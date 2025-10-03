إيلاف من القاهرة: أفادت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من الأجهزة الاستخباراتية المصرية، فى خبر عاجل لها بأن حماس تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب.

كما تجدد حماس موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط"، وتؤكد استعدادها للدخول فورا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة التفاصيل.

الأحياء والأموات

وفي التفاصيل قالت حماس في بيان لها الجمعة إنها ستفرج عن جميع الرهائن في محاولة للعودة إلى المفاوضات، وجاء في البيان الذي أصدرته أنها ستفرج عن جميع الرهائن ، الأحياء والأموات، "وفقا لصيغة التبادل الموضحة في اقتراح الرئيس ترامب، شريطة تأمين الظروف الميدانية اللازمة للتبادل".

وقالت حماس أيضا إنها ستوافق على نقل سلطة قطاع غزة إلى هيئة حاكمة فلسطينية يتم انتخابها "على أساس الإجماع الوطني الفلسطيني وبدعم عربي وإسلامي". وأضافت أن "القضايا الأخرى التي تضمنها اقتراح الرئيس ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مرتبطة بموقف وطني شامل وبالقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".

وقالت حماس إن هذه الملفات سيتم مناقشتها في "إطار وطني فلسطيني موحد تشارك فيه حماس وتساهم فيه بمسؤولية".

تحذيرات ترامب.. موعدنا اليوم والساعة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أكد الجمعة في وقت سابق على بيان حماس، إنه يجب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن غزة بحلول الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت واشنطن.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "أطلقوا سراح الرهائن، جميعهم، بمن فيهم جثامين القتلى، الآن! يجب التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول مساء الأحد في الساعة السادسة (6) مساء، بتوقيت واشنطن العاصمة. لقد وقعت كل دولة على الخطة".

وقال في منشوره: "لحسن حظ حماس، سيتم منحهم فرصة أخيرة. اتفقت دول الشرق الأوسط العظيمة والقوية والغنية جدا، والمناطق المحيطة بها، مع الولايات المتحدة، وبموافقة إسرائيل، على السلام، بعد 3 آلاف عام في الشرق الأوسط".

وتابع: "هذه الصفقة تنقذ أيضا حياة جميع مقاتلي حماس المتبقين. تفاصيل الوثيقة معروفة للعالم، وهي صفقة عظيمة للجميع. سيكون لدينا السلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى. العنف ستوقف، وسفك الدماء سيتوقف".

وذكر ترامب: "كـقصاص على هجوم 7 أكتوبر قتل بالفعل أكثر من 25 ألفا من حماس. معظم الباقين محاصرون عسكريا، ينتظرون فقط أن أعطي كلمة اذهب، لتضيع حياتهم بسرعة، أما البقية، فنحن نعلم أين ومن أنتم، وسيتم اصطيادكم وقتلكم".

وأضاف محذرا: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، فستندلع جميع أشكال الجحيم، بشكل لم يره أحد من قبل، ضد حماس. وسيكون هناك سلام في الشرق الأوسط بطريقة أو بأخرى".

وطلب ترامب من "جميع الفلسطينيين الأبرياء مغادرة هذه المنطقة التي قد تشهد موتا كبيرا في المستقبل على الفور إلى أجزاء أكثر أمانا من غزة. سيتم توفير الرعاية الجيدة للجميع من قبل أولئك الذين ينتظرون المساعدة".