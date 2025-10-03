إيلاف من لندن: على وقع تداعيات الهجوم الإرهابي على الكنيس اليهودي في مدينة مانشستر البريطانية الذي سارع مسلمو المملكة للتنديد به ورفضه والتبروء من فاعله، اتلدت جهات عديدة للتحذير من تصاعد معاداة السامية والاسلاموفوبيا.

وبالمقابل تناولت تقارير مختلفة أعداد المسلمين والمساجد في بريطانيا مقابل أعداد اليهود و المعابد اليهودية.

وحسب موقع MuslimsInBritain.org يسجّل أن العدد الإجمالي للمساجد والغرف المخصصة للصلاة والمساحات المشتركة (مثل القاعات المستأجرة والكنائس التي تُستخدم للصلاة الإسلامية) هو حوالي 2,183 موقعًا اعتبارًا من 31 يوليو 2025.

و في تقرير إحصائي بريطاني “UK Mosque Statistics” ورد أن حوالي 1,884 مسجدًا تم تحديدها رسميًا، وقد بيّن التقرير أن 62.5٪ من هذه المساجد (1,179 مسجدًا) هي مؤسسات خيرية مسجَّلة.

هذا مع ملاحظة أن بعض المصادر تتكلم عن “مساجد فعلية” فقط (بنيت خصيصًا لهذا الغرض)، وبعضها يشمل قاعات صلاة مستأجرة أو غرف صلاة بسيطة، لذلك فإن الأرقام تختلف حسب التعريف المستخدم.

المعابد اليهودية

وإذ ذاك، يوجد حوالي 454 كنيسًا يهوديًا في بريطانيا. ويُعد هذا العدد مؤشرًا على النشاط المؤسسي للمجتمع اليهودي في بريطانيا، حيث تُبني الطوائف اليهودية شبكات معقدة من المنظمات.

ويعكس عدد الكنائس تنوعًا في الطوائف اليهودية في بريطانيا، بما في ذلك الأرثوذكسية والإصلاحية والليبرالية وماسورتي (اليهود المحافظون التقليديون) والسفارديم.

يذكر أن الكونغرس اليهودي العالمي World Jewish Congress يقول إنه يمثّل “حوالي 300 كنيس ومنظمات يهودية” داخل المملكة المتحدة.

ويشار في الختام، إلى أن عدد المسلمين في المملكة المتحدة يقدر بحوالي 3.9 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2021، بينما بلغ عدد اليهود حوالي 287,360 شخصًا.