطر.

في الوقت نفسه، طبّع القطريون علاقاتهم مع إسرائيل، وحتى عام 2009، كانت هناك بعثة إسرائيلية فعلية تعمل في الدوحة. أُغلق هذا المكتب الدبلوماسي منخفض المستوى بعد عملية الرصاص المصبوب في قطاع غزة عام 2009، منهيًا بذلك فصلًا قصيرًا من العلاقات شبه الرسمية بين الدوحة إسرائيل.

تقارب مع أميركا وابتعاد عن إسرائيل

ومنذ ذلك الحين، تدفقت مياه كثيرة في الخليج، وابتعدت قطر عن إسرائيل في حين اقتربت أكثر فأكثر من الولايات المتحدة. واستمر هذا التقارب عبر إدارات عديدة، ولم يضع أي من الرؤساء - لا باراك أوباما، ولا ترامب أو جو بايدن - شروطاً لقطر أو يطالبها بقطع علاقاتها مع المنظمات الإسلامية المتطرفة أو وقف التحريض الذي تقوده في الولايات المتحدة وأوروبا.

في البداية، حظيت الدول العربية التي أعلنت مقاطعة قطر في عام 2017 بدعم ترامب، عندما قال في ولايته الأولى في مؤتمر صحفي في حديقة الورود إن قطر كانت دائمًا ممولًا للإرهاب على مستوى عالٍ جدًا، ونسب لنفسه الفضل في عزلها.

لكن موقف الرئيس تحول في غضون أسابيع، عندما تحرك وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيم ماتيس ضد عزل قطر، نظرًا لاستضافة قاعدة العديد. وبعد فترة وجيزة، كان ترامب يعرض التوسط في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب.

بدأ ترامب ولايته الثانية دون مهاجمة قطر بتهمة تمويل الإرهاب أو التحريض ضد إسرائيل. قطر، التي سارعت إلى استثمار أموالها في مشاريع عقارية لعائلة ترامب، نالت إعفاءً من التوبيخ الرئاسي.

النفوذ المالي القطري في أميركا

ومن بين هذه المشاريع، إنقاذ عقار شركة كوشنر الكائن في 666 الجادة الخامسة، وهي صفقة تُعتبر على نطاق واسع في الولايات المتحدة دليلاً على النفوذ المالي القطري الهادئ في فلك ترامب.

منذ ذلك الحين، أشاد ترامب بالقطريين مرات عديدة. وفي المؤتمر الصحفي يوم الاثنين ، وبجانب نتانياهو، شكر الرئيس الأميركي شخصيًا أمير قطر "الرائع" على دعمه لخطته لإنهاء الحرب في غزة.

وبدلاً من مهاجمة الدوحة ــ وهي الخطوة التي كانت لتثير غضب الرئيس الأميركي والدول العربية ــ كان ينبغي لنتانياهو أن يصر في حديثه مع ترامب على الفصل بين القوات: أي فصل قطر عن قطاع غزة.

كان ينبغي لرئيس الوزراء أن يعرب عن مخاوف إسرائيل القاسية والمشروعة بشأن قطر، ويحذر من تدخلها في إعادة إعمار غزة، الأمر الذي قد يفيد قوى الإسلام السياسي، سواء كان اسمه حماس أو أي اسم آخر.

نتانياهو اعتذر خجلاً

ولكن نتانياهو، الذي يقال إن مستشاريه كانوا يتقاضون رواتب من قطر خلال حرب غزة، اكتفى بالقول إن قطر "دولة معقدة" لتبرير سياسته الطويلة الأمد التي شملت تحويل الأموال القطرية إلى حماس، وتبرير الضربة في الدوحة التي بادر بها على الرغم من معارضة الموساد، والتي انتهت إلى فشل ذريع.

نتانياهو في موقف ضعف، وبدلاً من أن يحدد المطالب – اضطر إلى الاعتذار خجلاً.

كل هذه الظروف، إلى جانب ثروة قطر، تضمن استمرارها في اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبل غزة ــ القرارات التي ستؤثر أيضاً على مستقبل إسرائيل.

لقد منح ترامب قطر ليس فقط العفو الكامل عن كل ما فعلته حتى الآن، بل أيضا الضوء الأخضر لمواصلة التدخل في غزة وغيرها من النقاط الساخنة في الشرق الأوسط وحول العالم.

================

أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "جيروزاليم بوست"..

https://www.timesofisrael.com/the-big-winner-of-trumps-plan-to-end-the-war-in-gaza-is-qatar/

مقال بقلم كسينيا زفيتلوفا المدير التنفيذي للمنظمة الإقليمية للسلام والاقتصاد والأمن، والعضو السابق في الكنيست