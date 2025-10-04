إيلاف من القاهرة: في إطار الحرب النفسية والإعلامية بين تل أبيب وطهران، علقت إسرائيل على رغبة إيران بنقل العاصمة من طهران بطريقة ساخرة، وعلى الرغم من أنه شأن إيراني محلي لا شأن لأحد به، إلا أن السلطات الإسرائيلية وجدتها فرصة سانحة لتعميق رؤيته تجاه إيران.

فقد نشر حساب الخارجية الإسرائيلية باللغة الفارسية تدوينة على منصة "إكس" تعليقا على التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال فيها: "النظام الإيراني يجب أن يتغير، لا العاصمة".

وكان بزشكيان قد صرح يوم الخميس خلال اجتماع رسمي مع عدد من المحافظين بأن طهران تعاني من أزمات متفاقمة لم تعد قابلة للتجاهل فالمدينة لم تعد قادرة على أداء دورها كعاصمة وأن نقل المركز السياسي للبلاد لم يعد خيارا بل بات ضرورة.

ودعا بزشكيان إلى تسريع خطوات نقل العاصمة الإيرانية من طهران. وأشار إلى أن الاكتظاظ السكاني والمشكلات البيئية والبنيوية المتراكمة في المدينة جعلت الأمر ضرورة استراتيجية وليست مقترحا إداريا.

15 مليون يسكنون طهران

وصرح الرئيس بأن العاصمة التي يقطنها نحو 15 مليون نسمة تواجه تحديات حادة مثل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المياه وهبوط الأرض والتلوث البيئي الشديد.

وأضاف الرئيس الإيراني: "في ظل المشكلات القائمة، لم يعد هذا مجرد اقتراح، بل أصبح ضرورة استراتيجية للبلاد"، حسبما نقلته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

ووفقا للمصادر يدرس بزشكيان وفريقه إمكانية نقل مقر الحكومة إلى مدينة ساحلية تقع على الخليج، في جنوب أو جنوب شرق البلاد، دون أن يحدد موقعا بعينه. ورجحت بعض المصادر أن محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزجان هما الأوفر حظا لاستضافة العاصمة البديلة نظرا لموقعهما الجغرافي على الخليج وتوفر مساحات قابلة للتخطيط العمراني.

كلفة سياسية ومالية باهظة

وكانت الحكومات السابقة قد ناقشت المشروع دون تنفيذ فعلي، لأسباب تتعلق بالكلفة السياسية والمالية الضخمة. ويبدو أن إدارة بزشكيان تسعى الآن إلى إحياء المشروع كأحد محاور الإصلاح الإداري والتنمية الإقليمية.

جدير بالذكر أن طهران العاصمة الإيرانية منذ أكثر من 200 عام، واجهت خلال العقود الأخيرة تضخما سكانيا كبيرا ترافق مع ضعف في البنية التحتية وتراجع في جودة الحياة. ومع تزايد الكثافة المرورية وتدهور نوعية الهواء وتفاقم الهجرة الداخلية نحو العاصمة برزت دعوات متكررة لنقل الوظائف الحكومية والإدارية إلى مدن أخرى.