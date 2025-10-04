إيلاف من برشلونة: طلب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانكليزي الناس للخروج السبت في شوارع برشلونة للتظاهر تضامناً مع فلسطين، داعياً الناس إلى إغراق شوارع المدينة للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة من جانب إسرائيل.

وقال بيب غوارديولا في مقطع فيديو مصور، نشرته الجالية الفلسطينية في كتالونيا وتضمن عدة شخصيات عامة أخرى: "نشهد إبادة جماعية حقيقية، حيث مات آلاف الأطفال، وقد يموت المزيد".

وأضاف: "قطاع غزة مُدمر، وحشود من الناس بلا مأوى، بلا طعام أو ماء أو دواء".

وواصل: "المجتمع المدني المنظم وحده من يستطيع إنقاذ الأرواح والضغط على الحكومات للتحرك بشكل حاسم".

وشدد: "في الرابع من أكتوبر، الساعة 12:00، سنتدفق على شوارع جاردينيتس دي جراسيا (في برشلونة) للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية".

تعاطف دائم من غوارديولا

في يونيو (حزيران) الماضي، قال غوارديولا خلال كلمته بجامعة مانشستر عقب منحه الدكتوراه الفخرية:"مؤلم جدًا ما نراه في غزة، إنه يؤلم كامل جسدي، ودعوني أكون صريحًا الأمر ليس إيديولوجيًا الأمر ليس أنا على صواب وأنت مُخطيء إنها عبارة عن حب الحياة عن الاهتمام بجارك، نرى أطفالاً في سن الرابعة والخامسة يموتون تحت القصف أو في مستشفيات لم تعد مستشفيات".

وأضاف المدرب الإسباني:"قد يقول البعض إن الأمر لا يخصنا لكنه سيصل إلينا يوماً ما، الأطفال القادمون الذين سيتعرضون للقتل قد يكونون أطفالنا ولكني أرى أولادي عندما أراهم كل صباح منذ بداية الكابوس للأطفال في غزة أنا خائف للغاية وربما هذه الصورة بعيدة عنا جدًا الآن".

وأتم المدرب صاحب الـ 54 عاماً كلمته بقوله:"الأمر يذكرني بقصة غابة تحترق وكل الحيوانات تعيش في رعب ولا يمكنهم إيجاد المساعدة ولكن طائر صغير يطير عائدًا من الماء وهو يحمل نقاط قليلة من الماء ويضحك الثعبان ويسأل، لماذا أنت لن تتمكن من إطفاء النار أبداً ليرد الطائر نعم أعرف فيقول له الثعبان إذا لماذا تفعلها مرة تلو الأخرى فيرد الطائر لهذا أنا أفعل الجزء الخاص بي، الطائر يعرف أنه لن يوقف النار ولكنه يرفض عدم فعل شيء".