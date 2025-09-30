إيلاف من لندن: في قمة غير مألوفة، اجتمع كبار قادة الجيش الأميركي من جميع أنحاء العالم، مع الرئيس ترامب ووزير الدفاع قبل احتمال توقف عمل الحكومة، وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع قانون التمويل.مع وزير الدفاع.

ترك كبار القادة العسكريين الأميركيين مكاتبهم لحضور الاجتماع مع الرئيس الأميركي ووزير الدفاع لمناقشة "روح القتال" في الجيش.

وسافر مئات الضباط من مختلف أنحاء العالم لحضور هذا الاجتماع في قاعدة مشاة البحرية في كوينتيكو، فيرجينيا. وهو تجمع نادر لكبار قادة الجيش الأميركي في مكان واحد.

وانتشرت تكهنات واسعة حول محتوى اجتماع الثلاثاء، نظراً لحجمه الكبير وعدم إبلاغ الضباط به مسبقاً.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقناة NBC News: "إنه مجرد اجتماع ودي لمناقشة إنجازاتنا العسكرية، وحالتنا الجيدة، والعديد من الأمور الإيجابية".

روح الفريق

وأضاف: "لدى الجيش قيادة مميزة، وهذا ما يمثل روح الفريق".

وقال ترامب: "هل تعرفون معنى مصطلح 'روح الفريق'؟ هذا ما يدور حوله الاجتماع. نتحدث عن ما نقوم به، وما يقومون به، وكيفية أدائنا".

"وزارة الحرب"

ودعا وزير الدفاع بيت هيجسيث الضباط إلى هذا الاجتماع، وهو الذي تبنى شعار "إعادة أميركا إلى القوة العسكرية". قبل الاجتماع، قال إنه يهدف إلى وضع رؤية جديدة للجيش واستعادة ما يسميه "روح القتال".

هيغسيت مقدم تلفزيوني سابق اختاره ترامب لرئاسة وزارة الدفاع، التي أصبحت تعرف الآن باسم "وزارة الحرب". لديه خبرة عسكرية، حيث خدم كضابط مشاة في الحرس الوطني.

وضم الاجتماع في كوينتيكو كبار الجنرالات والأدميرالات في البلاد. حيث حضر أكثر من 800 ضابط برتبة لواء أو أعلى، بالإضافة إلى نظرائهم في البحرية.

ومنذ توليه منصبه، فصل هيغسيت عدداً من كبار الضباط. وفي مايو، أمر بخفض عدد الجنرالات والأدميرالات من رتبة أربعة نجوم بنسبة 20%، كما استهدف الضباط من رتبة لواء فأعلى بخفض بنسبة 10%.

ويعتبر هيغسث شخصية مثيرة للجدل، وقد اتهم بعض كبار الضباط بالمسؤولية عن انتشار ثقافة "الوعي الاجتماعي"، كما أنه انتقد في الماضي دور المرأة في الجيش.