إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، خلال كلمة له على هامش اجتماع كبار قادة البنتاغون: « استطعت أن أحصل لبلادنا على تريليونات الدولارات، وعدنا أمة غنية مرة أخرى».

وأضاف «ترامب»: «أستحق جائزة نوبل للسلام لأنني أنهيت 8 حروب في 8 شهور وهذا إنجاز كبير جدًا، ولو لم يتم تزوير انتخابات عام 2020 لأصبحت رئيسا ولما اندلعت الحرب في أوكرانيا، لقد أنهيت الحرب بين أرمينيا وأذربيجان بعد أن استمرت نحو 36 عاما».

وتابع ترامب: «يجب أن نكون أقوياء لدرجة ألا تجرؤ أي دولة على تحدينا وأقوياء لدرجة ألا يجرؤ أي عدو على تهديدنا»، مؤكدًا :«ملتزمون بإنفاق تريليون دولار على المؤسسة العسكرية عام 2026».

وتابع: «عدم حصولي على جائزة نوبل سيكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة».

وأضاف: «سنعزز جيشنا ليكون أكثر قوة وصرامة من قبل ونستعد لإنتاج مقاتلة جديدة من الجيل السادس وهي أعظم طائرة مقاتلة في التاريخ».

وذكر: «نواجه أحيانا مشكلة في الذخائر الدفاعية ونعاني نقصًا في هذا الجانب وسنعمل على معالجة هذا الأمر، سنعزز القطع البحرية في أسطولنا وسنضيف 19 سفينة جديدة».

وأشار ترامب، إلى أن «قاذفات بي 2 تمكنت من ضرب جميع أهدافها في إيران، وما حدث كان دمارًا شاملًا».