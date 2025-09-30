إيلاف من الرياض: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، الثلاثاء، سفراء 38 دولة، في حدث دبلوماسي مكثف يؤكد الثقل العالمي للعاصمة السعودية.

لم تكن مجرد مراسم بروتوكولية، بل رسالة جيوسياسية تعكس اتساع خريطة العلاقات السعودية، حيث ضمت قائمة السفراء ممثلين عن دول شقيقة وصديقة من قارات مختلفة، في مشهد يؤكد مكانة المملكة كلاعب محوري في التفاعلات الدولية.

#فيديو_واس | نيابة عن #خادم_الحرمين_الشريفين..

سمو #ولي_العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.#واس pic.twitter.com/x8E1N7SPgY — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 30, 2025

خريطة دبلوماسية في قصر اليمامة

فيما يلي قائمة السفراء الذين قدّموا أوراق اعتمادهم، والتي تمثل طيفاً واسعاً من العلاقات الدولية للمملكة:

من أوروبا: باسكال غريكوار (بلجيكا)، جيرارد كونينغهام (آيرلندا)، لوبومير نيكولوف بوبوف (بلغاريا)، ميشائيل كيندسغراب (ألمانيا)، كرستوف فارنو (الاتحاد الأوروبي)، ساشو بودلسنيك (سلوفينيا)، أوسكار فوستينغر (النمسا)، سايمر بالا (ألبانيا)، هانز بيتر فان دير فودا (هولندا)، كريستي ترومسدال (النرويج)، سباستيان متراتشي (رومانيا)، باتريك ميزوناف (فرنسا)، ماريا بيلوفاس (إستونيا)، وكارلو بالدوتشي (إيطاليا).

من آسيا والشرق الأوسط: دارم بونثام (تايلاند)، الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح (الكويت)، علي رضا عنايتي (إيران)، هيثم أبو الفول (الأردن)، نيكولوز ريفازيشفيلي (جورجيا)، هارون جنيد (بروناي دار السلام)، أمر الله إشلر (تركيا)، نادر جان تورغونوف (أوزبكستان)، ماديار مينيلبيكوف (كازاخستان)، تشانغ هوا (الصين الشعبية)، وعمر ليبي أجود (سيرلانكا).

من أفريقيا : بوكاري سفادوغو (بوركينا فاسو)، محمد رمضان روانجي (كينيا)، نسيتا ماهونجو فرنسيس (الكونغو)، جون ووتاوناشي (زيمبابوي)، دفع الله الحاج علي عثمان (السودان)، وجيرفيز ميشيل مومو (سيشل).

من الأميركيتين: ريكاردو إرنستو كوكالون ليفي (السلفادور)، أندي رافئيل رودريغيس دوران (الدومينكان)، فاكوندو فيلا (الأرجنتين)، ودينيس توسكانو أموريس (الإكوادور).

عودة إيران وحضور أوروبا

التقط المراقبون دلالات بارزة في هذا الحضور الدبلوماسي، أبرزها عودة العلاقات الرسمية الكاملة مع إيران عبر اعتماد السفير علي رضا عنايتي، مما يكرّس عملياً اتفاق بكين. وفي الوقت نفسه، يشير الحضور الأوروبي الرفيع، ممثلاً بسفير الاتحاد الأوروبي وسفراء دول كبرى كألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى عمق الاهتمام الاستراتيجي بتوثيق العلاقات مع الرياض في ظل تحولات الطاقة والملفات الإقليمية.

حفاوة وترحيب سعودي

رحّب ولي العهد السعودي بالسفراء، وحمّلهم تحياته وتحيات خادم الحرمين الشريفين إلى قادة دولهم، متمنياً لهم النجاح في تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة.

وحضر المراسم من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى، ورئيس المراسم الملكية خالد العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري.