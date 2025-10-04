إيلاف من القدس: ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة للإفراج الفوري عن الأسرى وذلك عقب رد حركة حماس على الخطة.

وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو: "في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب فورا للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".

وأضاف البيان: "سنواصل العمل بالتعاون الكامل مع ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل". واختتم البيان بالقول إن "المبادئ التي وضعتها إسرائيل تتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".

ترامب يطلب وقفاً فورياً لقصف غزة

وكان ترامب قد قال الجمعة، إنه على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورا. وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".

وأوضح: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة". وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

وأشار ترامب إلى أن "هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في الشرق الأوسط". كذلك بث ترامب مقطع فيديو مساء الجمعة من المكتب البيضاوي أشاد فيه بالحلفاء للعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإعادة الرهائن الذي تم اختطافهم في هجمات 7 أكتوبر 2023.

وفي الفيديو، قال ترامب: "هذا يوم كبير". سنرى كيف سينتهي الأمر. يجب أن نكتب الكلمة الأخيرة بشكل ملموس". وعبّر ترامب عن تطلعه إلى إعادة الرهائن، ومن بينهم القتلى، إلى عائلاتهم