إيلاف من لندن: ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الجمعة أن البريطاني السوري الذي هاجم كنيسًا يهوديًا في مانشستر في يوم عيد الغفران سبق أن تم أطلاق سراحه بكفالة بتهمة الاغتصاب، كما أظهرت منشورات على فيسبوك أن والده، الذي أدان الهجوم على الكنيس، أشاد سابقاً بهجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل.

وفيما يبدو أنه أول بيان يربط بين الهجوم والحرب في غزة، قال شاهد عيان لقناة آي تي ​​في نيوز البريطانية إن المهاجم جهاد الشامي صاح "هذا ما يحصلون عليه لقتلهم أطفالنا" بينما كان يحاول دخول كنيس هيتون بارك في يوم الغفران.

ومن بين ضحايا الهجوم على المعبد اليهودي أدريان دالبي (53 عاماً) وميلفين كرافيتز (66 عاماً) وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في أقدس يوم في التقويم اليهودي.

جهاد الشامي، مواطن بريطاني من أصل سوري يبلغ من العمر 35 عامًا، قُتل برصاصة أثناء محاولته اقتحام الكنيس. وقالت الشرطة إن دولبي قُتل برصاصة عن طريق الخطأ على ما يبدو أثناء مساعدته في تحصين الباب.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، كان الشامي قيد التحقيق بتهمة اغتصاب يُعتقد أنه حدث له في وقت سابق من هذا العام، وكان خارجًا بكفالة عندما نفذ الهجوم.

ونقلت صحيفة الغارديان عن مصدر قوله إن الشامي لديه عدة إدانات جنائية أقل خطورة لا علاقة لها بالإرهاب. وقال مصدر آخر إنه "لم يكن معروفًا بتورطه في الإرهاب، لكن سجله الجنائي لا شك فيه".

وذكرت صحيفة الغارديان أن الشرطة البريطانية تحقق أيضا فيما إذا كان الشامي وراء التهديد بالقتل الذي أرسل في عام 2012 إلى عضو البرلمان المحافظ آنذاك جون هاويل.

وأفادت التقارير أن هاول تلقى رسالة بريد إلكتروني تحمل توقيع "جهاد الشامي" تقول: "أمثالك يستحقون الموت". وأعرب النائب السابق عن اعتقاده بأنه تعرض للتهديد بسبب آرائه المؤيدة لإسرائيل.

الأب يدين الهجوم في بيان رسمي

وأدانت عائلة الشامي هجومه على الكنيس، والذي قالوا إنه تركهم في "صدمة عميقة". وكتب والده، فرج الشامي، على فيسبوك : "لقد شكل خبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مانشستر صدمةً عميقةً لنا". وأضاف: "تُدين عائلة الشامي في المملكة المتحدة وخارجها بشدة هذا العمل الشنيع الذي استهدف مدنيين أبرياء مسالمين.

ننأى بأنفسنا تمامًا عن هذا الهجوم، ونعرب عن عميق صدمتنا وحزننا لما حدث. قلوبنا وأفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم، وندعو لهم بالصبر والسلوان. رحم الله الضحايا الأبرياء، وندعو بالشفاء العاجل للمصابين.

بعد ساعات، كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن منشورات على فيسبوك لوالد جهاد الشامي، الجراح، يدعو فيها إلى تدمير إسرائيل ويشيد بغزو حماس لإسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

وفي منشور له من يوم الهجوم الذي شنته حماس، أشاد الشامي بمن الذين غزوا إسرائيل برا وجوا ووصفهم بأنهم "رجال الله على الأرض"، مضيفا أنهم "يثبتون بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل لن تبقى".

وفي منشورٍ له بعد ثلاثة أيام، دعا حماس إلى "إطلاق سراح المسنين والأطفال. ما فعلتموه حتى الآن معجزة بكل المقاييس. لا تؤذوهم في لحظة غضب. لا مكان لهم في الحرب". وأضاف "الله ينصركم ويؤيدكم ويهديكم إلى سواء السبيل في معركة سيسجلها التاريخ بأنها بداية تحرير الأقصى إن شاء الله".

احتفل بضرب إيران لإسرائيل

وبينما أعرب عن انتقاده للجمهورية الإسلامية، احتفل أيضا بالضربات الصاروخية الإيرانية القاتلة على إسرائيل خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين البلدين في يونيو (حزيران)، وكتب :"نحن ننتظر المزيد"، و"بضائعكم تعود إليكم".

وأشارت الصحيفة إلى أن منشورات الشامي تظهر أنه عمل كجراح صدمات في مناطق الحرب، بما في ذلك في جنوب السودان خلال الحرب الأهلية هناك.

الحاخام يروي الواقعة

قال حاخام الكنيس دانيال ووكر، الذي ساعد أيضًا في تحصين الباب، لقناة ITV : "بعد نصف ساعة من بدء الصلاة، سمعت دويًا هائلًا من الخارج، وصراخًا. كان أحدهم يحاول الدخول بسكين".

وقال ووكر "عندما حاول الدخول إلى الكنيس، كان هناك عدد كبير منا يحاول إيقافه". وقال إن الشامي كان "يصرخ بالتهديدات" أثناء محاولته اقتحام الكنيس، حيث كان المجتمع يتجمع لحضور قداس يوم الغفران للاحتفال بأقدس يوم في التقويم اليهودي.

ولم ينجح الشامي في محاولته اقتحام المبنى، الأمر الذي أرجعه ووكر إلى "الرجال الشجعان للغاية وحارس الأمن والمتطوعين الذين أوقفوه".

وعندما سألته قناة ITV عما إذا كانت الحرب في غزة أثرت على الحياة اليومية في مجتمعه، أكد ووكر أنهم "يشعرون بأمان أقل بكثير". ومع ذلك، قال: "لم أكن أعتقد أن الأمر سيصبح فعليًا شيئًا ماديًا".

تحرك بريطاني رسمي

وقد زار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وزوجته فيكتوريا، وهي يهودية، موقع الهجوم صباحًا. وشوهدا وهما يصافحان رجال الطوارئ خارج الكنيس، بعد يوم من تعهده ببذل كل ما في وسعه لحماية اليهود في بريطانيا.

كما أجرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر مكالمة هاتفية مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الجمعة في أعقاب الهجوم الإرهابي في مانشستر، بحسب ساعر.

كتب ساعر على موقع X: "قلتُ إن هذه لحظة حاسمة في تاريخ المملكة المتحدة، للحفاظ على هويتها، وتتطلب مكافحة الحركة المعادية للسامية السامة بلا هوادة". "لقد أثرتُ ضرورة مكافحة المسيرات والاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والتي تحمل سمات معادية للسامية، وتتضمن أحيانًا دعمًا صريحًا للإرهاب".

وقالت كوبر في المكالمة إن قرار حزب العمال الذي تتزعمه مؤخرا بالاعتراف بالحرب التي تشنها إسرائيل في غزة باعتبارها إبادة جماعية "لا يعكس سياسة الحكومة وأن الحكومة رفضت هذه القرارات"، وفقا لبيان إسرائيلي.